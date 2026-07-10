Mbappe đá hỏng phạt đền rồi yêu cầu trọng tài giải thích, Haaland lên tiếng

Phút 25, Mbappe thực hiện pha bứt tốc quen thuộc sau đường chuyền của Michael Olise, vượt qua hậu vệ Noussair Mazraoui trước khi bị phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11 m, mang đến cơ hội mở tỷ số cho đội tuyển Pháp.

Tuy nhiên, quả phạt đền không được thực hiện ngay lập tức. Trọng tài yêu cầu các cầu thủ Ma Rốc rời khỏi khu vực cấm địa, đồng thời nhắc Mbappe đặt lại bóng đúng vị trí. Trong lúc chờ đợi, thủ thành Bono liên tục tiến lại gần tiền đạo số 10 của đội tuyển Pháp, thực hiện những màn "đấu trí" nhằm gây áp lực tâm lý.

Khoảng thời gian chờ kéo dài khiến Mbappe tỏ ra sốt ruột. Khi được phép thực hiện cú sút, chân sút của đội tuyển Pháp đưa bóng về góc thấp bên trái, nhưng lực sút không đủ khó. Bono đoán đúng hướng và dễ dàng cản phá, khiến cơ hội ghi bàn của nhà đương kim á quân thế giới trôi qua đầy đáng tiếc.

Thủ thành Ma Rốc dễ dàng cản phá quả phạt đền của Mbappe ẢNH: REUTERS

Mbappe không hài lòng với trọng tài

Ngay sau tình huống này, Mbappe hai lần tiến đến trao đổi với trọng tài. Tiền đạo 27 tuổi bày tỏ sự không hài lòng vì phải chờ quá lâu mới được thực hiện quả phạt đền, đồng thời cho rằng quãng thời gian gián đoạn đã làm mất cảm giác thi đấu.

Trong thời gian nghỉ uống nước sau đó, Mbappe tiếp tục phản ứng với tổ trọng tài. Khi HLV Didier Deschamps đang tranh thủ điều chỉnh chiến thuật cho các học trò, đội trưởng tuyển Pháp vẫn quay lại để yêu cầu được giải thích về quy trình xử lý trước khi cho phép anh thực hiện cú đá.

Dù vậy, cũng phải thừa nhận Mbappe đã đối đầu với một trong những chuyên gia bắt phạt đền xuất sắc nhất World Cup 2026. Bono tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng khi chỉ để thủng lưới 2 trong 9 quả phạt đền phải đối mặt tại giải đấu. Thủ thành Ma Rốc đã trực tiếp cản phá 4 cú sút, còn 3 quả khác được đối phương đưa bóng ra ngoài.

Chính phong độ xuất sắc cùng bản lĩnh ở những thời khắc quyết định giúp Bono trở thành nỗi ám ảnh với mọi cầu thủ đứng trước chấm 11 m, và Mbappe là cái tên mới nhất không thể đánh bại thủ môn của Ma Rốc.

Điều đáng chú ý là lời phàn nàn của Mbappe nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ Erling Haaland. Theo dõi trận đấu qua truyền hình, tiền đạo người Na Uy đã đăng tải quan điểm trên Snapchat với dòng trạng thái ngắn gọn: "Chờ 5 phút để thực hiện một quả phạt đền là quá nhiều".

Chia sẻ của Haaland lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu các thủ tục trước khi thực hiện phạt đền có nên được rút ngắn để tránh ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ hay không.

Đội trưởng đội tuyển Pháp liên tục phàn nàn với trọng tài sau khi đá hỏng phạt đền ẢNH: REUTERS

Dù đá hỏng phạt đền nhưng Mbappe cùng đội tuyển Pháp vẫn biết cách vượt khó, có thắng lợi 2-0 trước Ma Rốc. Ở phút 60, cầu thủ đang khoác áo Real Madrid lập công đẹp mắt, giúp Pháp mở tỷ số. Đến phút 66, Mbappe tiếp tục có đường dọn cổ để Dembele điền tên mình lên bảng tỷ số, ấn định tỷ số trận đấu.