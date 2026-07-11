Argentina - Thụy Sĩ (8 giờ ngày 12.7, trực tiếp trên VTV): Điệu Tango dễ tổn thương ?

"Hãy tận hưởng những gì Messi đang thể hiện"

Nếu không có Messi, đội tuyển Argentina coi như đã dừng bước từ sớm. Danh thủ 39 tuổi này đến World Cup 2026 để tận hưởng "điệu nhảy cuối cùng" của mình, nhưng rồi anh lại gánh vác tất cả như 4 năm trước đây. Ghi 8 bàn thắng, 1 kiến tạo, trong khi còn bỏ lỡ 2 quả phạt đền, điều gì đã giúp Messi trở nên thần kỳ đến như vậy?

Thủ thành Gregor Kobel là một trong những chốt chặn rất an toàn của Thụy Sĩ ẢNH: REUTERS

HLV Scaloni (Argentina) thừa nhận ông không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả hết về sự xuất chúng của Messi. "Chúng ta đơn giản là hãy tận hưởng những gì Messi vẫn đang thể hiện tại đây, tại World Cup này. Tinh thần không bỏ cuộc của Messi đã giúp tập thể Argentina vượt một thử thách đáng kinh ngạc", HLV Scaloni chia sẻ.

Tuy nhiên, mặc dù vẫn kỳ vọng lớn vào Messi nhưng ông Scaloni không muốn Argentina lại một lần nữa rơi vào tình thế ngặt nghèo "chết đi sống lại", rồi chờ đợi phép thuật của Messi. Ông chắc chắn sẽ có những thay đổi để Albiceleste lấy lại hình ảnh thực sự của những nhà vô địch World Cup.

Đối mặt với Thụy Sĩ, một đội bóng có chất lượng đội hình và tổ chức lối chơi tốt hơn hẳn so với hai đại diện châu Phi, Cabo Verde và Ai Cập, rõ ràng HLV Scaloni rất cần một đội hình Argentina thi đấu vững chãi hơn, an toàn hơn, để kiểm soát được tình hình và giành chiến thắng thuyết phục để vào bán kết.

Một trận đấu thú vị về mặt chiến thuật

Argentina vẫn có chất lượng cầu thủ tốt hơn so với Thụy Sĩ. Nhưng đại diện châu Âu là đội bóng có lối chơi tập thể gắn bó, gây ức chế cho đối thủ và khó bị đánh bại. 2 trận ở vòng knock-out vừa qua, Thụy Sĩ chưa để lọt lưới bàn nào khi thắng Algeria 2-0 và hòa Colombia 0-0 trước khi thắng 4-3 sau loạt sút luân lưu. Trong khi đó, Argentina để lọt lưới đến 4 bàn sau 2 trận thắng cùng tỷ số 3-2 trước Cabo Verde và Ai Cập.

Thủ thành Gregor Kobel là một trong những chốt chặn rất an toàn của Thụy Sĩ ẢNH: REUTERS

Argentina có thành tích bất bại trước Thụy Sĩ với 5 thắng và 2 hòa. Họ đã gặp nhau 2 lần ở World Cup và Argentina đều toàn thắng, gồm tỷ số 2-0 vòng bảng năm 1966 và 1-0 tại vòng 16 đội năm 2014 (sau hiệp phụ). Từ trận đấu năm 2014 đến nay, Thụy Sĩ vẫn còn 2 cầu thủ là Xhaka và Ricardo Rodriguez.

"Điều này thực sự khó tin. Thụy Sĩ được đối đầu với Argentina như một giấc mơ, họ còn là những nhà đương kim vô địch. Nhưng không có gì là bất khả chiến bại. Argentina trông rất dễ tổn thương ở hai trận vừa qua. Giờ sẽ đến lúc chúng tôi trừng phạt họ. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu thú vị về mặt chiến thuật", HLV Murat Yakin của Thụy Sĩ bày tỏ. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Thụy Sĩ lọt vào tứ kết World Cup sau 72 năm.



