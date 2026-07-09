HLV Deschamps: ‘Trọng tài Argentina à, đối thủ của Pháp là Ma Rốc, đâu phải trọng tài cơ chứ’

Trước thềm cuộc đối đầu với Ma Rốc, đội tuyển Pháp phải đối mặt với một chủ đề nóng bên ngoài sân cỏ. FIFA đã giao cho trọng tài Facundo Tello điều khiển trận đấu, đồng thời 2 trợ lý trọng tài, trợ lý dự bị và trọng tài thứ tư đều là người Argentina. Quyết định này nhanh chóng gây tranh cãi bởi Messi và các đồng đội vẫn đang hiện diện tại World Cup 2026 và hoàn toàn có thể gặp Pháp ở chung kết.

Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps không xem đây là vấn đề. Ông nói: "Trọng tài người Argentina à? Chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi tin tưởng các trọng tài. Đối thủ của chúng tôi là Ma Rốc cơ mà, đâu phải trọng tài kia chứ".

Với HLV Deschamps, trọng tài không phải yếu tố quan trọng ẢNH: REUTERS

Trọng tài Facundo Tello sẽ điều hành trận Pháp - Ma Rốc ẢNH: REUTERS

Việc FIFA bổ nhiệm một tổ trọng tài Argentina đã khiến nhiều người nhớ lại những căng thẳng kéo dài giữa bóng đá Pháp và Argentina kể từ chung kết World Cup 2022. Dẫu vậy, HLV Deschamps từ chối để những yếu tố bên lề ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội tuyển Pháp.

Nhà cầm quân từng vô địch World Cup 2018 cho rằng Ma Rốc mới là điều mà các học trò cần tập trung. Ông đánh giá đại diện châu Phi là đối thủ khó chịu hơn nhiều so với Paraguay, đội vừa bị Pháp đánh bại ở vòng 16 đội.

"Họ không giống Paraguay. Chúng tôi sẽ phải thi đấu cực kỳ hiệu quả vì Ma Rốc là đội bóng có chất lượng rất cao. Càng leo cao trên ngọn núi, thử thách càng lớn hơn", thuyền trưởng của Pháp nhận định.

HLV Deschamps đã xác nhận sẽ chia tay đội tuyển sau World Cup 2026. Vì thế, mục tiêu duy nhất của ông lúc này là đưa "Les Bleus" lên đỉnh thế giới một lần nữa.