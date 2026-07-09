Siêu máy tính Opta dự đoán rất bất ngờ trước tứ kết World Cup 2026: Số 1 đổi ngôi

Đội tuyển Pháp soán ngôi Tây Ban Nha

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh cách đây gần 1 tháng, siêu máy tính Opta đã chọn Tây Ban Nha là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2026. Thầy trò HLV Luis de la Fuente đã lên ngôi trong 16,1% trên tổng số 25.000 lần mô phỏng trước giải đấu của siêu máy tính.

Tính đến lúc này, cả 4 ứng cử viên hàng đầu trước giải đấu vẫn góp mặt (Tây Ban Nha, Pháp, Argentina và Anh), trong khi các đội bóng được siêu máy tính xếp từ vị trí thứ 5 đến thứ 8 (Bồ Đào Nha, Brazil, Đức và Hà Lan) đều đã bị loại. Khi bước vào vòng tứ kết, Tây Ban Nha vẫn đang có vị thế tốt theo đánh giá của siêu máy tính, dù họ không còn là ứng cử viên số một nữa. La Roja hiện có 21,3% cơ hội vô địch World Cup (tỷ lệ này cao hơn trước giải đấu vì số lượng đối thủ cản đường đã ít đi), nhưng họ đã tụt xuống phía sau ứng cử viên số 1 mới: đội tuyển Pháp.

Đội tuyển Pháp là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026 theo đánh giá của siêu máy tính Opta ẢNH: OPTA

Tây Ban Nha vẫn chưa để thủng lưới bàn nào tại Bắc Mỹ. Thủ thành Unai Simón hiện đã phá kỷ lục giữ sạch lưới lâu nhất trong lịch sử World Cup. Một rào cản lớn đối với Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ nằm ở vòng bán kết, nơi họ có thể đối đầu với Pháp nếu vượt qua Bỉ tại tứ kết.

HLV Deschamps đang có cơ hội rất lớn để chia tay chiếc ghế thuyền trưởng đội tuyển Pháp trên đỉnh vinh quang. "Gà trống Gaulois" đã vô địch World Cup 2026 trong 27,3% số lần mô phỏng của siêu máy tính, trong khi xác suất lọt vào trận chung kết lên tới 44,3%.

Argentina xếp thứ ba

Đội tuyển Anh được đánh giá có khả năng vô địch cao thứ ba trước giải đấu và hiện là ứng cử viên thứ tư. Siêu máy tính tin rằng đoàn quân của HLV Thomas Tuchel có 16,5% cơ hội giành chiếc cúp vàng. Việc đội bóng xứ sở sương mù tụt xuống vị trí thứ tư một phần do phong độ của các đội xếp trên, nhưng cũng có thể xuất phát từ những màn trình diễn tương đối thiếu ổn định của chính Harry Kane và các đồng đội.

Argentina có 17,3% cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương bóng đá thế giới theo đánh giá của siêu máy tính Opta. Hiện tại, đội bóng xứ sở tango đã bất bại 11 trận liên tiếp tại World Cup. Bản lĩnh chiến thắng của Messi cùng các đồng đội chắc chắn là thứ không thể xem thường.

Trong số các quốc gia chưa từng vô địch World Cup trước đây, Na Uy là đội được siêu máy tính đánh giá cao nhất. Đoàn quân của HLV Stale Solbakken có 6,6% cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch vào ngày 19.7, và có 37,7% cơ hội vượt qua đội tuyển Anh ở vòng tứ kết.

Maroc, hiện tượng của World Cup 2022 có 3,7% cơ hội vô địch. Thụy Sĩ có 3,8% cơ hội để tạo nên một cơn địa chấn của thời đại và đăng quang tại Bắc Mỹ. Bỉ hiện có 3,6% cơ hội vô địch World Cup trong số 25.000 lần mô phỏng, đã tăng đáng kể mức 2% trước trận gặp Mỹ, nhưng đây vẫn là tỷ lệ thấp nhất trong số các đội góp mặt ở tứ kết.