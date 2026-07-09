Vé xem tứ kết World Cup 2026 bất ngờ giảm sâu, FIFA vẫn ‘bình chân như vại’

Giá vé World Cup 2026 giảm, FIFA có thất thu?

Theo The Athletic: "Thường trong ba trên bốn năm, FIFA thua lỗ. Nhưng đến năm thứ tư, năm diễn ra World Cup, họ thu hồi lại toàn bộ số tiền đã thua lỗ cộng thêm lợi nhuận".

CĐV Argentina tìm mọi cách vào sân để ủng hộ Messi và đội nhà tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup 2026 Ảnh: Reuters

"Doanh thu của FIFA giai đoạn 2023 - 2026 được dự trù ở mức khổng lồ 13 tỉ USD (khoảng 341.789 tỉ đồng) - tăng hơn 70% so với chu kỳ bốn năm trước đó. Trong số 13 tỉ USD đó, có đến 9 tỉ USD (khoảng 236.623 tỉ đồng) được dự báo sẽ đến vào năm 2026, gần như toàn bộ là nhờ World Cup. Con số cuối cùng có thể sẽ cao hơn", The Athletic cho biết.

"Phạm vi hoạt động của FIFA rất rộng lớn. Mục tiêu thu về càng nhiều tiền càng tốt cho bóng đá đồng nghĩa với chi phí khổng lồ. Bên cạnh doanh thu 13 tỉ USD, FIFA, một tổ chức phi lợi nhuận, dự định chi 12,9 tỉ USD (cho bóng đá toàn cầu, các liên đoàn châu lục và liên đoàn thành viên, trong đó có Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - NV), chỉ còn lại khoảng 100 triệu USD để tăng cường quỹ dự trữ.

Tuy nhiên, trong mỗi hai chu kỳ gần đây, FIFA đều ghi nhận khoản thặng dư lên đến 1,2 tỉ USD, vượt xa ngân sách 100 triệu USD của họ. Quỹ dự trữ đã đạt 2,7 tỉ USD vào cuối năm 2025, thậm chí trước cả World Cup 2026. Lượng tiền mặt của FIFA đã tăng lên 1,2 USD; tổ chức này nắm giữ gần 6 tỉ USD trái phiếu, đầu tư và tiền gửi. Một tổ chức gần như bị phá sản vì hối lộ và tham nhũng chỉ 11 năm trước, hiện đang có nhiều tiền hơn bao giờ hết", theo The Athletic.

Vì vậy, thông tin giá vé World Cup 2026 trước vòng tứ kết giảm mạnh, FIFA sẽ lo sốt vó, là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ. Diễn biến này nằm trong dự tính của FIFA, và diễn biến của thị trường giá vé hiện nay, theo nhà báo Joe Pompliano.

Vì sao thủ môn đang là nhân vật quyền lực nhất World Cup?

"Với việc 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico, Canada đều dừng bước, các đội thu hút CĐV như Brazil, Colombia và Bồ Đào Nha cũng đều bị loại ở vòng 16 đội. Động thái này khiến giá vé xem các trận tứ kết World Cup đang giảm mạnh, theo tra cứu trên trang TickPick.

Trước vòng 16 đội, giá vé thấp nhất trận Pháp - Ma Rốc là 1.485 USD; Tây Ban Nha - Bỉ: 3.261 USD; Na Uy - Anh: 3.866 USD và Argentina - Thụy Sĩ: 2.381 USD.

Tuy nhiên, giá vé thấp nhất tính đến ngày 9.7, trận Pháp - Ma Rốc: 1.097 USD (khoảng 28,8 triệu đồng, giảm 26%); Tây Ban Nha - Bỉ: 1.223 USD (32,1 triệu đồng, giảm 62%); Na Uy - Anh: 1.805 USD (47,4 triệu đồng, giảm 53%) và Argentina - Thụy Sĩ: 1.400 USD (36,8 triệu đồng, giảm 41%)", nhà báo Joe Pompliano thống kê.