Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Nhánh đấu World Cup 2026 mới nhất: Pháp đụng Tây Ban Nha ở bán kết

Thu Bồn
Thu Bồn
Vòng bán kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được cặp bán kết đầu tiên. Đó là màn so tài đầy duyên nợ giữa 2 'ông lớn' châu Âu: Pháp và Tây Ban Nha.

Cặp bán kết đầu tiên: Pháp - Tây Ban Nha, ngày 15.7

Cục diện nhánh đấu đầu tiên tại vòng tứ kết World Cup 2026 đã ngã ngũ với sự khẳng định đẳng cấp từ hai đại diện hùng mạnh của bóng đá châu Âu. Đội tuyển Pháp bước vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ma Rốc nhờ các pha lập công đẳng cấp của bộ đôi Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.

Ngay sau đó, trận đấu nảy lửa giữa Tây Ban Nha và Bỉ đã khép lại với kịch bản đầy kịch tính. Fabian Ruiz mở tỷ số sớm cho đoàn quân xứ sở bò tót, còn Charles De Ketelaere thắp lại hy vọng cho "quỷ đỏ" bằng bàn gỡ hòa. Bước ngoặt đã đến ở phút 88 khi Mikel Merino ghi bàn thắng quý như vàng ấn định thắng lợi sát nút 2-1, chính thức mang về tấm vé đi tiếp cho Tây Ban Nha.

Màn so tài đỉnh cao giữa Pháp và Tây Ban Nha vào ngày 15.7 tới hứa hẹn là trận "chung kết sớm" của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhánh đấu World Cup 2026 mới nhất: Pháp đụng Tây Ban Nha ở bán kết- Ảnh 1.

Xác định cặp bán kết đầu tiên của World Cup 2026

ẢNH: FOX SPORT

Chờ Anh và Argentina...

Bên cạnh sự định hình của nhánh đấu tử thần, người hâm mộ bóng đá toàn cầu sẽ hướng sự chú ý về hai tấm vé bán kết còn lại với những màn so tài kịch tính diễn ra vào ngày 12.7 theo giờ Việt Nam.

Đầu tiên sẽ là cuộc đụng độ giữa đội tuyển Anh và Na Uy, nơi chứng kiến màn thư hùng đỉnh cao giữa 2 siêu tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay là Harry Kane và Erling Haaland. Ngay sau đó, nhà đương kim vô địch Argentina cùng siêu sao Lionel Messi sẽ bước vào thử thách mang tên Thụy Sĩ với mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng để tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới.

Tin liên quan

Yamal bị Mbappe áp đảo hoàn toàn những chỉ số nóng, cuộc đấu trí đôi bên vẫn cực hấp dẫn

Yamal bị Mbappe áp đảo hoàn toàn những chỉ số nóng, cuộc đấu trí đôi bên vẫn cực hấp dẫn

Sau khi giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026, sao trẻ Lamine Yamal đã có những phát biểu cực kỳ tự tin.

Báo Bỉ chỉ trích thủ môn Lammens vì sai lầm nghiêm trọng khiến đội nhà thua đau Tây Ban Nha

Tứ kết World Cup: Đội tuyển Anh nhận tin dữ trước trận quyết đấu Haaland và Na Uy

Khám phá thêm chủ đề

World Cup 2026 nhánh đấu world cup 2026 nhánh đấu world cup pháp vs tây ban nha

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận