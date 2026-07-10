FIFA không cho Quansah hưởng 'án treo' như Balogun, đội tuyển Anh lao đao trước tứ kết

Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng 3-2 của đội tuyển Anh trước Mexico ở vòng 16 đội sau pha phạm lỗi với Jesus Gallardo. Ban đầu, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) kỳ vọng có thể giảm nhẹ hoặc tạm hoãn án phạt khi cho rằng VAR đã can thiệp chưa đúng quy trình, tương tự trường hợp Balogun của đội tuyển Mỹ trước đó.

Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật FIFA đã đưa ra quyết định cứng rắn. Trong thông báo chính thức, FIFA xác định Quansah phạm lỗi nghiêm trọng theo Điều 14 của Bộ luật kỷ luật và áp dụng án treo giò 2 trận.

Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Mexico sau khi trọng tài tham khảo VAR ẢNH: REUTERS

Điều đó đồng nghĩa hậu vệ của Bayer Leverkusen chắc chắn vắng mặt ở trận tứ kết gặp Na Uy, đồng thời cũng không thể góp mặt tại bán kết nếu đội tuyển Anh vượt qua đối thủ Bắc Âu.

Đây là quyết định hoàn toàn trái ngược với vụ việc của Balogun. Tiền đạo tuyển Mỹ trước đó cũng bị truất quyền thi đấu nhưng FIFA lại chấp nhận tạm hoãn án treo giò để anh đủ điều kiện ra sân ở vòng 16 đội gặp Bỉ. Quyết định này từng tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội trong giới bóng đá, khi nhiều ý kiến cho rằng FIFA đã thiếu sự nhất quán trong cách xử lý các trường hợp tương tự.

Đội tuyển Anh khủng hoảng hậu vệ phải

Việc Quansah bị treo giò khiến HLV Thomas Tuchel gần như "cạn sạch" phương án ở hành lang phải. Trước đó, Livramento và Reece James đều gặp chấn thương, buộc chiến lược gia người Đức phải sử dụng Quansah ở trận gặp Mexico. Nay khi trung vệ 23 tuổi cũng không thể thi đấu, HLV Tuchel phải tính đến những giải pháp bất đắc dĩ.

Djed Spence được xem là lựa chọn khả thi nhất cho vị trí hậu vệ phải. Ngoài ra, HLV Tuchel cũng có thể kéo Ezri Konsa sang cánh hoặc thậm chí sử dụng Trevoh Chalobah hay Declan Rice trong vai trò này, dù đó đều không phải sở trường.

Theo báo chí Anh, HLV Tuchel đặc biệt không hài lòng với cách VAR xử lý tình huống dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Quansah. Trọng tài Alireza Faghani ban đầu không rút thẻ, nhưng sau khi được VAR yêu cầu xem lại băng hình quay chậm và các khung hình tĩnh, ông đã thay đổi quyết định và truất quyền thi đấu hậu vệ tuyển Anh.

FA cũng đã gửi đơn khiếu nại về quy trình sử dụng VAR, song quy định hiện hành của World Cup 2026 không cho phép kháng cáo đối với thẻ đỏ trực tiếp.

HLV Tuchel liên tục phải sử dụng các phương án dự phòng ở cánh phải đội tuyển Anh ẢNH: REUTERS

Trong bối cảnh Quansah vắng mặt, đội tuyển Anh đã nhận được tín hiệu tích cực khi Reece James đã trở lại tập luyện sau chấn thương gân kheo. Dù vậy, hậu vệ Chelsea mới chỉ hồi phục và nhiều khả năng chưa đủ thể lực để đá chính trước Na Uy. Kịch bản được truyền thông Anh dự đoán là James sẽ chỉ vào sân từ ghế dự bị nếu cần thiết, còn Djed Spence sẽ được trao suất đá chính.

Trận tứ kết với Na Uy hứa hẹn mang đến thử thách lớn cho hàng thủ "Tam sư", đặc biệt khi họ phải đối đầu hai mũi tấn công tốc độ là Antonio Nusa và Andreas Schjelderup. Chưa kể ở vị trí tiền đạo mũi nhọn đội tuyển Na Uy sở hữu một cầu thủ rất xuất sắc khác là Haaland. Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự nơi cánh phải, quyết định giữ nguyên án treo giò của FIFA càng khiến áp lực dành cho HLV Tuchel tăng lên đáng kể.