Chuyên gia dự đoán Tây Ban Nha ở cửa trên

Càng vào sâu tại World Cup 2026 đội tuyển Tây Ban Nha càng thể hiện bộ mặt đáng sợ với 5 trận bất bại, ghi 7 bàn thắng và lập kỷ lục chưa một lần để thủng lưới. Đội bóng có biệt danh "La Roja" đã ghi bàn trong 4 trận gần nhất, trong đó có pha lập công phút 90+1 của Merino để tiễn Bồ Đào Nha về nước ở vòng 16 đội. Đó là trận đấu Tây Ban Nha không chơi bùng nổ, nhưng bóp nghẹt lối đá của đối thủ nhờ dấu ấn của những cầu thủ vào sân thay người.

Tây Ban Nha đang chứng tỏ được sức mạnh và chiều sâu đội hình Ảnh: Reuters

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đánh giá: "Ở giải lần này, Tây Ban Nha sớm mất Nico Williams vì chấn thương có thể khiến lối chơi giảm bùng nổ, nhưng điểm mạnh nhất của đội bóng xứ bò tót là khả năng kiểm soát trận đấu vẫn ở mức thượng thặng. Sau trận đầu gặp khó khăn trước Cabo Verde, họ nhanh chóng lấy lại phong độ, khẳng định đẳng cấp chơi bóng hàng đầu thế giới của mình. Đội bóng của HLV De la Fuente đang chứng tỏ được sức mạnh, chất lượng, chiều sâu đội hình và cả tính gắn kết tập thể. Cách Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha là rất đáng nể. Họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu, bóp nghẹt ý đồ chuyển trạng thái tổ chức phản công nhanh của ứng viên vô địch có bộ 3 tiền vệ đẳng cấp thế giới là Vitinha, Bruno Fernandes và Joao Neves. Sau khi quây chặt được đối thủ, Tây Ban Nha đã chọn thời điểm thích hợp để kết liễu đối phương nhờ làn gió mới từ băng ghế dự bị mang tên Ferran Torres và Merino".

Trong khi đó, đội tuyển Bỉ có chiến thắng đậm nhất ở vòng 16 đội với tỷ số 4-1 trước chủ nhà Mỹ. Tuy nhiên, việc tiền vệ trụ Onana bị đau phải chia tay World Cup sẽ là thiệt thòi lớn cho họ. Điều này khiến HLV Rudi Garcia phải tìm được phương án đột phá, thoát pressing, giúp Bỉ thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Tây Ban Nha ở khu vực giữa sân. Khác với Bồ Đào Nha luôn phải giằng xé giữa câu hỏi liên quan đến Ronaldo, đội Bỉ đã xử lý vấn đề này khá hài hòa. Cách De Bruyne và Lukaku lùi lại dự bị cho đàn em phần nào thể hiện được khả năng quản trị bên cạnh tài cầm quân của ông Garcia. Đây là điều rất quan trọng nếu Bỉ muốn tạo nên cuộc lật đổ trước nhà ĐKVĐ EURO Tây Ban Nha.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Sau 2 trận đầu hòa Ai Cập và Iran, HLV Garcia đã bắt đầu xoay đội hình hợp lý hơn. Những cầu thủ thế hệ sau đã chơi thứ bóng đá ấn tượng, trực diện hơn với nhịp độ nhanh để thắng New Zealand 5-1 và tiếp đó là Senegal 3-2 và gần nhất là Mỹ 4-1. Tôi tin rằng Tây Ban Nha gặp Bỉ sẽ là trận cầu hấp dẫn giữa 2 đội bóng có chất lượng chuyên môn hàng đầu châu Âu. Tây Ban Nha sẽ gặp khó khăn, nhưng với đội hình có chiều sâu, "La Roja" sẽ vẫn nhỉnh hơn Bỉ, đội bóng có nhiều cầu thủ bên kia sườn dốc sự nghiệp. Việc mất tiền vệ trụ Onana sẽ khiến HLV Garcia đau đầu. Ông Garcia sẽ khơi dậy khát vọng bên trong mỗi cầu thủ Bỉ để có thể gây ra nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha, nhưng tôi vẫn thiên về chiến thắng cho "La Roja" trong 90 phút, có thể là với tỷ số 2-0".