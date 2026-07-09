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Thể thao World Cup 2026

HLV Pháp nói điều cực bất ngờ về trọng tài vừa ‘tạo bão’ sau trận Argentina - Ai Cập

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Giữa lúc trọng tài Francois Letexier tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận Argentina thắng Ai Cập 3-2, HLV Didier Deschamps đã bất ngờ lên tiếng bảo vệ người đồng hương.

Những tranh cãi quanh trận Argentina - Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Liên đoàn Bóng đá Ai Cập đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA, trong khi HLV Hossam Hassan cho rằng đội bóng của ông phải chịu "sự bất công" từ các quyết định trọng tài.

Tâm điểm của tranh cãi là màn điều khiển trận đấu của trọng tài người Pháp Francois Letexier. Nhiều ý kiến cho rằng Ai Cập bị từ chối một bàn thắng gây tranh cãi, đồng thời không được hưởng lợi từ VAR trong tình huống dẫn tới bàn quyết định của Argentina.

HLV Pháp nói điều cực bất ngờ về trọng tài vừa ‘tạo bão’ sau trận Argentina - Ai Cập- Ảnh 1.

Mohamed Salah và các đồng đội chất vấn trọng tài Letexier sau khi Enzo Fernandez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina

ẢNH: REUTERS

HLV Pháp nói điều cực bất ngờ về trọng tài vừa ‘tạo bão’ sau trận Argentina - Ai Cập- Ảnh 2.

HLV Deschamps có phần khó chịu khi quá nhiều câu hỏi liên quan đến trọng tài xuất hiện

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, trước trận tứ kết giữa Pháp và Ma Rốc, HLV Didier Deschamps lại công khai đứng về phía vị trọng tài đồng hương. Khi được hỏi về việc FIFA chỉ định tổ trọng tài Argentina bắt trận đấu của mình, thuyền trưởng của "Les Bleus" bất ngờ nhắc tới Letexier: "Hy vọng trọng tài bắt trận của chúng tôi cũng làm tốt như ông Letexier". Phát biểu này được xem là lời đáp trả trực tiếp đối với làn sóng chỉ trích nhắm vào vị vua áo đen người Pháp trong những ngày qua.

Vì sao phút bù giờ đang trở thành ‘vùng nguy hiểm’ của World Cup?

Theo Guardian, HLV Deschamps cũng tỏ ra khó chịu với một số câu hỏi liên quan đến công tác trọng tài tại World Cup 2026. Nhà cầm quân 57 tuổi cho thấy ông không đồng tình với những nghi ngờ đang hướng về Letexier sau trận Argentina - Ai Cập.

Dù FIFA chưa đưa ra kết luận chính thức về những tình huống gây tranh cãi ở trận đấu này, việc HLV Deschamps công khai bảo vệ Letexier chắc chắn sẽ tạo thêm tranh luận, nhất là khi Ai Cập vẫn đang yêu cầu FIFA xem xét lại toàn bộ các quyết định quan trọng của tổ trọng tài.


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