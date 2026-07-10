Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Báo Pháp ca ngợi trọng tài Argentina sau trận thắng Ma Rốc, vẫn phàn nàn một điều

Văn Trình
Văn Trình
Chiến thắng 2-0 vào rạng sáng 10.7 trước Ma Rốc ở tứ kết World Cup 2026 giúp đội tuyển Pháp giành quyền vào bán kết, nhưng màn điều hành của trọng tài người Argentina Facundo Tello cũng trở thành tâm điểm được truyền thông nước này mổ xẻ.

Trong bài chấm điểm sau trận, L'Equipe dành cho trọng tài Facundo Tello số điểm 6, đồng thời nhận xét ông đã có màn cầm còi "gần như hoàn hảo". Theo nhật báo thể thao hàng đầu nước Pháp, ngoại trừ một vài chi tiết nhỏ, trọng tài 44 tuổi đã kiểm soát tốt thế trận, xử lý quyết đoán các tình huống va chạm và tuân thủ đúng tinh thần điều hành mà FIFA áp dụng tại World Cup 2026.

Báo Pháp ca ngợi trọng tài Argentina sau trận thắng Ma Rốc, vẫn phàn nàn một điều- Ảnh 1.
Báo Pháp ca ngợi trọng tài Argentina sau trận thắng Ma Rốc, vẫn phàn nàn một điều- Ảnh 2.
Báo Pháp ca ngợi trọng tài Argentina sau trận thắng Ma Rốc, vẫn phàn nàn một điều- Ảnh 3.

Báo Pháp đánh giá ông Facundo Tello đã điều khiển trận đấu rất tốt, không gây ra những tranh cãi như lo lắng trước trận

ẢNH: REUTERS

Trọng tài Facundo Tello mắc lỗi "kỳ lạ"

Điều khiến báo Pháp chưa thực sự hài lòng xảy ra ngay ở đầu hiệp một, khi đội tuyển Pháp được hưởng quả phạt đền.

Theo thống kê của L'Equipe, trọng tài Tello mất tới 3 phút 11 giây từ thời điểm xác định lỗi cho đến khi Kylian Mbappe được phép thực hiện cú sút. Khoảng thời gian này kéo dài vì tổ trọng tài phải kiểm tra VAR, xác nhận lại tình huống, yêu cầu các cầu thủ đứng đúng vị trí ngoài vòng cấm và đảm bảo bóng được đặt chính xác trên chấm 11 m.

Quá trình chờ đợi quá lâu khiến Mbappe tỏ ra sốt ruột. Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Pháp sau đó thực hiện không thành công quả phạt đền và phản ứng khá gay gắt với trọng tài người Argentina. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Didier Deschamps cũng tranh luận quyết liệt với một thành viên tổ trọng tài về cách xử lý tình huống.

Sau trận đấu, nhà cầm quân đội tuyển Pháp thừa nhận ông không hiểu vì sao quyết định đã được xác nhận nhưng lại mất thêm nhiều thời gian mới cho phép trận đấu tiếp tục.

"Đó là một tình huống khá kỳ lạ với tất cả sự chờ đợi đó. Ban đầu trọng tài xác nhận quyết định của mình, sau đó lại có thêm một lần kiểm tra nữa", HLV Deschamps chia sẻ với kênh M6.

Dù vậy, L'Equipe khẳng định đây chỉ là điểm trừ nhỏ trong một trận đấu mà ông Tello nhìn chung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tờ báo đánh giá trọng tài người Argentina duy trì được sự nghiêm khắc cần thiết, đồng thời vẫn để trận đấu diễn ra với nhịp độ cao theo đúng chỉ đạo của FIFA, thay vì liên tục cắt còi ở những pha va chạm không quá nghiêm trọng.

Một trong những quyết định được đánh giá cao là chiếc thẻ vàng dành cho hậu vệ Issa Diop sau pha phạm lỗi khá nguy hiểm với Mbappe ở phút 63. Sau tình huống này, tiền đạo người Pháp buộc phải rời sân ít phút để được chăm sóc chấn thương ở mắt cá chân.

Ngoài câu chuyện về quả phạt đền, L'Equipe cũng cho rằng trọng tài Facundo Tello đã tính chưa đủ thời gian bù giờ. Nhật báo này nhận định 5 phút bù giờ ở hiệp một và 6 phút ở hiệp hai là khá ít nếu xét đến hàng loạt lần trận đấu bị gián đoạn bởi VAR, các ca chấn thương, thay người và những tình huống câu giờ ở cuối trận.

Báo Pháp ca ngợi trọng tài Argentina sau trận thắng Ma Rốc, vẫn phàn nàn một điều- Ảnh 4.

Mbappe tranh cãi với trọng tài sau khi quả phạt đền bị gián đoạn khá lâu

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, tờ báo cũng chỉ ra một vài quyết định chưa thực sự chính xác liên quan đến phạt góc và phát bóng lên. Tuy nhiên, những sai sót này không ảnh hưởng đến cục diện trận đấu cũng như kết quả chung cuộc.

Khép lại bài đánh giá, L'Equipe cho rằng: “Ông Facundo Tello đã đáp ứng được yêu cầu ở một trận đấu có áp lực rất lớn của vòng tứ kết World Cup. Với màn điều hành được đánh giá tích cực, trọng tài người Argentina được xem là đã góp phần giúp cuộc đối đầu giữa Pháp và Ma Rốc diễn ra công bằng. Màn thể hiện này của ông đã xóa đi những tranh cãi cũng như lo lắng trước trận từ CĐV Pháp”.

Tin liên quan

FIFA không cho Quansah hưởng 'án treo' như Balogun, đội tuyển Anh lao đao trước tứ kết

FIFA không cho Quansah hưởng 'án treo' như Balogun, đội tuyển Anh lao đao trước tứ kết

Đội tuyển Anh đón tin không vui trước trận tứ kết World Cup 2026 gặp Na Uy (4 giờ ngày 12.7) khi FIFA quyết định treo giò hậu vệ Jarell Quansah tới 2 trận. Phán quyết này khiến HLV Thomas Tuchel rơi vào bài toán nhân sự nan giải.

HLV Deschamps đi vào lịch sử World Cup: Mbappe - Dembele tái lập kỳ tích của Brazil

FIFA tức tốc điều chỉnh VAR sau hàng loạt tranh cãi, ứng dụng luôn trận Pháp thắng Ma Rốc

Khám phá thêm chủ đề

trọng tài pháp Argentina World Cup 2026 Bán kết Mbappe Messi

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận