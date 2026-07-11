Thụy Sỹ tổn thất nặng nề trước trận chiến Argentina, loay hoay tìm kế ‘độc’ chặn bằng được Messi

Cú sốc mạnh cho Thụy Sĩ

HLV Murat Yakin đã thừa như vậy trong cuộc họp báo ngày 11.7 tại Kansas City. Ông cho rằng: "Thật không may, chấn thương của Johan Manzambi khiến chúng tôi tổn thương vô cùng. Đó là một cú sốc thực sự".

Manzambi (giữa) xuất hiện cùng đồng đội Thụy Sĩ, nhưng không thể ra sân tập chuẩn bị cho trận gặp Argentina Ảnh: Reuters

Manzambi hiện là cầu thủ tấn công tốt nhất của đội tuyển Thụy Sĩ cho đến khi bị chấn thương đầu gối. Chỉ trong 200 phút có mặt trên sân ở đấu trường World Cup, cầu thủ trẻ mới 20 tuổi này đã ghi 3 bàn cùng 2 pha kiến tạo, giúp Thụy Sĩ vốn không mạnh về tấn công đã trở nên rất linh hoạt.

Manzambi đã vắng mặt ở trận vòng 16 đội gặp Colombia. HLV Murat Yakin rất hy vọng anh sẽ kịp hồi phục để trở lại trong trận tứ kết với Argentina. Tuy nhiên, mọi hy vọng tắt ngấm khi cầu thủ này đến trước trận đấu một ngày vẫn không thể tập luyện, buộc HLV Yakin phải loại anh ra khỏi thành phần thi đấu.

Sự vắng mặt của Manzambi là tin xấu cho đội tuyển Thụy Sĩ, nhưng lại là tin tốt cho Argentina, khi các nhà đương kim vô địch rõ ràng là giảm bớt một mối lo đáng kể trước khung thành nhà.

"Manzambi rất có động lực. Bạn có thể thấy niềm vui khi anh ấy thi đấu cũng như cách các đồng đội của anh ấy phản ứng. Bạn có thể thấy mọi thứ đã hoạt động tốt như thế nào trong suốt giải đấu này. Chúng tôi đã thử mọi cách có thể để đưa anh ấy trở lại. Thật không may, anh ấy không thể thi đấu. Điều đó thật đau đớn, nhưng chúng tôi sẽ tiếp thu điều đó với tư cách là một đội", HLV Yakin kết luận.

Manzambi hiện thi đấu cho CLB SC Freiburg (Đức), anh đã đạt thỏa thuận chuyển đến Newcastle ở giải Ngoại hạng Anh sau khi kết thúc chiến dịch thi đấu World Cup với mức phí chuyển nhượng dự kiến lên đến 60 triệu USD.

Argentina không chỉ nhận tin tốt từ đối thủ, mà lực lượng không có ai bị ảnh hưởng chấn thương hay thể lực. Messi tập luyện rất hưng phấn trước trận đấu Ảnh: Reuters

Ngăn chặn Messi

Đội trưởng của đội tuyển Thụy Sĩ, tiền vệ kỳ cựu Granit Xhaka thừa nhận: "Nhiệm vụ ngăn chặn Messi trong suốt 90 phút trận đấu hoặc hơn nữa là không thể. Nhưng chúng tôi là một tập thể gắn bó, và "sẽ thông minh" để biết cách phải làm gì nhằm hạn chế được Messi".

"Đây là nhiệm vụ rất khó khăn. Chúng tôi biết mọi khả năng của Messi. Tuy nhiên, như tôi đã nói, chúng tôi phải rất thông minh. Chúng tôi phải chơi chặt chẽ, bịt kín các khoảng trống, không cho anh ấy quá nhiều khoảng trống. Rõ ràng, chúng tôi sẽ cố gắng chơi đúng vị trí. Khi chúng tôi có bóng, anh ấy sẽ không thể hoạt động nhiều", Xhaka nhấn mạnh.

Xhaka (phải) cũng nhắn nhủ người hâm mộ Thụy Sĩ rằng hãy 'cứ tiếp tục mơ ước' trước trận tứ kết với Argentina Ảnh: Reuters

Trong khi đó, HLV Yakin khẳng định: "Tôi đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn Messi, người đang là cầu thủ trong tốp ghi bàn nhiều nhất giải đấu với 8 bàn thắng. Ngày mai, trên sân, chúng tôi sẽ thi đấu như một tập thể. Chúng tôi sẽ cố gắng chuyền bóng, pressing tầm cao trước Argentina, đội đương kim vô địch. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện trên sân. Chúng tôi có thể nói nhiều, nhưng cuối cùng, điều đó phải được thể hiện trên sân cỏ. Và chúng tôi có những giải pháp của riêng mình".

Tiền vệ Xhaka cũng nhắn nhủ người hâm mộ Thụy Sĩ rằng hãy "cứ tiếp tục mơ ước" trước trận tứ kết với Argentina. Xhaka khẳng định, mục tiêu của Thụy Sĩ là đánh bại nhà đương kim vô địch và lần đầu tiên lọt vào bán kết World Cup.

"Về phía người hâm mộ, hãy cứ mơ ước. Tôi là người luôn mơ ước và giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Và nếu chúng ta muốn thực hiện được ước mơ của mình, bạn cần phải làm việc, bạn cần phải đổ mồ hôi, bạn cần phải cống hiến 100%. Và đôi khi bạn cần phải làm điều gì đó mới mẻ. Bạn thực sự cần phải vượt qua giới hạn của bản thân nếu muốn đánh bại Argentina", Xhaka nhấn mạnh.