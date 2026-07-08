CĐV Argentina bị tố phân biệt chủng tộc với streamer nổi tiếng người Mỹ, FIFA điều tra khẩn cấp

IShowSpeed (tên thật Darren Jason Watkins Jr.) là một trong những nhà sáng tạo nội dung thể thao người Mỹ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Anh có hơn 57 triệu người đăng ký trên YouTube và hơn 53 triệu người theo dõi trên TikTok, đã liên tục phát trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Streamer 21 tuổi này có mặt trên khán đài trong trận Argentina thắng Cabo Verde 3-2 ở vòng 32 đội hôm 3.7. Khi đó, anh mặc áo đấu của Cabo Verde để cổ vũ đại diện châu Phi sau hành trình gây bất ngờ tại giải.

Trong buổi phát trực tiếp, IShowSpeed xảy ra lời qua tiếng lại với một nhóm CĐV Argentina. Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một CĐV nói bằng tiếng Tây Ban Nha với nội dung mang tính xúc phạm chủng tộc, bảo nam streamer da màu "hãy đi mà khóc ở sở thú".

IShowSpeed liên tục có mặt ở những trận đấu tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Căng thẳng giữa streamer và CĐV Argentina vẫn tiếp diễn

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Đến trận Argentina thắng ngược Ai Cập ở vòng 16 đội rạng sáng 8.7, IShowSpeed tiếp tục cho biết mình trở thành mục tiêu của những lời lăng mạ từ một số CĐV Argentina trên khán đài.

Một đoạn video khác ghi lại cảnh một người hâm mộ bị cho là có hành động bắt chước tiếng và cử chỉ của khỉ hướng về phía streamer người Mỹ. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, khiến dư luận quốc tế phản ứng mạnh mẽ.

Theo tuyên bố chính thức, FIFA đã gấp rút vào cuộc, xác minh toàn bộ vụ việc.

"FIFA kiên quyết lên án nạn phân biệt chủng tộc, thù hận và mọi hình thức phân biệt đối xử. Những hành vi này không có chỗ đứng trong bóng đá, tại World Cup hay trong xã hội. World Cup là ngày hội của sự đoàn kết, đa dạng và tôn trọng", FIFA nhấn mạnh.

Từ tranh cãi trận Argentina - Ai Cập: VAR đang khiến World Cup vỡ vụn và mất cảm xúc?

Căng thẳng giữa IShowSpeed và một bộ phận CĐV Argentina được cho là xuất phát từ việc streamer nổi tiếng này liên tục trêu chọc Lionel Messi trong các buổi phát sóng.

Ở trận đấu vào rạng sáng 8.7, IShowSpeed mặc áo đội tuyển Ai Cập, đứng ngay phía sau khung thành khi Messi chuẩn bị thực hiện quả phạt đền. Anh liên tục hét lớn, ra hiệu để siêu sao Argentina nhìn về phía mình, thậm chí còn giả tiếng động vật nhằm gây áp lực. Ngay sau đó, Messi thực hiện không thành công quả đá phạt đền.

Hình ảnh này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người cho rằng đây chỉ là màn "troll" quen thuộc của IShowSpeed, không ít CĐV Argentina phản ứng gay gắt và chỉ trích nam streamer.

IShowSpeed từ lâu được biết đến là người hâm mộ cuồng nhiệt của Cristiano Ronaldo và thường xuyên tạo ra những màn tương tác gây chú ý liên quan đến Messi. Kênh YouTube của anh từng có sự xuất hiện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Cristiano Ronaldo cũng như cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic.

FIFA tuyên bố sẽ vào cuộc, điều tra vụ việc ẢNH: REUTERS

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh World Cup 2026 liên tiếp xuất hiện các tranh cãi liên quan đến phân biệt chủng tộc. Trước đó, thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla cũng gây phẫn nộ khi đưa ra những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào Kylian Mbappe sau trận Pháp gặp Paraguay.

Tiền đạo của Real Madrid đã công khai đáp trả trên mạng xã hội, trong khi Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với nữ chính trị gia này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Mbappe và khẳng định cần kiên quyết chống lại mọi hành vi phân biệt chủng tộc.

Hiện FIFA chưa công bố thời điểm hoàn tất cuộc điều tra liên quan đến vụ việc của IShowSpeed. Nếu các cáo buộc được xác nhận, những cá nhân có hành vi phân biệt chủng tộc có thể phải đối mặt với các án phạt nghiêm khắc theo quy định của tổ chức này.