Tổng thống Ai Cập mở tiệc dù đội nhà bị Argentina loại, HLV Hassan chưa nguôi giận

Tối 10.7 (giờ Việt Nam), chuyên cơ chở đội tuyển Ai Cập đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế El Alamein trong sự chào đón của hàng nghìn CĐV. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Ai Cập Jawhar Nabil, Chủ tịch Hiệp hội các CLB Ai Cập Ahmed Diab cùng nhiều quan chức đã có mặt để đón đoàn.

Salah cùng đội tuyển Ai Cập được chào đón như những người hùng dù bị loại ở vòng 16 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Theo thông báo từ Phủ Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi sẽ tiếp đón và tổ chức tiệc chiêu đãi cho các cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức đội tuyển trong một buổi lễ chính thức diễn ra vào ngày 11.7. Trước đó, nhà lãnh đạo Ai Cập cũng gửi thông điệp trên mạng xã hội, cảm ơn các tuyển thủ vì "màn trình diễn đáng tự hào và thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Ai Cập".

"Cảm ơn những người hùng của đội tuyển quốc gia vì màn trình diễn đầy tự hào. Chúng tôi tự hào về các bạn và tin rằng tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn", Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh.

Thành tích lịch sử của Ai Cập vẫn được ghi nhận

Mặc dù thất bại 2-3 trước Argentina sau khi từng dẫn trước 2-0 đến phút 79, đội tuyển Ai Cập vẫn tạo nên cột mốc chưa từng có tại các kỳ World Cup.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử "Những Pharaoh" vượt qua vòng bảng. Họ cũng giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup khi đánh bại New Zealand 3-1, trước khi vượt qua Úc trên chấm luân lưu để lần đầu góp mặt ở vòng 16 đội.

Đội tuyển Ai Cập suýt tạo nên một trong những địa chấn lớn ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong 5 trận tại World Cup 2026, Ai Cập ghi tới 8 bàn thắng - thành tích ghi bàn tốt nhất của đội tuyển này ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội trưởng Mohamed Salah cũng nhanh chóng gửi lời nhắn tới người hâm mộ trên Instagram: "Tôi biết mọi người vẫn còn buồn, nhưng tôi hứa đây sẽ chỉ là sự khởi đầu mới của bóng đá Ai Cập trên đấu trường quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để đáp lại niềm tin của các bạn".

HLV Hossam Hassan lại nói về trọng tài

Dù được người hâm mộ và giới chức Ai Cập tôn vinh, HLV Hossam Hassan cùng trợ lý Ibrahim Hassan vẫn cho rằng đội bóng đã phải rời World Cup bởi những yếu tố ngoài chuyên môn. Phát biểu trên kênh ON Sport, HLV Hossam Hassan khẳng định ban huấn luyện không thất vọng về màn trình diễn của các học trò.

"Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Các cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, nhưng mọi chuyện cuối cùng lại nằm ngoài tầm kiểm soát. Trọng tài đã phá hỏng trận đấu của chúng tôi", ông nói.

HLV Hossam Hassan tiếp tục chỉ trích những quyết định của trọng tài ở trận thua ngược Argentina ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, vị trợ lý của HLV Hossam Hassan tiếp tục nhắc lại những tranh cãi xoay quanh công tác điều hành trận đấu với Argentina.

"Chúng tôi dẫn Argentina 2-0 và hoàn toàn có thể đi tiếp nếu không có những sai lầm nghiêm trọng của trọng tài. Mọi người trên thế giới đều đã nhìn thấy điều đó. Ai Cập bị loại bởi những hành động không fair-play và chúng tôi xin lỗi người hâm mộ", ông Ibrahim Hassan nhấn mạnh.

Ông còn cho biết trên đường trở về, rất nhiều người đã chủ động gửi lời chia buồn và xin lỗi với đội tuyển Ai Cập vì những gì xảy ra ở trận đấu với Argentina.

Bên cạnh những lời phàn nàn về trọng tài, ông Ibrahim Hassan cũng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến làn sóng ủng hộ mạnh mẽ dành cho đội tuyển quốc gia sau kỳ World Cup thành công nhất lịch sử.

"Điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất là thấy thế hệ trẻ quay trở lại cổ vũ đội tuyển. Bóng đá không chỉ là thể thao mà còn giúp các em thêm yêu đất nước mình. Người hâm mộ Ai Cập đã tạo nên bầu không khí tuyệt vời ở mọi nơi chúng tôi thi đấu tại World Cup", ông chia sẻ.