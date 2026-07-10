Báo Pháp ca ngợi trọng tài Argentina sau trận thắng Ma Rốc, vẫn phàn nàn một điều

Trong bài chấm điểm sau trận, L'Equipe dành cho trọng tài Facundo Tello số điểm 6, đồng thời nhận xét ông đã có màn cầm còi "gần như hoàn hảo". Theo nhật báo thể thao hàng đầu nước Pháp, ngoại trừ một vài chi tiết nhỏ, trọng tài 44 tuổi đã kiểm soát tốt thế trận, xử lý quyết đoán các tình huống va chạm và tuân thủ đúng tinh thần điều hành mà FIFA áp dụng tại World Cup 2026.

Báo Pháp đánh giá ông Facundo Tello đã điều khiển trận đấu rất tốt, không gây ra những tranh cãi như lo lắng trước trận ẢNH: REUTERS

Trọng tài Facundo Tello mắc lỗi "kỳ lạ"

Điều khiến báo Pháp chưa thực sự hài lòng xảy ra ngay ở đầu hiệp một, khi đội tuyển Pháp được hưởng quả phạt đền.

Theo thống kê của L'Equipe, trọng tài Tello mất tới 3 phút 11 giây từ thời điểm xác định lỗi cho đến khi Kylian Mbappe được phép thực hiện cú sút. Khoảng thời gian này kéo dài vì tổ trọng tài phải kiểm tra VAR, xác nhận lại tình huống, yêu cầu các cầu thủ đứng đúng vị trí ngoài vòng cấm và đảm bảo bóng được đặt chính xác trên chấm 11 m.

Quá trình chờ đợi quá lâu khiến Mbappe tỏ ra sốt ruột. Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Pháp sau đó thực hiện không thành công quả phạt đền và phản ứng khá gay gắt với trọng tài người Argentina. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Didier Deschamps cũng tranh luận quyết liệt với một thành viên tổ trọng tài về cách xử lý tình huống.

Sau trận đấu, nhà cầm quân đội tuyển Pháp thừa nhận ông không hiểu vì sao quyết định đã được xác nhận nhưng lại mất thêm nhiều thời gian mới cho phép trận đấu tiếp tục.

"Đó là một tình huống khá kỳ lạ với tất cả sự chờ đợi đó. Ban đầu trọng tài xác nhận quyết định của mình, sau đó lại có thêm một lần kiểm tra nữa", HLV Deschamps chia sẻ với kênh M6.

Dù vậy, L'Equipe khẳng định đây chỉ là điểm trừ nhỏ trong một trận đấu mà ông Tello nhìn chung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tờ báo đánh giá trọng tài người Argentina duy trì được sự nghiêm khắc cần thiết, đồng thời vẫn để trận đấu diễn ra với nhịp độ cao theo đúng chỉ đạo của FIFA, thay vì liên tục cắt còi ở những pha va chạm không quá nghiêm trọng.

Một trong những quyết định được đánh giá cao là chiếc thẻ vàng dành cho hậu vệ Issa Diop sau pha phạm lỗi khá nguy hiểm với Mbappe ở phút 63. Sau tình huống này, tiền đạo người Pháp buộc phải rời sân ít phút để được chăm sóc chấn thương ở mắt cá chân.

Ngoài câu chuyện về quả phạt đền, L'Equipe cũng cho rằng trọng tài Facundo Tello đã tính chưa đủ thời gian bù giờ. Nhật báo này nhận định 5 phút bù giờ ở hiệp một và 6 phút ở hiệp hai là khá ít nếu xét đến hàng loạt lần trận đấu bị gián đoạn bởi VAR, các ca chấn thương, thay người và những tình huống câu giờ ở cuối trận.

Mbappe tranh cãi với trọng tài sau khi quả phạt đền bị gián đoạn khá lâu ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, tờ báo cũng chỉ ra một vài quyết định chưa thực sự chính xác liên quan đến phạt góc và phát bóng lên. Tuy nhiên, những sai sót này không ảnh hưởng đến cục diện trận đấu cũng như kết quả chung cuộc.

Khép lại bài đánh giá, L'Equipe cho rằng: “Ông Facundo Tello đã đáp ứng được yêu cầu ở một trận đấu có áp lực rất lớn của vòng tứ kết World Cup. Với màn điều hành được đánh giá tích cực, trọng tài người Argentina được xem là đã góp phần giúp cuộc đối đầu giữa Pháp và Ma Rốc diễn ra công bằng. Màn thể hiện này của ông đã xóa đi những tranh cãi cũng như lo lắng trước trận từ CĐV Pháp”.