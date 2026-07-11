Courtois bật khóc khi chia tay World Cup theo kịch bản cay đắng nhất

Courtois và đồng đội dừng chân ở bán kết. Đây rất có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Courtois khi năm nay anh đã 34 tuổi. Nhưng với một thủ môn, nếu duy trì sự chuyên nghiệp, giữ thể trạng tốt, anh vẫn có thể góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh sau 4 năm nữa