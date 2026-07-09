Lịch thi đấu, trực tiếp tứ kết World Cup 2026 mới nhất: Mbappe, Haaland đuổi theo Messi

Messi cùng dàn sao hứa hẹn rực sáng ở tứ kết World Cup 2026

World Cup 2026 mang đến người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn, bất ngờ, kịch tính. 4 đội hạt giống từ 1 đến 4 là đội tuyển Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh đều thể hiện được sức mạnh, bản lĩnh để góp mặt ở vòng tứ kết. 4 đội còn lại Ma Rốc, Bỉ, Na Uy, Thụy Sĩ đã tạo nên những trận đấu bùng nổ, xứng đáng với tấm vé chơi ở vòng tứ kết.

Mbappe là ngôi sao đầu tiên ra quân ở vòng tứ kết World Cup 2026 khi cùng đội tuyển Pháp chạm trán Ma Rốc ẢNH: REUTERS

Theo lịch thi đấu mới nhất của World Cup 2026, trận tứ kết 1 sẽ diễn ra lúc 3 giờ ngày 10.7, là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Ma Rốc trên sân Gillette. Đây là trận đấu Mbappe cùng các đồng đội gặp thách thức trước lối chơi đầy sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật của đại diện cuối cùng của bóng đá châu Phi. Mục tiêu số 1 của Mbappe là đưa "Les Bleus" vào bán kết. Mbappe hiện ghi được 7 bàn còn có mục tiêu cá nhân là cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới với Messi (Argentina, 8 bàn).

Haaland cùng đội tuyển Na Uy đại chiến với Harry Kane bên phía đội tuyển Anh ở trận tứ kết 3 ẢNH: REUTERS

Trận tứ kết 2 diễn ra lúc 2 giờ ngày 12.7 là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Tây Ban Nha với đội tuyển Bỉ trên sân SoFi. Hạt giống số 1, Tây Ban Nha là đội bóng duy nhất chưa bị thủng lưới ở World Cup 2026. Lối chơi kiểm soát, chặt chẽ, bùng nổ đúng lúc mang lại hiệu quả cho "nhứng chú bò tót". Nhờ đó đội tuyển Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn đội tuyển Bỉ ở cặp tứ kết này.

Harry Kane đọ tài với Haaland ở tứ kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trận tứ kết 3 lúc 4 giờ ngày 13.7 là cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn giữa đội tuyển Na Uy với đội tuyển Anh trên sân Hard Rock. Đội tuyển Na Uy với sự xuất sắc của Haaland đã liên tiếp vượt qua các đối thủ mạnh như Bờ Biển Ngà, Brazil để có mặt ở tốp 8 đội mạnh nhất tại World Cup 2026. Không những thế với những gì thể hiện, Haaland cùng các đồng đội dự báo sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Anh. Haaland (7 bàn) cũng chạy đua bàn thắng với Messi để tranh danh hiệu vua phá lưới. Harry Kane của đội tuyển Anh đang có 6 bàn cũng quyết tâm bùng nổ. Haaland và Harry Kane là tâm điểm trên hàng công của đội tuyển Na Uy và đội tuyển Anh lúc này.

Ngôi sao sáng giá nhất tại World Cup 2026, Messi sẵn sàng cùng đội tuyển Argentina chinh phục Thụy Sĩ ẢNH: REUTERS

Trận tứ kết cuối cùng diễn ra lúc 8 giờ ngày 12.7 trên sân Arrowhead là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Argentina với Thụy Sĩ. Đây là trận đấu được đông đảo người hâm mộ Việt Nam lẫn thế giới chờ đợi, đáng xem nhất không ai khác là "thiên tài" Messi. Với 8 bàn thắng cùng màn thể hiện đầy cảm xúc cùng đội tuyển Argentina, Messi đang truyền cảm hứng đặc biệt tại World Cup 2026. Với đội tuyển Thụy Sĩ, họ bị đánh giá thấp hơn và nỗ lực phát huy lối chơi tập thể với hy vọng tạo bất ngờ trước ứng viên vô địch.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026: