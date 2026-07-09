Giám đốc trọng tài FIFA Collina lên tiếng nóng về 2 tình huống nhạy cảm trận Argentina thắng ngược Ai Cập

Ông Collina làm rõ hai tình huống gây tranh cãi trận Argentina - Ai Cập

Trong tư cách là Giám đốc trọng tài FIFA tại World Cup 2026, ông Pierluigi Collina cho biết: "Chúng tôi muốn làm rõ một chủ đề đã tạo ra cuộc tranh luận gần đây. Sau mỗi bàn thắng được ghi, VAR sẽ kiểm tra giai đoạn kiểm soát bóng tấn công (APP).

Nếu một pha phạm lỗi được xác định trong quá trình dẫn tới bàn thắng và được cho là đã có tác động đến bàn thắng, VAR sẽ đề xuất xem xét lại trên sân. Không có giới hạn xác định nào về khoảng cách dẫn đến bàn thắng hoặc khoảng thời gian giữa sự cố và bàn thắng".

FIFA công bố tình huống Lisandro Martinez (Argentina) bị cầu thủ Marwan Attia (Ai Cập) giẫm lên chân... Ảnh: Chụp màn hình FIFA.com

Tình huống bình thường giữa số 10 Mohamed Salah của Ai Cập và số 10 người Argentina Julian Alvarez, theo ông Collina nói Ảnh: Chụp màn hình FIFA.com

Cựu trọng tài lừng danh thế giới người Ý, Collina đưa ra phát biểu này trong cuộc phỏng vấn trên FIFA.com ngày 9.7, phản bác những suy luận từ một số nhà phân tích trên truyền hình về tình huống VAR từ chối bàn thắng nâng tỷ số 2-0 của đội Ai Cập ở phút 70 ngày 8.7.

Tình huống sau khi cầu thủ Lisandro Martinez (Argentina) bị cầu thủ Marwan Attia (Ai Cập) giẫm lên chân trước đó. Khoảng cách từ pha phạm lỗi này kéo dài gần suốt chiều dài sân, sau khi Lisandro Martinez bị phạm lỗi, các cầu thủ Ai Cập đã tổ chức phản công nhanh để ghi bàn.

Do VAR phải sau tình huống trên kết thúc mới bắt đầu kiểm tra và từ chối bàn thắng. Vì vậy, đã gây không ít thắc mắc cho do dư luận cũng như các chuyên gia phân tích, khi cho rằng: "Họ để một khoảng thời gian dài như vậy để kiểm tra, liệu có hợp lệ?".

Nhưng ông Collina khẳng định: "Không có giới hạn xác định nào về khoảng cách dẫn đến bàn thắng hoặc khoảng thời gian giữa sự cố và bàn thắng".

"Chúng tôi tin rằng phạm lỗi là phạm lỗi. Bất kể lỗi đó có "rõ ràng" hay không, nếu trọng tài không nhìn thấy lỗi đó trên sân thì VAR có thể can thiệp. Tương tự, nếu không xác định được lỗi nào trong quá trình dẫn đến bàn thắng, VAR sẽ đưa ra lời khuyên phù hợp cho trọng tài. Giẫm lên chân đối phương là phạm lỗi", ông Collina nhấn mạnh thêm.

Ông Collina cũng chỉ ra trường hợp còn lại, pha bóng giữa Mohamed Salah và Julian Alvarez trước khi dẫn tới bàn nâng tỷ số 3-2 của Argentina.

Ông nói: "Khi hậu vệ chạm bóng trước rồi tiếp xúc bóng bình thường thì không phạm lỗi. Một lần nữa, ví dụ về điều này xuất hiện ở cuối trận đấu (Argentina gặp Ai Cập). Trọng tài và VAR coi đây là pha va chạm bình thường giữa cầu thủ Mohamed Salah của Ai Cập và cầu thủ người Argentina, Julian Alvarez".

"Tất nhiên, sẽ luôn có yếu tố chủ quan trong một số quyết định, nhưng chúng tôi hài lòng với cách áp dụng nguyên tắc này trong suốt giải đấu", ông Collina nói thêm.

Chủ tịch FIFA không thể tác động đến trọng tài

Ông Collina khẳng định: "Chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai", cũng để phản hồi những suy luận rằng, Chủ tịch FIFA Infantino đã có tác động đến công tác trọng tài tại World Cup 2026.

Cựu trọng tài Collina (thứ ba, từ trái qua) cùng Chủ tịch FIFA, Infantino (giữa) Ảnh: Reuters

"Tất nhiên, cuộc thảo luận mang tính xây dựng về các quyết định sẽ luôn là một phần của bóng đá, nhưng những cáo buộc vô căn cứ không có chỗ đứng trong môn thể thao của chúng ta. Không ai có thể đặt câu hỏi về tính liêm chính của các quan chức trận đấu (trọng tài) FIFA tại World Cup. Khi điều này xảy ra, nó có thể gây ra những phản ứng dẫn đến mối đe dọa đối với họ và gia đình họ. Điều này không đúng", ông Collina chia sẻ.

Ông nhấn mạnh thêm: "Tương tự, không ai có thể khẳng định rằng trọng tài FIFA có thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai, kể cả đó là Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ông ấy luôn thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn của mình đối với "FIFA Team One" (nhóm trọng tài FIFA tại World Cup), đồng thời tin tưởng chúng tôi sẽ làm việc hoàn toàn độc lập. Các quan chức trận đấu đưa ra những quyết định trung thực và cũng giống như các cầu thủ và HLV, họ luôn cố gắng làm hết sức mình".