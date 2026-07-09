Vừa mất việc vì Bồ Đào Nha bị loại, HLV Martinez sắp làm sếp lớn ở một đội tuyển khác

HLV Roberto Martinez vừa chính thức chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026. Dù từng giúp Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League 2025, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn không thể hoàn thành mục tiêu lớn nhất là đưa Ronaldo cùng các đồng đội chinh phục chức vô địch World Cup.

Ngay sau khi rời Bồ Đào Nha, tên tuổi của HLV Roberto Martinez đã được nhắc đến tại Scotland. Theo AS, dẫn lại các nguồn tin từ TalkSport và truyền thông Scotland, Liên đoàn Bóng đá Scotland (SFA) đã đưa ông vào danh sách những ứng viên thay thế HLV Steve Clarke, người từ chức sau khi đội tuyển này dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Những ngày tới, SFA có thể sẽ xem xét, đưa ra lời mời chính thức cho HLV Roberto Martinez.

HLV Roberto Martinez mất việc sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha chia tay World Cup 2026 ngay từ vòng 16 đội ẢNH: REUTERS

Scotland nghiêm túc theo đuổi HLV Roberto Martinez

Điểm đáng chú ý là HLV Roberto Martinez có mối liên hệ đặc biệt với Scotland. Trong những năm đầu sự nghiệp cầu thủ, ông từng khoác áo CLB Motherwell và cũng chính tại đây, ông gặp người vợ hiện nay vào năm 2002. Chính vì vậy, khả năng trở lại làm việc tại Scotland được đánh giá là hoàn toàn khả thi.

Phóng viên bóng đá Alex Crook của TalkSport nhận định HLV Roberto Martinez là một lựa chọn nghiêm túc chứ không chỉ dừng ở mức tin đồn.

"Tôi từng được biết ông Roberto Martinez là một trong những cái tên được cân nhắc cho vị trí HLV của Celtic. Ông ấy có vợ là người Scotland nên chắc chắn không phản đối việc sinh sống và làm việc tại đây", Crook cho biết.

Theo nhà báo này, trở ngại lớn nhất nằm ở vấn đề tài chính, bởi HLV Roberto Martinez sẽ phải chấp nhận mức thu nhập thấp hơn đáng kể so với khi còn dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm cầm quân ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông vẫn được xem là phương án phù hợp để Scotland hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng cho EURO 2028, giải đấu mà quốc gia này đồng đăng cai cùng Anh, Wales và CH Ireland.

Trước khi dẫn dắt Bồ Đào Nha từ năm 2023, HLV Roberto Martinez từng có nhiều năm làm HLV đội tuyển Bỉ, đồng thời gây dựng tên tuổi tại các CLB Wigan Athletic và Everton.

Nếu chấp nhận giảm lương, khả năng HLV Roberto Martinez dẫn dắt đội tuyển Scotland là rất cao ẢNH: REUTERS

Nếu được bổ nhiệm, Scotland sẽ là đội tuyển quốc gia thứ ba mà chiến lược gia người Tây Ban Nha dẫn dắt. Sau cú sốc bị loại sớm cùng Bồ Đào Nha, đây cũng sẽ là cơ hội để HLV Roberto Martinez nhanh chóng làm mới sự nghiệp và chứng minh năng lực ở một môi trường nhiều thử thách.