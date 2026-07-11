Ronaldo bất ngờ có động thái gây tranh cãi sau khi bị loại khỏi World Cup

Nhiều bình luận tranh cãi

Chỉ ít ngày sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở World Cup 2026, Cristiano Ronaldo bất ngờ đăng tải hình ảnh nâng cúp EURO 2016 cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Uma vitória de milhões!" (Chiến thắng của hàng triệu người). Động thái này nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ.



Thời điểm Ronaldo đăng bài khiến nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ, Bồ Đào Nha vừa trải qua nỗi thất vọng lớn khi thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để siêu sao 41 tuổi hiện thực hóa giấc mơ vô địch thế giới.



Bài đăng của Ronaldo đang gây bão trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thay vì chia sẻ cảm xúc về thất bại hay gửi thông điệp động viên đồng đội, Ronaldo lại đăng 2 bức ảnh nâng cao chiếc cúp EURO 2016, danh hiệu lớn nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Nhiều người hâm mộ cho rằng CR7 đang cố tình gợi lại ký ức đẹp nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia, như một cách nhắc nhở về những đóng góp của bản thân sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích tại World Cup 2026. Đồng thời, anh cũng cho rằng mình đã mang đến hạnh phúc cho hàng triệu người.

Tuy nhiên, không ít ý kiến trái chiều xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với Ronaldo, nhưng cũng không ít người buông lời mỉa mai siêu sao Bồ Đào Nha.

'EURO có giá trị ngang World Cup'

Thực tế, đây không phải lần đầu Ronaldo thể hiện sự tự hào đặc biệt với chức vô địch EURO 2016.



Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan năm 2022, Ronaldo từng khẳng định danh hiệu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha có giá trị tương đương việc vô địch World Cup: "Vô địch World Cup cùng Bồ Đào Nha sẽ là giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng may mắn là tôi đã giành được nhiều danh hiệu quốc tế, trong đó có EURO cùng Bồ Đào Nha. Với tôi, vô địch EURO tương đương với vô địch World Cup".

Ronaldo có sự nghiệp huy hoàng, nhưng vẫn chưa chinh phục được giấc mơ World Cup ẢNH: REUTERS

Mới đây, sau khi dừng bước ở vòng 16 đội, Ronaldo cũng có phát biểu tương tự: "Tôi buồn khi rời World Cup theo cách này, nhưng tôi đã cống hiến hết mình và chia tay với sự thanh thản. Tôi đã giành 3chức vô địch cùng Bồ Đào Nha. Trước khi tôi xuất hiện, đội tuyển chưa có danh hiệu nào. Danh hiệu lớn nhất đội tuyển từng giành được là EURO 2016, và với tôi, nó có tầm quan trọng như chức vô địch World Cup".

World Cup vẫn là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của CR7. Và việc Ronaldo bất ngờ nhắc lại EURO 2016 ngay sau khi bị loại khỏi World Cup 2026 chắc chắn sẽ còn tiếp tục tạo ra những cuộc tranh luận.

