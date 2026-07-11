Báo Bỉ chỉ trích thủ môn Lammens vì sai lầm nghiêm trọng khiến đội nhà thua đau Tây Ban Nha

Bước ngoặt của trận đấu đến ở khoảng phút 70. Courtois, người liên tục cứu thua trước sức ép của Tây Ban Nha, bất ngờ ngồi xuống sân vì đau cơ háng. Thủ thành kỳ cựu bật khóc khi nhận ra mình không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải nhường chỗ cho Lammens. Hình ảnh Courtois rời sân trong nước mắt cũng khiến bầu không khí trên khán đài lặng đi, bởi đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Lammens được chọn thay cho Courtois (số 1) ẢNH: REUTERS

Lammens bị chỉ trích

Lammens bước vào sân trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Tây Ban Nha dồn ép liên tục nhằm tìm bàn thắng quyết định, trong khi Bỉ chỉ còn biết chiến đấu bằng tinh thần và chờ cơ hội đưa trận đấu vào hiệp phụ. Thủ môn trẻ của Bỉ đã có vài pha xử lý an toàn, nhưng đúng vào thời điểm đội nhà chỉ còn cách tiếng còi mãn cuộc vài phút, anh lại mắc sai lầm chí mạng.

Từ cú sút của Pau Cubarsi phút 88, bóng đi không quá hiểm nhưng Lammens không thể bắt dính. Quả bóng bật ra đúng vị trí của Mikel Merino và tiền vệ Tây Ban Nha dễ dàng đá bồi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Chỉ một khoảnh khắc lúng túng đã chấm dứt giấc mơ bán kết của "Quỷ đỏ".

Ngay sau trận đấu, truyền thông Bỉ đều bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời xem sai lầm của Lammens là bước ngoặt khiến đội nhà phải trả giá.

Het Laatste Nieuws mô tả đó là "một thảm họa" đối với Bỉ. Tờ báo viết: "Lammens lẽ ra phải bắt được bóng, nhưng anh lại lúng túng và Merino lập tức chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-1. Đó là kết cục vô cùng cay đắng với Lammens và Quỷ đỏ". Trong phần chấm điểm cầu thủ, thủ môn dự bị chỉ nhận số điểm 4 - thấp nhất đội hình Bỉ - với nhận xét ngắn gọn: "Có những phút đầu tiên tại World Cup và mắc sai lầm dẫn đến bàn thua quyết định".

Ở góc nhìn giàu cảm xúc hơn, Het Nieuwsblad cho rằng cả nước Bỉ đã "khóc cùng Courtois và Lammens". Tờ báo đánh giá đội bóng của HLV Garcia đã chiến đấu quả cảm, đứng vững trước một trong những ứng viên số một cho chức vô địch và hoàn toàn có cơ hội kéo trận đấu sang hiệp phụ. Thế nhưng, tất cả đã sụp đổ chỉ sau một tình huống mà Lammens không thể bắt gọn cú sút của Cubarsi.

Trong khi đó, Gazet van Antwerpen gọi đây là "ác mộng" của thủ môn trẻ. Theo tờ báo, việc bất ngờ được tung vào sân thay một thủ môn đẳng cấp như Courtois chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, ở vị trí vốn chỉ cần một sai lầm là phải trả giá, Lammens đã trải qua khoảnh khắc đau đớn nhất khi để bóng bật ra, tạo điều kiện cho Merino ghi bàn quyết định. "Trong khoảnh khắc đó, vị trí thủ môn là nghề cô đơn nhất", tờ báo bình luận.

Cùng chung quan điểm, De Standaard cho rằng điều khiến người Bỉ tiếc nuối nhất chính là cảm giác "giá như". Khi Courtois rời sân, tỷ số vẫn là 1-1 và Bỉ đã chống đỡ thành công trước sức ép khủng khiếp của Tây Ban Nha. Nếu giữ được kết quả đó, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ, thậm chí là loạt luân lưu. Nhưng chỉ trong chưa đầy 20 phút có mặt trên sân, Lammens đã mắc sai lầm đáng tiếc và khiến mọi hy vọng tan biến.

Thủ thành Lammens bị báo nước nhà chê trách vì mắc sai lầm nghiêm trọng ẢNH: REUTERS

Thất bại trước Tây Ban Nha khép lại hành trình đáng khen của Bỉ tại World Cup 2026. Dù truyền thông trong nước vẫn đánh giá cao những gì HLV Rudi Garcia và các học trò thể hiện xuyên suốt giải đấu, hình ảnh Courtois bật khóc rời sân và Lammens ôm đầu sau sai lầm quyết định chắc chắn sẽ trở thành ký ức khó quên nhất của bóng đá Bỉ ở kỳ World Cup này.