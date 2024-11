Messi bất ngờ tranh giải The Best FIFA 2024 cùng Rodri và Lamine Yamal

Messi cũng chính là cầu thủ đã đoạt giải The Best FIFA 2023, tương tự như danh hiệu Quả bóng vàng của tạp chí France Football. Mặc dù vậy, danh thủ 37 tuổi người Argentina không có tên trong đề cử cuối cùng tranh danh hiệu Quả bóng vàng 2024, nhưng ở giải The Best của FIFA, anh bất ngờ góp mặt trong danh sách đề cử 11 cầu thủ.

Messi ăn mừng theo phong cách nhân vật Hawkeye Ảnh: AFP

Danh sách đề cử tranh giải The Best FIFA 2024 Ảnh: FIFA

Messi cũng là cầu thủ duy nhất thi đấu ngoài châu Âu nằm trong đề cử. Anh sẽ cạnh tranh với Rodri (Man City), người vừa đoạt danh hiệu Quả bóng vàng chính thức kế vị danh thủ người Argentina. Hay cầu thủ đàn em 17 tuổi Lamine Yamal (CLB Barcelona).

Trong danh sách tranh giải The Best FIFA 2024 còn có phần lớn các cầu thủ đang khoác áo CLB Real Madrid như Vinicius, Dani Carvajal, Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe và Toni Kroos (đã giải nghệ) và Erling Haaland (Man City) cùng ngôi sao Florian Wirtz của Bayer Leverkusen.

Messi đã đoạt 8 Quả bóng vàng, nhiều nhất trong lịch sử. Anh cũng đã 3 lần đoạt giải thưởng The Best FIFA (các năm 2019, 2022, 2023). Xếp tiếp theo là Cristiano Ronaldo (sở hữu 5 Quả bóng vàng) và Robert Lewandowski đều có 2 lần đoạt giải, lần lượt năm 2016, 2017 và 2020, 2021.

Theo tờ AS (Tây Ban Nha): "Giải The Best FIFA được bầu chọn công bằng nhất hiện nay, so với cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng gây tranh cãi vừa qua do các nhà báo khắp thế giới bầu chọn.

Theo đó, giải The Best được bầu bởi đội trưởng, HLV các đội tuyển, nhà báo và người hâm mộ với các phiếu bầu đều có sức nặng như nhau. Từ giờ trở đi, người hâm mộ có thể bỏ phiếu thông qua trang FIFA.com. Thời gian sẽ kết thúc vào ngày 10.12. Hiện vẫn chưa chính thức xác định khi nào FIFA tổ chức lễ trao giải".

Đề cử danh hiệu HLV xuất sắc nhất Ảnh: FIFA

Đề cử thủ môn xuất sắc nhất Ảnh: FIFA

Trong khi đó, ở cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất, các HLV vào danh sách rút gọn gồm Carlo Ancelotti (Ý, Real Madrid), Lionel Scaloni (đội tuyển Argentina), Luis de la Fuente (Tây Ban Nha), Pep Guardiola (CLB Man City) và Xabi Alonso (CLB Bayer Leverkusen).

Các giải The Best FIFA quan trọng khác gồm danh hiệu Nữ cầu thủ xuất sắc nhất với nữ cầu thủ Aitana Bonmati (Tây Ban Nha, CLB Barcelona) tiếp tục là ứng cử viên sáng giá sau khi đoạt Quả bóng vàng 2024. Trong khi ở danh hiệu thủ môn nam xuất sắc nhất, khó lòng lọt khỏi tay thủ môn Emiliano Martinez (Argentina, CLB Aston Villa)…