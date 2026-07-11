Tân HLV đội tuyển Bồ Đào Nha: 'Tôi chắc chắn sẽ triệu tập Ronaldo nếu...'

"Tôi như ở tuổi 50"

Ông Jorge Jesus đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm để dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha cho đến hết World Cup 2030. Vị thuyền trưởng 72 tuổi này kế nhiệm HLV người Tây Ban Nha Roberto Martinez, người đã đáo hạn hợp đồng ngay sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026.

"Tôi đã ngoài 70, nhưng cảm thấy bản thân như mới ở tuổi 50 nhờ có sức khỏe tốt. Tôi tập luyện mỗi ngày, từ một đến hai tiếng. Đây sẽ là một thử thách khó khăn, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đi đến thành công," ông Jesus phát biểu sau khi được bổ nhiệm tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha ở Lisbon.

Ronaldo là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp ẢNH: REUTERS





"Ronaldo không bao giờ là vấn đề"

Trong năm qua, HLV Jesus đã có thời gian trực tiếp dẫn dắt Ronaldo tại CLB Al Nassr thuộc giải VĐQG Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League). Tân thuyền trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha nhấn mạnh: "Tuổi tác không phải là vấn đề, hãy nhìn Ronaldo xem. Khi làm việc với tôi, cậu ấy từng di chuyển trung bình 8 km mỗi trận và đạt tốc độ bứt tốc trên 25 km/h".

Ronaldo từng tuyên bố giã từ sân chơi World Cup, nhưng không hề khép lại cơ hội tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Anh hiện là cầu thủ ra sân nhiều nhất (233 trận) và ghi nhiều bàn thắng nhất (146 bàn) trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Trong năm 2026, CR7 đã cùng với Lionel Messi trở thành 2 cầu thủ nam duy nhất trong lịch sử góp mặt tại 6 kỳ World Cup.

"Tôi vẫn chưa nói chuyện với Ronaldo. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, cậu ấy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là vấn đề đối với đội tuyển quốc gia hay cá nhân tôi cả. Còn về những tranh cãi, mỗi người đều có quyền đưa ra quan điểm riêng", ông Jesus cho biết.

HLV sinh năm 1954 nói thêm: "Khi đến thời điểm đưa ra quyết định, tôi sẽ nói chuyện riêng với Ronaldo và các cầu thủ khác. Ronaldo là một biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha. Cậu ấy chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Được làm việc cùng cậu ấy là một vinh hạnh của tôi. Cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ dễ hợp tác.

Tôi cần trao đổi với Ronaldo để biết được nguyện vọng của cậu ấy là gì. Cậu ấy luôn nói với tôi rằng bản thân muốn kết thúc sự nghiệp tại Al Nassr. Nếu Ronaldo vẫn đáp ứng đủ phong độ để được triệu tập, tôi chắc chắn sẽ gọi cậu ấy lên đội tuyển Bồ Đào Nha".