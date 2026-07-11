Courtois bật khóc khi chia tay World Cup theo kịch bản cay đắng nhất
Rạng sáng 11.7 (giờ Việt Nam), thủ môn Thibaut Courtois không thể chơi trọn vẹn trận tứ kết giữa Bỉ và Tây Ban Nha. Sau khi anh rời sân, 'Quỷ đỏ' nhận bàn thua cay đắng và nói lời chia tay World Cup 2026.
Như thường lệ, Courtois được điền tên vào đội hình xuất phát của Bỉ và chơi ấn tượng
Thủ môn của Real Madrid liên tục có những tình huống chọn vị trí, cản phá xuất sắc
Ngay cả ở tình huống Bỉ nhận bàn thua, Courtois cũng không có lỗi. Anh đã chặn được cú sút hiểm hóc của Dani Olmo. Sau đó, bóng bật ra, tìm đến đúng vị trí của Fabian Ruiz và tiền vệ Tây Ban Nha dễ dàng đệm bóng cận thành ghi bàn
Phút 62, Courtois có pha khép góc và cản phá kinh nghiệm, ngăn Mikel Oyarzabal lập công
Sau tình huống này, Courtois tỏ ra rất đau
Người gác đền số 1 của Bỉ bị đau ở phần đùi
Sau vài phút được chăm sóc y tế, Courtois rời sân, gạt vội những giọt nước mắt
Vẻ mặt thất thần của Courtois trên băng ghế dự bị. Khi đang chơi hay, anh phải rời sân bất đắc dĩ. Dường như, anh cũng có dự cảm không lành về kết quả trận đấu. Thời điểm này, 2 đội đang hòa nhau 1-1
Bởi ở phút 88, người thay thế Courtois là Senne Lammens mắc sai lầm chết người. Thủ môn của M.U không thể ôm gọn bóng sau cú sút xa của Pau Cubarsi. Bóng bật ra và Mikel Merino băng vào, ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha
Courtois và đồng đội dừng chân ở bán kết. Đây rất có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Courtois khi năm nay anh đã 34 tuổi. Nhưng với một thủ môn, nếu duy trì sự chuyên nghiệp, giữ thể trạng tốt, anh vẫn có thể góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh sau 4 năm nữa
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