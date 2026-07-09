Chi tiết sơ đồ thi đấu tứ kết World Cup 2026 mới nhất: Những màn so tài đỉnh cao

Bóng đá châu Âu thống trị World Cup 2026

Nhìn vào bức tranh tổng thể của World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy sự thống trị của bóng đá châu Âu khi chiếm tới 6 trên tổng số 8 suất đá tứ kết. Ba đội bóng đồng chủ nhà là Canada, Mexico và Mỹ đã lần lượt "ngã ngựa" tại vòng 16 đội.

Sự phân chia đồng đều mỗi nhánh bốn đội tạo ra những trục đối đầu hấp dẫn. Ở nhánh đấu đầu tiên, tâm điểm của sự chú ý chắc chắn đổ dồn vào cuộc đụng độ giữa đội tuyển Pháp và Ma Rốc. Trận này tái hiện lại bán kết kỳ World Cup 2022, nơi người Pháp từng dập tắt "câu chuyện cổ tích" của đại diện Bắc Phi.

Nhánh đấu World Cup 2026 trước vòng tứ kết ẢNH: FOX SPORT

Trận đại chiến giữa Tây Ban Nha và Bỉ cũng mang sức hút lớn ở nhánh đấu này. Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào giải với triết lý kiểm soát bóng quen thuộc nhưng đã được nâng cấp đáng kể về tốc độ và sự trực diện. Trong khi đó, đội tuyển Bỉ dù khởi đầu gây thất vọng nhưng càng chơi càng hay với sự xuất hiện của những gương mặt mới mẻ.

Tại nhánh đấu thứ hai, khán giả toàn cầu đang chờ đợi cuộc chạm trán giữa đội tuyển Na Uy và đội tuyển Anh. Đội tuyển Na Uy đang trở thành một trong những hiện tượng thú vị nhất giải đấu năm nay, khi sở hữu hàng công bùng nổ được dẫn dắt bởi cỗ máy ghi bàn thượng hạng Erling Haaland. Đối đầu với họ là Tam sư sở hữu dàn nhân sự đắt giá bậc nhất giải đấu. Bản lĩnh, kinh nghiệm của đội tuyển Anh sẽ phải đối mặt với bài toán khắc chế sức càn lướt của Haaland.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026 ẢNH: FPT PLAY

Nhà đương kim vô địch Argentina sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng bằng cuộc đối đầu với Thụy Sĩ. Lối chơi của đội bóng xứ tango tại giải năm nay không còn quá hoa mỹ nhưng tinh quái, gắn kết và bùng nổ đúng thời điểm. Tuy nhiên, Thụy Sĩ chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu đối với các ông lớn nhờ lối đá đồng bộ, bọc lót kín kẽ và tinh thần thi đấu kiên cường, có thể sẽ tạo nên một bức tường vững chãi thử thách tham vọng của Messi và các đồng đội.

Ở nhánh đấu đầu tiên, nếu cả Pháp và Tây Ban Nha đều vượt qua các thử thách mang tên Ma Rốc và Bỉ, người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng trận siêu kinh điển của bóng đá lục địa già. Đó sẽ là cuộc chiến đỉnh cao giữa sự lạnh lùng, cơ bắp của người Pháp và nghệ thuật kiểm soát bóng, thêu hoa dệt gấm của người Tây Ban Nha.

Trong khi đó, nhánh đấu thứ hai lại mở ra một viễn cảnh mang đậm tính sử thi, đó là cuộc đối đầu giữa Argentina và Anh. Mối duyên nợ giữa hai nền bóng đá này luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt, vượt xa phạm vi của một trận thi đấu thể thao thông thường. Cách đây đúng 40 năm, người Anh đã để thua Argentina ở tứ kết World Cup 1986, trong trận đấu mà huyền thoại Maradona đã lập công từ "bàn tay của Chúa".



