Họp báo trước tứ kết Pháp đấu Ma Rốc bất ngờ gián đoạn vì... phóng viên xô xát: ‘Sao anh đánh tôi’

Theo truyền thông quốc tế, cuộc họp báo của đội tuyển Ma Rốc và Pháp diễn ra tại sân Gillette (Foxborough, bang Massachusetts, Mỹ) đã bị gián đoạn bởi màn cãi vã giữa hai phóng viên tác nghiệp. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc một người đứng chắn tầm nhìn của máy quay, dẫn đến lời qua tiếng lại rồi đẩy căng thẳng lên cao.

Brahim Diaz là cầu thủ đang tham dự họp báo, chứng kiến trực tiếp sự việc ẢNH: REUTERS

Cầu thủ Ma Rốc xử lý tình huống cực khéo

Trong lúc Brahim Diaz đang phát biểu, một nhà báo liên tục lớn tiếng: "Tại sao anh lại đánh tôi? Anh không được phép đánh tôi". Không khí trong phòng họp lập tức trở nên hỗn loạn, buộc nhân viên FIFA cùng bộ phận truyền thông của đội tuyển Ma Rốc phải nhanh chóng can thiệp để ổn định tình hình.

Chứng kiến sự việc bất ngờ, Brahim Diaz tỏ ra vô cùng bối rối. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid chỉ biết cười gượng trong lúc chờ ban tổ chức xử lý vụ việc. Sau khi buổi họp báo được nối lại, anh hài hước nói: "Tôi quên mất câu hỏi rồi", khiến cả khán phòng bật cười và bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

Brahim Diaz đang là một trong những nhân tố nổi bật của Ma Rốc tại World Cup 2026 với 3 pha kiến tạo, góp công lớn giúp đại diện châu Phi giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng trước đội đồng chủ nhà Canada. Tiền vệ 26 tuổi cùng các đồng đội đang hướng đến mục tiêu vượt qua Pháp để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết sau khi từng dừng bước trước chính đối thủ này tại bán kết World Cup 2022.

Ở buổi họp báo, HLV Mohamed Ouahbi cũng nhắc lại thất bại cách đây bốn năm và khẳng định các học trò sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm rất cao.

"Điều quan trọng là chúng tôi không được để lại sự nuối tiếc. Toàn đội phải thi đấu với hơn 200% khả năng của mình. Nếu kiên nhẫn khi có bóng và khai thác tốt các khoảng trống, Ma Rốc có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào", chiến lược gia này nhấn mạnh.

Đội tuyển Ma Rốc quyết tâm đánh bại Pháp để vào bán kết ẢNH: REUTERS

Bên cạnh sự cố trong phòng họp báo, công tác điều hành trận đấu cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. FIFA đã chỉ định trọng tài người Argentina Facundo Tello cầm còi trận Pháp - Ma Rốc cùng ê-kíp trợ lý đồng hương. Quyết định này khiến một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự lo ngại trước trận đấu được đánh giá là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất vòng tứ kết World Cup 2026.