Cuộc đua vua phá lưới hay nhất lịch sử World Cup

8 bàn, đó là con số đảm bảo chắc chắn cho danh hiệu "Chiếc giày vàng" World Cup tính từ năm 1974 đến nay. Nếu chỉ ghi 6 bàn, cầu thủ cũng có thể đoạt ngôi vua phá lưới ở 10/13 kỳ World Cup gần nhất. Tuy nhiên, mọi logic thống kê cho cuộc đua bàn thắng đều đã sụp đổ ở World Cup 2026.

Mbappe san bằng số bàn thắng của Messi tại World Cup 2026 ẢNH: AFP

Harry Kane ghi 6 bàn, bằng thành tích giúp anh đoạt "Chiếc giày vàng" World Cup 2018, nhưng giờ chỉ đứng hạng 4 trong danh sách vua phá lưới. Anh xếp sau Erling Haaland (7 bàn), Lionel Messi và Kylian Mbappe (8 bàn). Thành tích 100% mang về ngôi vua phá lưới ở những giải trước, giờ còn chưa chắc đủ để chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đến bán kết.

Nói vậy để thấy Messi, Mbappe hay Haaland đã thiết lập tiêu chuẩn mới cho cuộc đua bàn thắng. Trong kỷ nguyên của những "cỗ máy" ghi bàn, mọi giới hạn trước đây đều vô nghĩa.

Messi bỏ lỡ phạt đền trước Ai Cập, sau đó vẫn kiến tạo như đặt cho Cristian Romero ghi bàn, rồi anh thực hiện quả vô lê đẹp mắt để phá kỷ lục kiến tạo lẫn nới rộng kỷ lục ghi bàn. Mbappe cũng tương tự: đá hỏng phạt đền trước Ma Rốc, rồi tự mình cứa lòng tung lưới đối thủ trước khi kiến tạo cho Ousmane Dembele lập công.

Cả Messi và Mbappe đều chưa có duyên với phạt đền, khi Messi đá hỏng cả 2 quả, còn Mbappe cũng 1 lần thất bại. Song có thể nhìn theo hướng khác: Những chân sút giỏi nhất ở World Cup năm nay không cần đá phạt đền để đua "Chiếc giày vàng". Nếu trừ đi những bàn thắng ghi trên chấm 11 m, Messi còn nguyên 8 bàn, Mbappe và Haaland vẫn có 7 bàn. Những lần bỏ lỡ phạt đền chỉ là vết xước nhỏ (tất nhiên bỏ lỡ luân lưu là chuyện khác) trên vương miện kỷ lục, bởi Messi hay Mbappe thừa khả năng ghi bàn theo cách khác.

Câu chuyện Messi hay Mbappe được hậu thuẫn bởi cả tập thể vốn không mới. HLV Lionel Scaloni thừa nhận hệ thống của Argentina tương thích và phục vụ Messi. HLV Didier Deschamps cũng khéo léo đặt Mbappe vào vai trò trung tâm. Ở trận thắng Paraguay, cả đội Pháp đã dàn hàng bảo vệ thủ quân trước đòn khiêu khích của đối thủ, giúp Mbappe tránh thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Messi, Mbappe được che chở, đơn giản vì… xứng đáng. Messi chỉ cần 15 phút cuối trận dạt cánh phải để mang về cuộc ngược dòng kỳ vĩ cho Argentina. Mbappe cũng cần một cú vung chân khuất phục hàng thủ vững chãi của Ma Rốc. Đó là những thiên tài định hình cuộc chơi bằng khoảnh khắc. Và khi thiên tài được tập thể phục vụ tuyệt đối, những khoảnh khắc diệu kỳ sẽ ngày càng nhiều.

Pháp vào bán kết World Cup, đồng nghĩa Mbappe còn 2 trận (bán kết và chung kết hoặc tranh hạng ba) để phá kỷ lục 8 bàn của chính mình. Nhưng thách thức phía trước của Pháp là Tây Ban Nha hoặc Bỉ.

Mbappe từng nhấn mạnh, gặp các đội châu Âu khó đá hơn do đã thấu hiểu cách chơi của nhau. Tại EURO 2024, Pháp chỉ thắng Bỉ bằng một pha phản lưới và thua tâm phục khẩu phục trước Tây Ban Nha. Mbappe tịt ngòi cả hai trận trước đối thủ đã quá rõ mình.

Argentina của Messi còn nhiều trận hơn trên lý thuyết (tối đa 3 trận), trước mắt là trận gặp Thụy Sĩ. Messi đã ghi bàn 9 trận World Cup liên tục từ 2022 đến nay. Con số 10, cũng đồng nghĩa soán lại ngôi đầu của Mbappe, nằm trong tầm tay Messi. Siêu sao 39 tuổi vẫn chiếm ưu thế lớn nhất để đoạt "Chiếc giày vàng", nhưng trước mắt cứ phải… thắng Thụy Sĩ đã.

Haaland gặp khó hơn cả, khi Na Uy phải đương đầu Anh. Haaland cũng thi đấu cho tập thể kém hơn Pháp và Argentina. Tuy nhiên, chính tâm lý thoải mái cùng sự thấu hiểu hậu vệ Anh sau 132 trận chơi cho Man City sẽ giúp Haaland là "ngựa ô" đáng gờm. Nếu Na Uy vào bán kết, Haaland đủ sức giành ngôi vua phá lưới.