Yamal bị Mbappe áp đảo hoàn toàn những chỉ số nóng, cuộc đấu trí đôi bên vẫn cực hấp dẫn

Yamal nhắc lại chuyện cũ

Hai bàn thắng của Fabian Ruiz và Mikel Merino giúp Tây Ban Nha đoạt vé bán kết để chạm trán Pháp, đội đã đánh bại Ma Rốc cách đây 24 tiếng. Yamal, Cầu thủ xuất sắc nhất trận Tây Ban Nha - Bỉ chia sẻ: "Thật sự rất hào hứng. Khi World Cup bắt đầu, tất cả chúng tôi đều mong chờ trận đấu này. Tôi nghĩ chúng tôi là 2 đội bóng mạnh nhất giải đấu".

Tiền vệ cánh của Barca cũng hé lộ chiến thuật của Tây Ban Nha, dự đoán Pháp sẽ nhập cuộc quyết liệt trước khi ổn định nhịp độ trận đấu: "Tôi dự đoán họ sẽ tấn công chúng tôi, nhưng không phải suốt cả trận. Chúng tôi sẽ chơi theo phong cách của mình".

Yamal không dừng lại ở đó, anh còn đưa ra một thông điệp thẳng thắn về đội bóng nào nên lo lắng hơn trước trận bán kết: "Tôi nghĩ rằng nếu Pháp phải sợ ai đó, thì đó là chúng tôi, vì chúng tôi là những người đã từng loại họ trước đây".

Yamal đang rất tự tin ẢNH: REUTERS

Bình luận này ám chỉ trận bán kết EURO 2024, khi Tây Ban Nha loại Pháp 2-1 tại Munich, với bàn thắng tuyệt đẹp của Yamal, khi đó mới 16 tuổi, trước khi Dani Olmo ghi bàn thắng quyết định. Sau đó, Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch. Giờ đây, 2 đội tuyển gặp lại nhau trên sân khấu lớn nhất của World Cup, Yamal đã nói rõ rằng anh tin lịch sử đang đứng về phía Tây Ban Nha.

Thống kê của Yamal và Mbappe trước trận bán kết

Cuộc đối đầu cá nhân giữa 2 ngôi sao lớn nhất càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho trận đấu. Kylian Mbappe đến với tư cách là vua phá lưới của giải đấu, với 8 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 5 trận đấu của Pháp, đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng (cùng với Lionel Messi).

Ngược lại, Yamal chỉ có 1 bàn thắng và không có pha kiến tạo nào trong 6 lần ra sân cho đội tuyển Tây Ban Nha. Đó là những thống kê khiêm tốn so với sự đóng góp của cầu thủ trẻ này cho "La Roja". Yamal vẫn đang làm tốt nhiệm vụ khuấy đảo hàng thủ đối phương, dẫn đầu toàn giải đấu về số cơ hội tạo ra với 17 cơ hội, và đã có tới 9 cú sút chỉ trong 2 trận đấu gần nhất, cho thấy một bước đột phá có thể sắp đến ngay cả khi khả năng dứt điểm chưa thực sự sắc bén.