Dự đoán bất ngờ về trận Argentina - Thụy Sĩ, nhân vật chính không phải Messi

Vì sao Martinez đóng vai trò quan trọng, đội tuyển Argentina phải lưu ý?

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA: "Lời tiên đoán của nhà chiêm tinh thể thao Guido Tejat có thể khái quát về cục diện trận đấu Argentina gặp Thụy Sĩ (diễn ra lúc 8 giờ ngày 12.7, giờ Việt Nam), sẽ cực kỳ chặt chẽ và cuối cùng những loạt sút luân lưu sẽ quyết định đội đi tiếp. Thủ môn Emiliano Martinez được dự báo sẽ là người hùng của đội tuyển Argentina, hệt như 4 năm trước ở Qatar 2022 ở trận gặp Hà Lan".

Thủ môn Emiliano Martinez trách mình không giúp gì cho đội tuyển Argentina ở 2 trận gặp Cabo Verde và Ai Cập Ảnh: Reuters

Thủ môn Emiliano Martinez là người ít được nhắc đến nhất trong hai chiến thắng của đội tuyển Argentina trước Cabo Verde và Ai Cập ở vòng 32 và 16 đội. Thậm chí anh còn bị chê trách vì để lọt lưới tổng cộng 4 bàn trong hai trận này, dù chưa hẳn là đã mắc các lỗi cá nhân dẫn đến các bàn thua.

Martinez đã mang tâm trạng bực bội, và cũng có ý tự chỉ trích về màn trình diễn của mình. Anh nói: "Tôi cảm thấy mình không thể giúp được ai, và tôi chưa bao giờ có cảm giác về nhà mà không thể giúp đỡ gì cho đội tuyển quốc gia như trước đây". Dù vậy, Martinez cũng hy vọng: "Tôi nghĩ thời khắc của mình rồi cũng sẽ đến".

Và theo nhà chiêm tinh Guido Tejat, cơ hội của Martinez có thể đến trong trận đấu tiếp theo với Thụy Sĩ, MARCA cho biết. Thông qua tài khoản trên mạng xã hội X của mình, @FutbolConAstros, Tejat khẳng định rằng, thủ môn 33 tuổi người Argentina này sẽ một lần nữa là cầu thủ chủ chốt cho tham vọng bảo vệ ngôi vô địch World Cup của đội bóng dưới thời HLV Scaloni.

"Người ta từng nói rằng lửa thử vàng, và nghịch cảnh thử thách người mạnh mẽ. Argentina sẽ cần nhiều tài năng hơn để tiến vào vòng tiếp theo. Các vì sao cho thấy đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn", Tejat viết trên tài khoản X.

Martinez tự trách mình vì đã để lọt lưới 4 bàn thua khiến đội tuyển Argentina vô cùng vất vả trước Cabo Verde và Ai Cập Ảnh: Reuters

Nhà chiêm tinh này dự đoán thủ môn Martinez sẽ đóng vai trò quan trọng, và so sánh trận đấu này (trên sân Arrowhead ở Kansas City) với trận đấu tại sân Lusail, trận đấu mà Argentina giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu nghẹt thở: "Huyền thoại mà chúng ta có trong khung thành sẽ rất quan trọng trước Thụy Sĩ. Có những điểm tương đồng với trận đấu này với Hà Lan năm 2022".

Tejat cũng kêu gọi người hâm mộ Argentina "hãy hình dung Dibu (tên thân mật của Emiliano Martinez) như thế này trong những ngày tới cho đến khi trận đấu diễn ra: hạnh phúc, ăn mừng, gánh vác cả một quốc gia trên vai". Cuối cùng, nhà chiêm tinh Tejat yêu cầu Martinez: "Ở trận đấu này, cậu phải thi đấu trong màu áo xanh lá cây, Emiliano Martinez".