Nhánh đấu World Cup 2026 mới nhất: Pháp đụng Tây Ban Nha ở bán kết

Cặp bán kết đầu tiên: Pháp - Tây Ban Nha, ngày 15.7

Cục diện nhánh đấu đầu tiên tại vòng tứ kết World Cup 2026 đã ngã ngũ với sự khẳng định đẳng cấp từ hai đại diện hùng mạnh của bóng đá châu Âu. Đội tuyển Pháp bước vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ma Rốc nhờ các pha lập công đẳng cấp của bộ đôi Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.

Ngay sau đó, trận đấu nảy lửa giữa Tây Ban Nha và Bỉ đã khép lại với kịch bản đầy kịch tính. Fabian Ruiz mở tỷ số sớm cho đoàn quân xứ sở bò tót, còn Charles De Ketelaere thắp lại hy vọng cho "quỷ đỏ" bằng bàn gỡ hòa. Bước ngoặt đã đến ở phút 88 khi Mikel Merino ghi bàn thắng quý như vàng ấn định thắng lợi sát nút 2-1, chính thức mang về tấm vé đi tiếp cho Tây Ban Nha.

Màn so tài đỉnh cao giữa Pháp và Tây Ban Nha vào ngày 15.7 tới hứa hẹn là trận "chung kết sớm" của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Xác định cặp bán kết đầu tiên của World Cup 2026 ẢNH: FOX SPORT

Chờ Anh và Argentina...

Bên cạnh sự định hình của nhánh đấu tử thần, người hâm mộ bóng đá toàn cầu sẽ hướng sự chú ý về hai tấm vé bán kết còn lại với những màn so tài kịch tính diễn ra vào ngày 12.7 theo giờ Việt Nam.

Đầu tiên sẽ là cuộc đụng độ giữa đội tuyển Anh và Na Uy, nơi chứng kiến màn thư hùng đỉnh cao giữa 2 siêu tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay là Harry Kane và Erling Haaland. Ngay sau đó, nhà đương kim vô địch Argentina cùng siêu sao Lionel Messi sẽ bước vào thử thách mang tên Thụy Sĩ với mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng để tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới.