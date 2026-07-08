Truyền hình Argentina: 'HLV Ai Cập gây nên cảnh hỗn loạn sau trận, thách thức HLV Scaloni'

Theo kênh truyền hình TyC Sports, bầu không khí sau trận đấu tại sân vận động vẫn rất căng thẳng dù tiếng còi mãn cuộc đã vang lên. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X ghi lại cảnh khu vực đường hầm dẫn vào phòng thay đồ rơi vào hỗn loạn, với nhiều thành viên ban huấn luyện và lực lượng an ninh phải can thiệp.

TyC Sports cho biết sự thất vọng của đội tuyển Ai Cập sau khi đánh rơi lợi thế dẫn trước đã khiến không khí trở nên nóng hơn. HLV Hossam Hassan tiếp tục phản ứng dữ dội, sau khi trước đó ông đã liên tục chỉ trích trọng tài, FIFA cũng như các cầu thủ Argentina trong và sau trận đấu.

HLV Hossam Hassan cùng ban huấn luyện đội tuyển Ai Cập nhiều lần phản ứng với trọng tài ở trận thua ngược Argentina ẢNH: REUTERS

Theo truyền thông Argentina, ngay trong thời gian thi đấu, HLV Hossam Hassan đã nhiều lần có những màn tranh cãi quyết liệt bên ngoài đường biên. Sau bàn thắng quyết định của Argentina, căng thẳng càng leo thang khi một trợ lý của ông bị truất quyền chỉ đạo sau màn đối đầu với Alexis Mac Allister.

Trong lúc Lionel Messi tiến đến nhằm xoa dịu tình hình, anh cũng bị Ibrahim Hassan - em trai kiêm trợ lý của HLV Hossam Hassan - lớn tiếng chỉ trích và có những cử chỉ gây tranh cãi.

Đối đầu trực diện với HLV Scaloni

Điểm nhấn của đoạn video được TyC Sports nhắc đến xảy ra trên đường vào phòng thay đồ. Theo mô tả của kênh truyền hình Argentina, khoảng giây thứ 40 của đoạn video, HLV Lionel Scaloni xuất hiện và nhanh chóng bước qua khu vực đang hỗn loạn để trở về phòng thay đồ như thường lệ sau mỗi trận đấu.

Từ tranh cãi trận Argentina - Ai Cập: VAR đang khiến World Cup vỡ vụn và mất cảm xúc?

Do đám đông đứng kín lối đi, nhà cầm quân Argentina phải nhẹ nhàng đẩy Ibrahim Hassan để tiếp tục di chuyển. Chính thời điểm này, HLV Hossam Hassan phát hiện ông Scaloni đang ở rất gần.

TyC Sports cho biết: "HLV Ai Cập lập tức quay người, lớn tiếng gọi và dường như cố tình thách thức, chờ phản ứng từ đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên, HLV Scaloni gần như không đáp trả. Ông vẫn tiếp tục bước đi với tốc độ bình thường, không dừng lại tranh cãi”.

Truyền thông Argentina cho rằng HLV Hossam Hassan đã thách thức HLV Scaloni sau trận đấu ẢNH: REUTERS

Ban huấn luyện đội tuyển Ai Cập rất tức giận sau khi trận đấu khép lại ẢNH: REUTERS

Theo truyền thông Argentina, việc HLV Scaloni không phản ứng khiến ông Hossam Hassan càng tỏ ra tức giận hơn. Nhà cầm quân Ai Cập tiếp tục hét lớn từ phía sau, buộc một số người có mặt phải nhanh chóng đứng chắn giữa hai HLV để tránh căng thẳng leo thang.

Đoạn video sau đó kết thúc đột ngột nên không ghi lại toàn bộ diễn biến tiếp theo. Dù vậy, cả HLV Hossam Hassan và HLV Lionel Scaloni đều xuất hiện bình thường trong các hoạt động sau trận.

TyC Sports nhận định những phản ứng sau trận chỉ nối dài chuỗi tranh cãi mà HLV Hossam Hassan tạo ra suốt màn so tài giữa Ai Cập và Argentina. Sau trận đấu, chiến lược gia của Ai Cập tiếp tục đưa ra nhiều phát biểu gây sốc trong cuộc họp báo. Ông cho rằng trận đấu đã được "dàn xếp", đồng thời tiếp tục chỉ trích công tác điều hành của trọng tài cũng như FIFA.

Trong khi đó, Argentina khép lại màn ngược dòng đầy kịch tính để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026. HLV Scaloni không bình luận về vụ việc xảy ra trong đường hầm, thay vào đó chỉ tập trung đánh giá tinh thần chiến đấu của các học trò sau chiến thắng nghẹt thở.