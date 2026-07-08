Liên đoàn Bóng đá Ai Cập khiếu nại lên FIFA, đòi điều tra trọng tài trận thua Argentina

Theo báo Fil Goal của Ai Cập, Chủ tịch EFA Hani Abu Rida đã gửi văn bản chính thức lên FIFA sau trận đấu diễn ra đầy tranh cãi với Argentina. Đội bóng Bắc Phi cho rằng nhiều quyết định của trọng tài người Pháp Francois Letexier đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, khiến Ai Cập đánh rơi tấm vé vào tứ kết.

Trong tuyên bố được truyền thông Ai Cập đăng tải, EFA cho rằng trọng tài đã "mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng và áp dụng tiêu chuẩn kép", qua đó khiến đội tuyển Ai Cập phải nhận thất bại cay đắng trước nhà đương kim vô địch thế giới.

EFA yêu cầu FIFA điều tra cả trọng tài và tổ VAR ẢNH: REUTERS

EFA bức xúc với trọng tài

Đơn khiếu nại cũng yêu cầu FIFA điều tra toàn bộ tổ trọng tài, bao gồm cả đội ngũ VAR. Theo EFA, có nhiều tình huống đáng lẽ cần được xem xét kỹ hơn nhưng không được trọng tài kiểm tra lại, trong đó có pha bóng mà Ai Cập cho rằng họ xứng đáng được công nhận bàn thắng hợp lệ cũng như hưởng một quả phạt đền.

Đáng chú ý, EFA còn đề nghị FIFA loại tổ trọng tài khỏi World Cup 2026 nếu kết quả điều tra xác định có những sai sót nghiêm trọng hoặc hành vi phân biệt đối xử với đội tuyển Ai Cập.

Tờ KingFut cho biết EFA đánh giá hai tình huống gây tranh cãi nhất xảy ra trong hiệp hai. Phút 58, bàn thắng của Mustafa Zico bị từ chối sau khi VAR xác định Marwan Attia đã phạm lỗi với Lisandro Martinez trong pha tranh chấp trước đó. Đến phút 90+2, Mohamed Salah ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với hậu vệ Argentina nhưng trọng tài không cho Ai Cập hưởng phạt đền. Chỉ ít giây sau, Argentina tổ chức phản công và ghi bàn quyết định để hoàn tất màn lội ngược dòng 3-2.

Bên cạnh việc khiếu nại, Chủ tịch EFA, ông Hani Abu Rida vẫn dành nhiều lời khen cho các cầu thủ Ai Cập. Ông gọi họ là "những người hùng", khẳng định toàn đội đã tạo nên màn trình diễn mang tính lịch sử trước nhà vô địch thế giới. Ông cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thể bảo toàn lợi thế dẫn trước để hiện thực hóa giấc mơ vào tứ kết.

Trong khi đó, HLV Hossam Hassan còn có những phát biểu gay gắt hơn sau trận. Nhà cầm quân này cho rằng công tác điều hành của trọng tài đã làm mất đi tính công bằng của trận đấu.

"World Cup và FIFA không còn uy tín nữa. Tôi tự hào là người Ai Cập, người Ả Rập và người châu Phi, và chúng tôi không thể chấp nhận những gì đã xảy ra", HLV Hossam Hassan phát biểu trong buổi họp báo.

HLV Hossam Hassan cũng không hài lòng với công tác trọng tài ở trận thua ngược Argentina ẢNH: REUTERS

Ông cũng đặt dấu hỏi về lịch thi đấu khi Ai Cập phải ra sân vào buổi sáng, đồng thời khẳng định đã trực tiếp phản ứng với trọng tài ngay trong trận vì cho rằng các quyết định đưa ra là thiếu công bằng.

Khép lại buổi họp báo, HLV Hossam Hassan tuyên bố ông sẽ không theo dõi phần còn lại của World Cup 2026 vì cho rằng đây là "một giải đấu không công bằng".