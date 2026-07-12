Ibrahimovic chê Madueke chơi như ‘mất hồn’, khiến đội tuyển Anh suýt ôm hận trước Na Uy

Màn thể hiện cực tệ của cầu thủ đội tuyển Anh

Ngay từ những phút đầu trận đấu trên sân Hard Rock (Miami) rạng sáng 12.7, Madueke được HLV Thomas Tuchel bố trí đá tiền vệ cánh phải trong đội hình xuất phát của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, cầu thủ 23 tuổi không để lại nhiều dấu ấn tích cực.

Madueke tiếp tục có trận đấu mờ nhạt dù đội tuyển Anh thắng ngược Na Uy ẢNH: REUTERS

Ở tình huống đáng chú ý đầu tiên, Madueke nhận đường chuyền thuận lợi của Elliot Anderson nhưng lại xử lý lỗi, đưa bóng đi hết đường biên. Trong phần còn lại của hiệp 1, anh cũng nhiều lần thất bại trong các pha đối đầu với hậu vệ cánh của Na Uy và gần như không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào.

Không chỉ bế tắc trong tấn công, Madueke còn mắc lỗi trong tình huống để Na Uy mở tỷ số, khiến đội tuyển Anh rơi vào thế bám đuổi và đứng trước nguy cơ bị loại.

Làm bình luận viên cho FOX Sports tại World Cup 2026, Ibrahimovic không giấu được sự thất vọng với màn trình diễn của cầu thủ đang khoác áo Arsenal.

"Lúc này đội tuyển Anh đang chơi với ít hơn một người. Madueke có mặt trên sân, nhưng mỗi khi cậu ấy có bóng đều đưa ra quyết định sai lầm và đánh mất quyền kiểm soát. Nếu là Thomas Tuchel, tôi sẽ thay cậu ấy ngay vì cậu ấy chẳng đóng góp được điều gì", Ibrahimovic nhận xét.

Cựu danh thủ người Thụy Điển còn mỉa mai rằng ngay cả quãng nghỉ giữa hiệp để các cầu thủ tiếp nước cũng không giúp Madueke cải thiện màn trình diễn.

Thực tế, HLV Tuchel cũng có cùng quan điểm. Ngay sau giờ nghỉ, chiến lược gia người Đức quyết định rút Madueke khỏi sân và tung Bukayo Saka vào thay.

Đáng chú ý, trước đó trong thời gian tạm dừng để tiếp nước, máy quay truyền hình ghi lại cảnh HLV Tuchel liên tục dùng cử chỉ tay để chỉ đạo và nhắc nhở Madueke ngay trên sân. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn không thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật.

Ngoài Madueke, Declan Rice cũng được thay ra sau hiệp 1 để nhường chỗ cho Eberechi Eze. Tiền vệ của Arsenal được cho chưa đạt thể trạng tốt sau khi bị ốm trước trận và cũng đối mặt nguy cơ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ phạt.

HLV Tuchel liên tục phải nhắc nhở Madueke trong giờ nghỉ và khoảng thời gian tiếp nước ẢNH: REUTERS

Sau những điều chỉnh của HLV Tuchel, đội tuyển Anh thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp 2. Jude Bellingham ghi cú đúp, giúp "Tam sư" lội ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1 sau hiệp phụ để giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Dù đội tuyển Anh đi tiếp, Madueke vẫn trở thành cái tên hứng chịu nhiều chỉ trích nhất sau trận. Những phát biểu thẳng thừng của Ibrahimovic cũng nhanh chóng gây chú ý trên các diễn đàn bóng đá, khi cựu tiền đạo nổi tiếng với phong cách nhận xét không kiêng nể bất kỳ cầu thủ nào.