Danh sách đua Vua phá lưới World Cup 2026: Messi bất ngờ bị soán ngôi đầu, tại sao?

Mbappe soán ngôi Messi

Đối đầu với hàng phòng ngự kỷ luật của Ma Rốc, đội tuyển Pháp đã khẳng định đẳng cấp bằng chiến thắng thuyết phục 2-0. Trong đó, Kylian Mbappe đóng góp 1 bàn thắng vô cùng quan trọng. Pha lập công này không chỉ mở ra chiến thắng cho "gà trống Gaulois" mà còn nâng tổng số bàn thắng cá nhân của Mbappe tại giải đấu năm nay lên con số 8. Chân sút đang khoác áo Real Madrid đã qua mặt Messi, vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 tính đến lúc này.

Hiện tại, Kylian Mbappe và Lionel Messi đều có 8 lần làm tung lưới đối phương. Trên bảng xếp hạng chính thức của FIFA, Mbappe đứng ở vị trí số 1 vì có 3 đường kiến tạo, trong khi Messi xếp hạng hai vì chỉ có 1 lần dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn. Tuy nhiên, Messi vẫn chưa ra sân ở vòng tứ kết nên còn cơ hội đòi lại ngôi đầu.

Tốp 5 chân sút dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 ẢNH: CMH

Những "kẻ thách thức" đáng gờm

Mbappe và Messi đang tạo nên cuộc đua song mã vô cùng kịch tính. Dù vậy, danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 chắc chắn vẫn chưa thể sớm định đoạt khi những "hung thần vòng cấm" khác cũng đang bám đuổi quyết liệt. Hai cái tên sáng giá nhất sẵn sàng tạo ra cuộc lật đổ là Erling Haaland và Harry Kane.

Trong màu áo đội tuyển Na Uy, Haaland đang có hiệu suất săn bàn vô cùng đáng sợ với 7 bàn thắng. Ngay phía sau, thủ quân đội tuyển Anh - Harry Kane, cũng đang sở hữu 6 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo.

Với việc Tam sư đang thể hiện phong độ cao, Harry Kane có đủ điều kiện để tiếp tục bùng nổ. Khoảng cách từ 1 đến 2 bàn thắng so với vị trí dẫn đầu của Mbappe là không quá lớn. Chỉ cần một trận đấu thăng hoa, Kane hay Haaland hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện bảng xếp hạng Vua phá lưới.

Cuộc đua nước rút giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất World Cup 2026 hứa hẹn sẽ còn mang lại những kịch bản nghẹt thở và hấp dẫn.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 Kylian Mbappe (Pháp): 8 bàn thắng | 3 kiến tạo Lionel Messi (Argentina): 8 bàn thắng | 1 kiến tạo Erling Haaland (Na Uy): 7 bàn thắng | 0 kiến tạo Harry Kane (Anh): 6 bàn thắng | 1 kiến tạo Ousmane Dembele (Pháp): 5 bàn thắng | 2 kiến tạo Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha): 4 bàn thắng | 1 kiến tạo Jude Bellingham (Anh): 4 bàn thắng | 1 kiến tạo



