Ibrahimovic bức xúc: 'Chiến dịch chỉ trích đội tuyển Argentina là nhắm vào Messi'

Pháp mới là đội được ưu ái, không phải Argentina và Messi

Trả lời phỏng vấn trên EssentiallySports, Ibrahimovic phản ứng dữ dội sau khi chứng kiến làn sóng chỉ trích nhắm vào đội tuyển Argentina và Messi sau trận gặp Ai Cập tại vòng 16 đội. Anh cho rằng: "Hôm nay, hơn bao giờ hết, tôi tin chắc rằng phản ứng sau trận đấu Argentina - Ai Cập không phải chống lại Argentina - mà là nhắm cụ thể vào Messi".

Theo Ibrahimovic, chiến dịch chỉ trích đội tuyển Argentina là nhắm vào Messi Ảnh: Reuters

Ibrahimovic nhấn mạnh, những chỉ trích này có mục đích rõ ràng, nhắm vào các quyết định gây tranh cãi của trọng tài và đã vượt ra ngoài những lo ngại về sự công bằng trong thể thao. Anh tin rằng, một số người đang rất muốn làm giảm giá trị của Messi bất cứ khi nào có cơ hội.

Ibrahimovic cũng chỉ ra điều mà anh cho là sự khác biệt rõ rệt trong cách người hâm mộ và bình luận viên phản ứng, với những sai lầm tương tự của trọng tài trong các trận đấu quan trọng khác. Theo anh, sự phẫn nộ lên đến một mức độ khác khi một quyết định gây tranh cãi dường như có lợi cho Messi hoặc Argentina.

Để củng cố lập luận của mình, Ibrahimovic đã dẫn chứng chiến thắng gần đây của đội tuyển Pháp trước Ma Rốc ở tứ kết (với tỷ số 2-0). Anh nhấn mạnh một tình huống gây tranh cãi trước bàn thắng mở tỷ số của Mbappe ghi, nhưng đã bị bỏ qua và không một ai bình luận gì thêm.

"Chúng ta đã thấy một pha chạm tay rất rõ ràng trước khi Mbappe ghi bàn. Bàn thắng lẽ ra phải bị hủy bỏ, nhưng nó vẫn được công nhận", Ibrahimovic nói. Đây là sự cố liên quan đến tiền vệ Adrien Rabiot (Pháp), người được cho là đã để bóng chạm tay trước khi bàn thắng diễn ra, và phía đội tuyển Ma Rốc phản ứng dữ dội, nhưng tình thế không được lật ngược sau khi xem xét lại.

"Những người ủng hộ Ronaldo đâu hết cả rồi?"

Từ sự cố này, Ibrahimovic cho rằng đây là một dẫn chứng để cho thấy, những gì liên quan đến Messi hoặc Argentina đều được đẩy lên cao trào.

"Cộng đồng người hâm mộ Cristiano Ronaldo cực kỳ cảm tính và đơn giản là họ không thể chấp nhận Messi", Ibrahimovic nói, và thêm rằng: "Từ đó, họ đã tạo ra những lời chỉ trích nhắm vào Argentina, bắt nguồn từ sự thù địch lâu dài của họ đối với Messi và những thành công của anh trên đấu trường quốc tế".

Nhiều chỉ trích quá mức đã nhắm vào Messi và đội tuyển Argentina Ảnh: Reuters

"Những người tuyên bố Messi được FIFA hoàn toàn ủng hộ đâu rồi? Họ đã hoàn toàn biến mất", Ibrahimovic tuyên bố mạnh. Cựu danh thủ này cũng khẳng định, anh không ngại tranh cãi và đối đầu với những người hâm mộ Ronaldo.

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA, những phát ngôn của Ibrahimovic nhấn mạnh bầu không khí căng thẳng bao quanh World Cup khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định. Trong khi đội tuyển Argentina chuẩn bị cho trận tứ kết với Thụy Sĩ (lúc 8 giờ ngày 12.7), cuộc tranh luận về các quyết định của trọng tài tiếp tục chiếm lĩnh các tiêu đề báo chí.

"Mặc dù FIFA nỗ lực bảo vệ tính toàn vẹn của các quy trình trọng tài và VAR, tranh cãi vẫn là một điểm đáng chú ý. Khi giải đấu bước vào những vòng cuối cùng, các câu hỏi về tính nhất quán, tính minh bạch và sự thiên vị được cho vẫn là trọng tâm của cuộc tranh luận bóng đá toàn cầu", MARCA cho biết thêm và cũng xác nhận: "Những cuộc tranh luận về Messi hoặc Argentina, hay Ronaldo vẫn chưa lắng xuống, nó vẫn đang âm ỉ, và nếu có thêm sự cố như ở trận gặp Ai Cập, nó sẽ thổi bùng trở lại các cuộc chỉ trích và tranh cãi".