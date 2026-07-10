FIFA tức tốc điều chỉnh VAR sau hàng loạt tranh cãi, ứng dụng luôn trận Pháp thắng Ma Rốc

Trước đó, toàn bộ các tình huống VAR tại World Cup đều được xử lý từ Phòng Điều hành Video (VOR) đặt tại Trung tâm Phát sóng quốc tế (IBC) ở Dallas (Mỹ). Tuy nhiên, FIFA đã bổ sung thêm một lớp bảo đảm bằng cách bố trí một tổ trọng tài VAR dự phòng ngay bên trong sân vận động.

VAR đã có những điều chỉnh ở trận Pháp đấu Ma Rốc tại tứ kết ẢNH: REUTERS

FIFA bổ sung VAR ngay tại sân đấu

Theo quy trình mới, bên cạnh trung tâm điều hành ở Dallas, mỗi sân tổ chức các trận đấu còn lại của World Cup sẽ có thêm một trọng tài VAR và một trọng tài VAR dự bị sẵn sàng tiếp quản nếu xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc mất kết nối.

Ở trận Pháp thắng Ma Rốc, trọng tài người Uruguay Leodan Gonzalez đảm nhiệm vai trò VAR, trong khi trọng tài Tatiana Guzman có mặt tại sân Boston với tư cách VAR dự bị.

Nếu đường truyền giữa sân vận động và trung tâm điều hành tại Dallas gặp trục trặc, tổ VAR tại sân sẽ lập tức tiếp quản việc xem xét các tình huống mà không làm gián đoạn trận đấu. Quy trình này cũng bảo đảm trọng tài chính vẫn có thể xem lại tình huống trên màn hình đặt bên đường biên nếu cần.

Theo quy định của FIFA, một trận đấu không được phép tạm dừng chỉ vì hệ thống VAR gặp sự cố. Chính vì vậy, việc bổ sung lực lượng VAR ngay tại sân được xem là giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro kỹ thuật trong giai đoạn quyết định của giải đấu.

Quyết định của FIFA được đưa ra không lâu sau vòng 16 đội đầy tranh cãi, khi nhiều đội tuyển và HLV công khai chỉ trích công tác trọng tài.

Sau thất bại 2-3 của Ai Cập trước Argentina, HLV Hossam Hassan cáo buộc trọng tài Francois Letexier thiên vị đội bóng Nam Mỹ. Ông phát biểu: "Trọng tài không công bằng. Ông ấy đang lãng phí công sức của cả một quốc gia. Rõ ràng đây là một trận đấu dàn xếp".

Tiền vệ Mostafa Ziko cũng cho rằng trọng tài "không công bằng" và gây bất lợi cho Ai Cập ngay từ đầu trận.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel của đội tuyển Anh cũng bày tỏ sự không hài lòng sau chiến thắng trước Mexico ở vòng 16 đội. Nhà cầm quân người Đức nhận định các quyết định của trọng tài quá thiếu ổn định và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.

Bên cạnh những chỉ trích từ các đội bóng, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều cáo buộc vô căn cứ về việc các trận đấu bị "dàn xếp", khiến áp lực dành cho đội ngũ trọng tài ngày càng lớn.

VAR gây ra nhiều tranh cãi kể từ đầu World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trước những phản ứng này, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA, Pierluigi Collina, đã lên tiếng bảo vệ các trọng tài. Ông khẳng định những cuộc tranh luận mang tính xây dựng luôn là một phần của bóng đá, nhưng các cáo buộc thiếu căn cứ về sự thiếu trung thực của trọng tài là điều không thể chấp nhận và có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với họ cũng như gia đình.

Ngoài việc tăng cường hệ thống VAR, trước đó World Cup 2026 còn áp dụng hàng loạt điều chỉnh nhằm tăng tốc độ trận đấu và nâng cao hiệu quả điều hành.

Đáng chú ý, cầu thủ bị thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây, nếu chậm đội bóng sẽ phải thi đấu thiếu người trong thời gian ngắn. Trọng tài cũng được quyền đếm ngược 5 giây đối với các tình huống ném biên hoặc phát bóng lên nếu cầu thủ cố tình câu giờ. Phạm vi hoạt động của VAR cũng được mở rộng, cho phép xem xét thêm nhiều tình huống như phạt góc, thẻ vàng thứ hai dẫn đến thẻ đỏ hoặc những lỗi xảy ra trước khi bóng được đưa vào cuộc.