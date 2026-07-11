'Gà son' Merino lập kỳ tích như David Villa năm 2010, Yamal tuyên bố không sợ Pháp

Trên sân SoFi rạng sáng 11.7, đội tuyển Tây Ban Nha trải qua trận đấu không hề dễ dàng trước một đội tuyển Bỉ chơi đầy quyết tâm. Fabian Ruiz mở tỷ số ở phút 30, nhưng ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Charles De Ketelaere ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bỉ. Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Đến phút 86, HLV Luis de la Fuente quyết định tung Mikel Merino vào sân và sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Chỉ hai phút sau, tiền vệ của Arsenal băng vào dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-1, đưa Tây Ban Nha giành vé vào bán kết.

Đây đã là trận đấu loại trực tiếp thứ hai liên tiếp Merino ghi bàn quyết định. Trước đó, ở vòng 16 đội gặp Bồ Đào Nha, anh cũng vào sân từ ghế dự bị rồi lập công ở phút bù giờ để đưa "La Roja" đi tiếp.

Mikel Merino tiếp tục ghi bàn, giúp Tây Ban Nha đi tiếp ẢNH: REUTERS

Mikel Merino đi vào lịch sử

Thành tích này giúp Merino đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong hai trận đấu loại trực tiếp liên tiếp tại một kỳ World Cup kể từ David Villa ở hành trình vô địch năm 2010. Với khả năng tạo khác biệt mỗi khi được trao cơ hội, Merino đang được xem là "gà son" mới của đội bóng xứ bò tót.

Bên cạnh người hùng Merino, Lamine Yamal tiếp tục được người hâm mộ FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Dù không ghi bàn hay kiến tạo, tài năng trẻ 18 tuổi vẫn tạo ra nhiều tình huống đột biến và là điểm đến trong phần lớn các pha tấn công của Tây Ban Nha.

Sau trận đấu, Yamal thể hiện sự tự tin rất lớn khi nói về tấm vé vào bán kết. Ngôi sao của Barcelona chia sẻ: "Chúng tôi rất vui vì lại góp mặt ở bán kết. Chúng tôi đã ở đây nhiều ngày rồi và muốn tiến xa hơn nữa. Toàn đội rất hạnh phúc khi giành quyền đi tiếp".

Đánh giá về màn trình diễn của đội nhà, Yamal khẳng định Tây Ban Nha hoàn toàn vượt trội so với Bỉ. Yamal nói: "Tôi nghĩ chúng tôi chơi tốt hơn hẳn. Đúng là bàn gỡ hòa của họ đến vào thời điểm chúng tôi thi đấu hay nhất, nhưng đó là bóng đá. Có thể chúng tôi không chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất, nhưng thực tế là chưa có đội nào chơi ngang tầm với chúng tôi".

Ở bán kết, Tây Ban Nha sẽ chạm trán đội tuyển Pháp, đội vừa vượt qua Ma Rốc. Dù đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao như Kylian Mbappe, Yamal khẳng định "La Roja" không hề e ngại.

"Nếu có đội nào phải sợ thì đó phải là họ. Chính chúng tôi đã loại họ trước đây. Đây là hai đội tuyển hàng đầu thế giới và theo tôi là hai đội mạnh nhất giải. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi hoàn toàn không sợ", Yamal nhấn mạnh.

Yamal tuyên bố đội tuyển Tây Ban Nha không hề ai ngại sức mạnh của đội tuyển Pháp ẢNH: REUTERS

Chiến thắng trước Bỉ cũng giúp Tây Ban Nha nối dài chuỗi bất bại lên 36 trận trên mọi đấu trường, với 27 chiến thắng và 9 trận hòa kể từ tháng 3.2024. Đây là chuỗi trận không thua dài nhất trong lịch sử đội tuyển.

Đồng thời, "La Roja" lần thứ hai kể từ chức vô địch năm 2010 góp mặt ở bán kết World Cup. Họ cũng trở thành nhà đương kim vô địch EURO đầu tiên lọt vào bán kết World Cup kể từ chính thế hệ vàng của Tây Ban Nha cách đây 16 năm.

Với một tập thể thi đấu ổn định, sự tỏa sáng đúng lúc của Merino cùng phong độ ngày càng chững chạc của Yamal, Tây Ban Nha đang cho thấy họ là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2026.