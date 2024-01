Messi đoạt giải FIFA The Best gây tranh cãi nhất từ trước đến nay!

Đây là lần thứ 3 Messi đoạt giải FIFA The Best của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bầu chọn và là lần thứ 2 liên tiếp. Anh cũng trở thành cầu thủ đoạt danh hiệu này nhiều nhất, vượt qua Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski, những người có 2 lần đoạt giải lần lượt các năm 2016, 2017 và 2020, 2021.

Messi vô địch World Cup 2022, nhưng danh hiệu này không được tính trong lần bầu chọn FIFA The Best 2023 AFP

"Tuy nhiên, danh hiệu cá nhân mới nhất mà Messi đoạt đầu năm 2024 gây tranh cãi nhất từ trước đến nay! Erling Haaland (Man City) mới là cầu thủ sáng giá nhất. Messi đoạt giải với thành tích mùa 2022 - 2023 được tính ngay sau World Cup 2022, gồm chức vô địch Ligue 1 với PSG và Leagues Cup với Inter Miami.

Trong khi Haaland đoạt cú ăn ba với Man City gồm chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, Cúp FA và Champions League, đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh với kỷ lục 36 bàn thắng. Messi chắc chắn cũng rất kinh ngạc khi biết mình đoạt giải", tờ Marca và tờ Diario AS (Tây Ban Nha) cùng đánh giá.

Theo tờ MailOnline (Anh): "Kết quả bầu chọn hoàn toàn gây bất ngờ và nằm ngoài mọi dự đoán. Người đoạt giải là Messi cũng sẽ rất kinh ngạc".

Cả Messi, Haaland cùng Kylian Mbappe, những người vào chung kết đề cử giải FIFA The Best 2023, đều vắng mặt tại buổi lễ trao giải. Trong đó, Messi có lý do đang cùng CLB Inter Miami tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới 2024 tại Mỹ.

FIFA công bố điểm bầu chọn danh hiệu FIFA The Best FIFA

Theo FIFA công bố, Messi và Haaland có cùng số điểm bầu chọn là 48 điểm, nhưng danh thủ Argentina thắng nhờ hơn chỉ số phụ từ thủ quân các đội tuyển nam bầu chọn (13 điểm so với 11 của Haaland). Mbappe về thứ 3 với 35 điểm và được 9 điểm từ thủ quân bầu chọn.

"Đây là chiến thắng rất khó hiểu, bản thân Messi cũng sẽ không nghĩ mình đoạt giải. Ngoài các danh hiệu khiêm tốn với PSG và Inter Miami, danh thủ này chỉ có thêm chỉ số kiến tạo nhiều nhất ở giải Ligue 1 mùa 2022 - 2023 là 20 pha kiến tạo thành bàn, bên cạnh 21 bàn thắng ghi được. Danh thủ người Argentina cũng mới đoạt danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ 8 cách đây 2 tháng rưỡi. Anh xem đó gần như là danh hiệu lớn cá nhân cuối cùng trong sự nghiệp. Thế nhưng, một lần nữa Messi lại thắng giải FIFA The Best. Điều này chắc chắn gây tranh cãi với giới chuyên môn", tờ Diario AS bày tỏ.