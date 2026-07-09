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Thể thao World Cup 2026

HLV Ma Rốc nói cực kỳ hay về ‘đại gia’ Pháp, đặt tham vọng truất ngôi Argentina để vô địch World Cup

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
HLV Mohamed Ouahbi khẳng định Ma Rốc chưa hài lòng với việc vào tứ kết World Cup 2026, bởi mục tiêu của đội bóng Bắc Phi là đánh bại Pháp để tiếp tục hành trình hướng đến chức vô địch.

Không cần lời khen, chiếc cúp mới là phần thưởng

Trong buổi họp báo trước trận tứ kết với Pháp, HLV Mohamed Ouahbi tỏ ra rất điềm tĩnh trước những lời ca ngợi dành cho đội tuyển Ma Rốc. Sau khi loại Hà Lan và Canada để góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất, đại diện châu Phi đang trở thành hiện tượng lớn của World Cup 2026.

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Tuy nhiên, chiến lược gia 49 tuổi cho rằng đây chưa phải thời điểm để ăn mừng: "Hiện tại không có chỗ cho những lời khen ngợi. Chúng tôi chưa làm được điều gì cả. Tôi không thích cảm giác "chúng ta đã làm tốt để đến được đây và tất cả những thứ còn lại là phần thưởng. Không, phần thưởng chính là giành chức vô địch World Cup. Đây là cách chúng tôi đã đi được đến đây và chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa".

Nhà cầm quân người Bỉ gốc Ma Rốc cho biết đội bóng của ông đã vượt qua giai đoạn được xem là "ngựa ô". Sau thành tích vào bán kết World Cup 2022 và đăng quang CAN 2025, Ma Rốc giờ muốn được nhìn nhận như một ứng cử viên thực sự cho các danh hiệu lớn.

HLV Ma Rốc nói cực kỳ hay về ‘đại gia’ Pháp, đặt tham vọng truất ngôi Argentina để vô địch World Cup- Ảnh 1.

HLV Ouahbi sở hữu một đội hình đồng đều

ẢNH: REUTERS

Sẵn sàng thách thức ứng viên số 1

Dù đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Pháp, HLV Ouahbi khẳng định Ma Rốc không có kế hoạch đặc biệt nào để đối phó với đội bóng của Didier Deschamps.

"Chúng tôi biết rõ chất lượng của Pháp. Họ mạnh ở mọi vị trí, nhưng Ma Rốc cũng có những điểm mạnh riêng. Điều quan trọng là phải chơi với sự tự tin và lòng dũng cảm", ông nói.

Nhà cầm quân này cũng thừa nhận Ma Rốc chịu tổn thất khi tiền đạo Ismael Saibari không kịp bình phục chấn thương gân kheo. Dù vậy, ông hy vọng ngôi sao này vẫn có thể trở lại nếu đội bóng tiếp tục tiến sâu.



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