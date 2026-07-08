Lộ diện ứng viên dẫn dắt Bồ Đào Nha là thầy cũ của Ronaldo: CR7 có đổi ý?

Ronaldo đã chia tay World Cup nhưng chưa khẳng định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ảnh: reuters

Thầy cũ Ronaldo chờ dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha đã dừng chân ở vòng 16 đội World Cup sau trận thua Tây Ban Nha 0-1 ở những phút cuối, chứng kiến những giọt nước mắt của siêu sao Ronaldo, người đã ghi bàn trong 6 kỳ World Cup liên tiếp nhưng sẽ vĩnh viễn không thể nâng cao cúp vàng World Cup trong tư cách cầu thủ.

Sau những đau đớn, truyền thông Bồ Đào Nha đang lo lắng nhìn lại di sản không trọn vẹn mà HLV Roberto Martinez để lại sau khi rời đi, trong cảnh Ronaldo sẽ đứng trước khả năng chia tay cấp độ thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Truyền thông địa phương đang nhắc tên Jorges Jesus, như cách lộ diện ứng viên dẫn dắt Bồ Đào Nha là thầy cũ của Ronaldo, kèm câu hỏi liệu HLV 71 tuổi này có khiến anh đổi ý chia tay đội tuyển, hay mở ra một chương mới hoàn toàn cho đội bóng.

HLV Jorges Jesus vừa chia tay Al Nassr sau khi cùng Ronaldo vô địch Ả Rập Xê Út ảnh: AFP

Jorges Jesus chính là HLV trưởng của Ronaldo tại CLB Al Nassr, đã chia tay đội bóng này sau khi đem về chức vô địch Ả Rập Xê Út hồi tháng 5. Ông được đánh giá là người có khả năng cao nhất thay thế HLV Tây Ban Nha Roberto Martinez.

Sau thất bại ở vòng 16 đội, Ronaldo, 41 tuổi, đã xác nhận với truyền thông đây là lần cuối cùng anh tham dự World Cup, nhưng cho biết anh vẫn chưa quyết định chia tay đội tuyển quốc gia hay không.

Bồ Đào Nha đến World Cup 2026 như một trong những ứng cử viên hàng đầu, với bộ ba hàng tiền vệ mạnh mẽ là Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes.

Nhưng 2 trận hòa đã khiến họ xếp thứ 2 sau Colombia ở vòng bảng, buộc phải đối đầu với nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha rô dừng bước sau bàn thắng phút 90+1 của cầu thủ vào sân thay người bên Tây Ban Nha, Mikel Merino.

Đội Bồ Đào Nha ăn mừng bàn thắng của Ronaldo trước Uzbekistan tại World Cup 2026 ảnh: reuters

Tờ báo thể thao Recoerd viết trên trang nhất: "Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Một khoảnh khắc mất tập trung trong thời gian bù giờ, một pha rời sân sớm chỉ vài giây trước khi hiệp phụ bắt đầu, đã loại đội tuyển quốc gia khỏi World Cup".

Tờ báo cho rằng đội trưởng Ronaldo "nói lời tạm biệt mà không có được danh hiệu xứng đáng", chỉ ra Bồ Đào Nha đã "cân bằng trận đấu" nhưng "thiếu đi sự bùng nổ để tìm kiếm chiến thắng".

Tờ O Jogo khắc nghiệt hơn với tiêu đề "Merino đã dập tắt hoàn toàn giấc mơ vốn đã mong manh", kèm phân tích: "Không còn cách diễn đạt nào khác: Bồ Đào Nha muốn ở lại nhưng lại thất bại thảm hại. Tây Ban Nha thống trị và giành chiến thắng… trước tư duy thiển cận trên băng ghế huấn luyện và lối chơi một chiều trên sân cỏ".