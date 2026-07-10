Mbappe ghi bàn vào lưới Ma Rốc, vì sao đồng đội Pháp cản Olise ra ăn mừng?

Khi Michael Olise định lao ra đường biên để hòa vào màn ăn mừng cùng các đồng đội, anh bất ngờ bị chính thủ môn dự bị Brice Samba chặn lại và đẩy trở về phần sân nhà. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người thắc mắc liệu giữa các cầu thủ Pháp có xảy ra mâu thuẫn hay không.

Ban đầu, nhiều khán giả cho rằng Samba chỉ muốn tiết chế màn ăn mừng quá mức. Thế nhưng các đoạn quay chậm cho thấy thủ môn này chủ động nhắc đồng đội tuân thủ luật thi đấu.

Các cầu thủ đội tuyển Pháp đã chạy ra ngoài sân ăn mừng sau bàn thắng của Mbappe ẢNH: REUTERS

Michael Olise (trái) bị giữ lại và anh phải ăn mừng sau với Mbappe ẢNH: REUTERS

Theo luật bóng đá, sau khi một bàn thắng được công nhận, trận đấu chỉ có thể bắt đầu lại bằng quả giao bóng từ đội vừa để thủng lưới. Để thực hiện điều đó, các cầu thủ (ngoại trừ người giao bóng) phải đứng trong phần sân của mình.

Nếu toàn bộ cầu thủ đội ghi bàn đều rời khỏi phần sân để lao đến sát đường biên ăn mừng, đội đối phương về lý thuyết có thể nhanh chóng thực hiện quả giao bóng ngay khi trọng tài cho phép. Trong trường hợp khung thành bị bỏ trống và không còn cầu thủ nào ở phần sân nhà, nguy cơ xảy ra tình huống bất lợi là hoàn toàn có thể xuất hiện.

Chính vì vậy, Samba đã chủ động giữ Olise ở lại nhằm bảo đảm luôn có ít nhất một cầu thủ Pháp ở phần sân của đội nhà, tránh mọi rủi ro không đáng có.

Đây không phải lần đầu đội tuyển Pháp có hành động như vậy. Ở trận chung kết World Cup 2022, sau khi Mbappe ghi bàn, hậu vệ Dayot Upamecano cũng từng bị đồng đội đẩy trở lại phần sân nhà trong lúc mọi người đổ dồn đi ăn mừng. Khi đó, nhiều người cũng không hiểu nguyên nhân cho đến khi các chuyên gia luật giải thích.

Có thể thấy, ban huấn luyện đội tuyển Pháp đã phổ biến rất kỹ tình huống này, giúp các cầu thủ luôn duy trì sự tập trung ngay cả trong khoảnh khắc hưng phấn nhất.

CĐV khen ngợi sự chuyên nghiệp của đội tuyển Pháp

Sau trận đấu, đoạn video về tình huống Samba ngăn Olise nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội X.

Đội tuyển Pháp hiện đã có mặt ở bán kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Một người hâm mộ bình luận: "Ít nhất phải có một cầu thủ ở phần sân nhà, nếu không đối thủ có thể giao bóng rất nhanh".

Trong khi đó, một ý kiến khác đánh giá cao sự tỉnh táo của thủ môn dự bị đội tuyển Pháp: "Samba không hề mất tập trung dù ngồi ngoài. Đó là sự chuyên nghiệp và là chi tiết tạo nên những nhà vô địch".

Chiến thắng 2-0 trước Ma Rốc giúp tuyển Pháp giành vé vào bán kết World Cup 2026. Ngoài bàn mở tỷ số của Mbappe, Ousmane Dembele cũng ghi thêm một bàn để khép lại màn trình diễn thuyết phục của đoàn quân HLV Didier Deschamps. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Pháp vào bán kết và đối thủ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ.