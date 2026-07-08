World Cup 2026 đang gay cấn, 14 HLV đã phải rời ghế nóng: Người mới nhất mất việc là ai?

Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) xác nhận HLV Dalic từ chức vào ngày 8.7. Đây là dấu chấm hết cho triều đại thành công bậc nhất lịch sử bóng đá Croatia. Nhà cầm quân 59 tuổi dẫn dắt đội tuyển từ năm 2017, đưa Croatia giành ngôi á quân World Cup 2018 và hạng ba World Cup 2022.

Dù Croatia bị loại sớm tại World Cup 2026 sau thất bại trước Bồ Đào Nha ở vòng 32 đội, vị thế của ông Dalic không hề suy giảm. Trong thông báo chia tay, HNS cảm ơn ông vì những chiến thắng, các kỳ World Cup thành công, những tấm huy chương và tinh thần đoàn kết mà ông mang lại cho đội tuyển quốc gia.

HLV Dalic rời đi trong sự tôn trọng từ HNS và người hâm mộ Croatia ẢNH: REUTERS

Sự ra đi của HLV Dalic nối dài danh sách những HLV mất ghế hoặc chủ động từ chức sau World Cup 2026. Trước đó, HLV Roberto Martinez cũng tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ngay sau khi bị Tây Ban Nha loại ở vòng 16 đội. Nhà cầm quân xứ bò tót cho rằng "một chu kỳ đã kết thúc" và đã đến lúc đội tuyển cần một hướng đi mới.

Không chỉ các ông lớn châu Âu, nhiều đội tuyển khác cũng đã thay HLV sau những kết quả không như mong đợi. Jordan chia tay HLV Jamal Sellami dù ông là người đưa đội bóng lần đầu dự World Cup trong lịch sử. Tunisia thậm chí thay tướng ngay giữa giải khi sa thải HLV Sabri Lamouchi, sau đó tiếp tục chia tay HLV Herve Renard khi vòng bảng khép lại.

Theo thống kê của AFP, tính đến ngày 8.7, đã có 14 HLV rời ghế tại các đội tuyển dự World Cup 2026. Cụ thể như sau: Julian Nagelsmann (Đức, từ chức); Ronald Koeman (Hà Lan, từ chức); Marcelo Bielsa (Uruguay, từ chức); Hong Myung-bo (Hàn Quốc, từ chức); Steve Clarke (Scotland, từ chức); Sebastian Beccacece (Ecuador, từ chức); Miroslav Koubek (CH Czech, từ chức); Carlos Queiroz (Ghana, từ chức); Jamal Sellami (Jordan, đạt thỏa thuận chia tay); Sabri Lamouchi (Tunisia, bị sa thải); Herve Renard (Tunisia, chia tay); Javier Aguirre (Mexico, từ chức); Roberto Martinez (Bồ Đào Nha, từ chức); Zlatko Dalic (Croatia, từ chức).