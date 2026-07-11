Tiền vệ Merino đưa Tây Ban Nha vào tứ kết: 'Siêu dự bị' lợi hại nhất World Cup 2026, anh là ai?

Không phải Lamine Yamal, Rodri hay Dani Olmo, người đưa đội tuyển Tây Ban Nha tiến gần hơn đến chức vô địch World Cup 2026 lại là một cầu thủ thường xuyên bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị.

Mikel Merino chỉ xuất hiện khi trận tứ kết với đội tuyển Bỉ vào rạng sáng 11.7 còn chưa đầy 5 phút. Nhưng chừng đó là đủ để anh làm điều mình đã quen thuộc trong những ngày qua: ghi bàn quyết định.

Mikel Merino ghi bàn liên tiếp sau khi vào sân từ ghế dự bị ở 2 trận knock-out World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Merino được HLV Luis de la Fuente tung vào sân ở phút 86. Chỉ chưa đầy 2 phút sau, cú sút của Pau Cubarsi khiến thủ môn dự bị Senne Lammens không thể bắt dính bóng, và tiền vệ 30 tuổi lập tức lao vào đá bồi, ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha. Trước đó, Thibaut Courtois đã phải rời sân vì chấn thương, buộc đội tuyển Bỉ phải thay đổi người gác đền ở thời điểm nhạy cảm nhất. Đó là pha chạm bóng đầu tiên của Merino sau khi vào sân. Nhưng cũng là pha chạm bóng giá trị nhất, giúp Tây Ban Nha giành vé vào bán kết.

Không còn là khoảnh khắc ngẫu nhiên

Nếu đây là lần đầu tiên Merino ghi bàn quyết định từ ghế dự bị, người ta có thể xem đó là một khoảnh khắc xuất thần. Nhưng chỉ 4 ngày trước, anh cũng làm điều tương tự ở vòng 16 đội. Trước đội tuyển Bồ Đào Nha, Merino vào sân trong hiệp 2 rồi ghi bàn ở phút 91, giúp Tây Ban Nha thắng 1-0 và tiễn Cristiano Ronaldo rời kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Reuters cho biết Merino trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn thắng quyết định khi vào sân từ ghế dự bị ở 2 trận knock-out khác nhau.

Khi nhà vô địch World Cup có thể được quyết định từ ghế dự bị

Điều đáng nói là Merino không phải mẫu cầu thủ tạo ra nhiều pha xử lý hào nhoáng. Anh không rê bóng như Yamal, không điều tiết trận đấu như Rodri hay liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Điểm mạnh của tiền vệ này nằm ở khả năng chọn vị trí, đọc tình huống và xuất hiện đúng nơi bóng rơi vào thời điểm quan trọng nhất. Đó là phẩm chất rất khó đo bằng thống kê, nhưng lại thường quyết định các trận đấu lớn.

Merino định đoạt trận đấu rất tốt ở những phút cuối trận ẢNH: REUTERS

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu Merino trở thành người hùng ở một giải đấu lớn. Tại EURO 2024, anh vào sân từ ghế dự bị rồi đánh đầu ghi bàn ở phút 119, giúp đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại đội chủ nhà Đức để giành quyền vào bán kết. 3 giải đấu lớn, 3 bàn thắng ở những phút cuối, 3 lần thay đổi số phận trận đấu. Đó không còn là sự trùng hợp.

Ghế dự bị cũng có thể quyết định chức vô địch

World Cup 2026 đang cho thấy một xu hướng rõ ràng: Chiều sâu đội hình ngày càng quan trọng. Thể thức 48 đội khiến hành trình đến chức vô địch kéo dài hơn. Các đội phải thi đấu nhiều trận hơn, quãng đường di chuyển lớn hơn và cường độ cũng khắc nghiệt hơn. Trong bối cảnh đó, đội hình xuất phát không còn là yếu tố duy nhất quyết định thành công.

Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị phải tạo ra khác biệt ngay lập tức. Và Merino đang là ví dụ tiêu biểu nhất. HLV Luis de la Fuente không sử dụng anh như một phương án chữa cháy. Ngược lại, Merino giống một "quân bài chiến lược", được giữ lại để khai thác thời điểm hàng thủ đối phương bắt đầu xuống sức. Khi các hậu vệ đã mệt mỏi và khoảng trống xuất hiện nhiều hơn, khả năng chọn vị trí và dứt điểm một chạm của tiền vệ này trở thành vũ khí cực kỳ lợi hại.

Những quyết định thay người của HLV Luis de la Fuente đang phát huy hiệu quả rất tốt ẢNH: REUTERS

Bóng đá hiện đại ngày càng được quyết định bởi chiều sâu đội hình hơn là 11 cầu thủ đá chính. Một HLV giỏi không chỉ là người chọn đúng đội hình xuất phát, mà còn phải biết ai sẽ kết thúc trận đấu. Tây Ban Nha vẫn cần Yamal tạo đột biến, Rodri kiểm soát tuyến giữa hay Fabián Ruiz duy trì nhịp chơi. Nhưng khi đồng hồ bước vào những phút cuối và trận đấu vẫn giằng co, người đối thủ lo ngại nhất lại là cái tên vừa đứng dậy khỏi băng ghế dự bị.

Merino không cần thi đấu nhiều nhất để trở thành người hùng. Anh chỉ cần xuất hiện đúng lúc. Và ở World Cup 2026, điều đó đang đủ để đưa Tây Ban Nha tiến gần hơn đến chức vô địch.