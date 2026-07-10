HLV Deschamps đi vào lịch sử World Cup. Mbappe - Dembele tái lập kỳ tích của Brazil

Bước vào trận tứ kết, đội tuyển Pháp kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Ma Rốc nhưng phải chờ đến hiệp 2 mới có thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Sau khi đá hỏng quả phạt đền trong hiệp 1 vì không thắng được thủ môn Yassine Bounou, Mbappe chuộc lỗi bằng cú cứa lòng đẹp mắt mở tỷ số ở phút 60. Chỉ sáu phút sau, chính tiền đạo của Real Madrid kiến tạo để Ousmane Dembele ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Ngả mũ với HLV Deschamps

Chiến thắng này giúp Pháp trở thành đội đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup 2026 và tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt trong trận chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp sau các năm 2018 và 2022.

HLV Didier Deschamps đang là người có nhiều trận thắng nhất lịch sử World Cup ẢNH: REUTERS

Theo thống kê của Opta, HLV Didier Deschamps đã chính thức san bằng kỷ lục 25 trận dẫn dắt một đội tuyển quốc gia tại World Cup của huyền thoại Helmut Schon (Đức). Đáng chú ý, khi Pháp bước vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Tây Ban Nha - Bỉ, nhà cầm quân 57 tuổi sẽ chính thức trở thành HLV có số trận cầm quân nhiều nhất lịch sử World Cup với 26 trận.

Không dừng lại ở đó, chiến thắng trước Ma Rốc còn là trận thắng thứ 20 của HLV Deschamps tại các kỳ World Cup, giúp ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử chạm cột mốc 20 chiến thắng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Xét rộng ra, đội tuyển Pháp cũng đã có tới 8 lần góp mặt ở bán kết World Cup, cân bằng thành tích của Brazil và chỉ còn kém Đức (12 lần).

Bộ đôi Mbappe - Dembele tái hiện hình ảnh của các ngôi sao Brazil năm 2002

Trong khi đó, Mbappe tiếp tục chứng minh vì sao anh là một trong những ngôi sao sáng nhất của World Cup 2026. Dù bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 m, chân sút 27 tuổi vẫn ghi bàn thắng thứ 8 tại giải, đồng thời có pha kiến tạo thứ 3.

Theo Opta, Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 có trên 10 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng ở hai kỳ World Cup khác nhau. Tại World Cup 2022, anh ghi 8 bàn và có 2 kiến tạo, còn ở giải đấu năm nay đã sở hữu 8 bàn cùng 3 kiến tạo, tổng cộng 11 lần in dấu giày vào các bàn thắng.

Thành tích 11 lần tham gia ghi bàn tại World Cup 2026 cũng là con số cao nhất của một cầu thủ ở một kỳ World Cup kể từ khi huyền thoại Gerd Muller của Đức góp công vào 13 bàn thắng (10 bàn, 3 kiến tạo) tại World Cup 1970.

Đây cũng là bàn thắng thứ 20 của Mbappe sau đúng 20 trận tại World Cup. Tiền đạo người Pháp chỉ còn kém kỷ lục ghi 21 bàn của Lionel Messi đúng một pha lập công và đang chia sẻ vị trí dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026 với siêu sao Argentina.

Một thống kê đáng chú ý khác là Pháp chỉ trở thành đội tuyển thứ hai trong vòng 50 năm qua sở hữu hai cầu thủ cùng ghi ít nhất 5 bàn tại một kỳ World Cup. Mbappe đã có 8 bàn, còn Dembele ghi 5 bàn, tái hiện kỳ tích mà Brazil từng làm được năm 2002 với Ronaldo de Lima (8 bàn) và Rivaldo (5 bàn).

Hàng công đội tuyển Pháp vẫn cho thấy sức mạnh đáng sợ tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, dù Ma Rốc dừng bước, thủ môn Yassine Bounou vẫn có màn trình diễn xuất sắc. Anh cản phá thành công quả phạt đền của Mbappe và nâng tổng số pha cứu thua trên chấm 11 m tại các kỳ World Cup lên con số 4 (bao gồm cả loạt luân lưu), cân bằng kỷ lục của các thủ môn kể từ năm 1966.

Sau khi vượt qua Ma Rốc với cùng tỷ số 2-0 như ở bán kết World Cup 2022, đội tuyển Pháp sẽ chờ đội thắng trong cặp Tây Ban Nha - Bỉ để tranh vé vào chung kết. Với phong độ ấn tượng của Mbappe cùng dấu ấn lịch sử từ HLV Deschamps, "Les Bleus" đang tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup thứ ba trong lịch sử.