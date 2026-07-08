Thống kê gây sốc về Messi, còn một kỷ lục ‘điên rồ’ để phá tại World Cup

Messi tạo chất xúc tác cho Argentina ngược dòng

"Từ phút thứ 76 trở đi trong chiến thắng ngược dòng của Argentina trước Ai Cập tỷ số 3-2, Messi đã có số lần chạm bóng nhiều nhất (27 lần) và là cầu thủ duy nhất có nhiều cú sút (2), cơ hội tạo ra (2), rê bóng (2) và chạm bóng trong vòng cấm đối phương (đến 5 lần)", Opta thống kê và cho rằng chỉ có duy nhất Messi là người đã tạo ra sự khác biệt khó tin như vậy. "Chất xúc tác", Opta bày tỏ.

Từ phút 76 trở đi, Messi đã khiến hàng phòng ngự của đội tuyển Ai Cập sụp đổ nhờ sự hoạt động không biết mệt mỏi của mình Ảnh: Reuters

Từ những thông số "cực khủng" này của Messi chính là điểm then chốt đã giúp Argentina từ chỗ bị dẫn 0-2 đến phút 79, đã lội ngược dòng không tưởng.

Bắt đầu bàn bằng rút ngắn tỷ số còn 1-2 của Cristian Romero ghi do chính Messi kiến tạo. 4 phút sau, tự Messi tìm cơ hội và cân bằng tỷ số 2-2 từ cú sút vô lê cực mạnh trong vòng cấm. Và cuối cùng là bàn ấn định chiến thắng của Enzo Fernandez ghi phút 90+2 từ đường chuyền của Lautaro Martinez. Messi ở tình huống này cũng lui về phần sân nhà hỗ trợ tích cực dẫn tới bàn thắng quyết định.

Cũng cần nhớ, Messi đã thi đấu trọn 120 phút sau hiệp phụ ở trận thắng cũng hết sức kịch tính trước Cabo Verde ở vòng 32 đội, và trước Ai Cập ở vòng 16 đội cho đến tận những phút cuối trận. Việc danh thủ này vẫn còn đủ thể lực để tạo ra những thông số không thể tin được như Opta công bố là điều không ngoài sức tưởng tượng, cựu danh thủ Thierry Henry bình luận trên FOX Soccer.

Trong khi đó, theo trang thống kê Squawka, Messi tại World Cup 2026 tính đến ngày 8.7, là cầu thủ có nhiều cú sút nhất (29), số lần sút trúng đích nhiều nhất (17), tham gia vào bàn thắng nhiều nhất (9, gồm 8 bàn và 1 kiến tạo). Ghi nhiều bàn thắng nhất (8), tạo ra nhiều cơ hội lớn nhất (6). Và thậm chí, danh thủ này còn đá hỏng nhiều quả phạt đền nhất (2).

"Trong tổng số bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ trên 38 tuổi trong lịch sử World Cup, 47% bàn thắng đã được ghi bởi Messi chỉ trong năm 2026, cụ thể là 8/17 bàn", cũng theo Opta. "Quá bền bỉ", trang thống kê này bày tỏ.

Kỷ lục 'điên rồ' World Cup nào chờ Messi phá?

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA: "Đây sẽ là một "sự điên rồ" mới nhất của Messi: anh chỉ còn cách hơn 5 bàn nữa là phá kỷ lục được xem "bất khả thi" của huyền thoại Just Fontaine (Pháp), người ghi 13 bàn chỉ tại một kỳ World Cup ở năm 1958.

Messi hiện đã ghi 8 bàn thắng (và có 2 quả phạt đền sút hỏng). Danh thủ người Argentina trước mắt còn trận tứ kết với Thụy Sĩ, và khả năng vào bán kết và chung kết, hoặc trận tranh hạng ba".

Messi có quan tâm tới kỷ lục ghi 13 bàn ở một kỳ World Cup của Just Fontaine? Ảnh: Reuters

Việc Messi sút hỏng 2 quả phạt đền tại World Cup 2026 tính đến nay, khiến MARCA tiếc nuối, vì nếu thành công thì danh thủ này đã có 10 bàn và cơ hội phá kỷ lục không tưởng của Just Fontaine hoàn toàn có triển vọng.

Just Fontaine ghi 13 bàn cho đội tuyển Pháp chỉ trong 6 trận đấu tại World Cup 1958 ở Thụy Điển. Trong khi Messi hiện ghi 8 bàn sau 5 trận, trong đó có 4 trận đá chính, và 1 trận vào sân từ ghế dự bị.

World Cup 2026 tăng 48 đội, tăng số trận nếu các đội tiến vào chung kết hoặc tranh hạng ba sẽ thi đấu tổng cộng 8 trận. Do đó, cũng sẽ là cơ hội để Messi chinh phục và vượt qua cột mốc ghi 13 bàn tại một kỳ World Cup của huyền thoại Just Fontaine.

Messi sẽ còn có 3 trận trong dự kiến ở các vòng tới để có thể thực hiện được điều chưa từng có này, trước mắt là trận tứ kết.

Tuy nhiên, Messi một lần nữa bảo vệ quan điểm xuyên suốt của mình: "Tôi không chơi bóng vì kỷ lục của mình, mà là để mang lại niềm vui cho nhóm cầu thủ này. Những người đã cống hiến hết mình vì đất nước, đội tuyển Argentina, vì tôi và vì người hâm mộ". Messi đã nhắc lại điều này trong các cuộc phỏng vấn ở khu vực hậu trường (rất thường xuyên và nhiều), theo MARCA.

"Nhưng liệu một lần nữa kỷ lục có tự tìm đến Messi hay không, như hàng loạt kỷ lục mà anh đã xô ngã từ đầu World Cup 2026 đến nay. Hãy chờ xem", MARCA cho biết thêm.