Messi cùng anh em ‘chén’ thịt bò nướng, lộ diện tổ trọng tài Bồ Đào Nha bắt trận Argentina đấu Thụy Sĩ

Messi hoàn toàn thư giãn

Theo Diario Ole, HLV Scaloni cho toàn đội tuyển Argentina nghỉ ngơi, chỉ có các cầu thủ dự bị không thi đấu trận gặp Ai Cập tập luyện sau khi trở lại Kansas City. Một quyết định bất ngờ nữa là họ đã tổ chức buổi tiệc nướng thịt bò truyền thống Asado lần thứ 5 tại World Cup 2026.

Messi và các đồng đội ở đội tuyển Argentina hoàn toàn thư giãn trước trận gặp Thụy Sĩ ở tứ kết Ảnh: Reuters

Thông thường, đội tuyển Argentina chỉ tổ chức buổi tiệc nướng vào giữa các trận đấu ở vòng bảng khi có thời gian nghỉ kéo dài. Tuy nhiên, sau trận gặp Ai Cập có quá nhiều áp lực và chỉ được giải tỏa nhờ 12 phút cuối trận rực lửa của Messi, HLV Scaloni đã cho các cầu thủ của mình tiếp tục thư giãn với buổi tiệc truyền thống Asado ngay trước trận tứ kết gặp Thụy Sĩ (diễn ra lúc 8 giờ ngày 12.7).

Trận tứ kết giữa Argentina gặp Thụy Sĩ cũng được FIFA công bố danh tính các trọng tài điều hành, với trọng tài chính và các trợ lý đều là người Bồ Đào Nha, lần lượt gồm Joao Pinheiro, Bruno Jesus và Luciano Maia.

Nhân sự đấu Thụy Sĩ sẽ không thay đổi so với trận thắng ngược Ai Cập

Diario Ole cho biết, trong buổi tập chính thức ngày 10.7, các cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Argentina đã trở lại tập luyện bình thường, bao gồm Messi, không một ai bị ảnh hưởng chấn thương và thể lực, tất cả đều sẵn sàng thi đấu nếu được HLV Scaloni lựa chọn.

Phía Thụy Sĩ, tiền vệ chủ chốt Johan Manzambi gặp chấn thương đầu gối vẫn chưa tập luyện. Cầu thủ 20 tuổi này không thi đấu trận gặp Colombia ở vòng 16 đội và nghi ngờ khả năng ra sân trận tứ kết gặp Argentina.

Theo nhà báo Gaston Edul, người theo sát hành trình đội tuyển Argentina tại World Cup lâu nay, có nhiều khả năng HLV Scaloni vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát như trận gặp Ai Cập ở vòng 16 đội, khi đối đầu Thụy Sĩ ở tứ kết.

Cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy đội tuyển Argentina sẽ có thay đổi về nhân sự trong trận gặp Thụy Sĩ. Có nghĩa là Tagliafico và Paredes vẫn sẽ có mặt ở đội hình chính, Messi sát cánh cùng Julian Alvarez trên hàng công.

Buổi tập chính vào ngày mai (11.7) có thể sẽ có vài thử nghiệm mới, nhưng HLV Scaloni có thể vẫn giữ vững bộ khung mà ông rất ưng ý ở trận gặp Ai Cập. Ưu tiên hiện nay của đội tuyển Argentina là hồi phục thể lực, sau khi họ đã trải qua hai trận đấu quá căng thẳng và gắng sức rất nhiều trước Cabo Verde và Ai Cập ở vòng 32 và 16 đội, cũng theo Gaston Edul.