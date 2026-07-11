Haaland và động thái ngạo nghễ trước cuộc chiến 'sinh tử' đội tuyển Anh: The Beatles phiên bản Na Uy!

Haaland và biểu tượng nước Anh

Trên trang cá nhân, Haaland đăng tấm poster mang tên The Vikings, lấy cảm hứng trực tiếp từ bìa album huyền thoại Abbey Road của ban nhạc The Beatles, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: Here come the... Vikings.



Nhìn qua, đây chỉ là một poster quảng bá trận đấu. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh văn hóa Anh, thông điệp của Haaland mang nhiều tầng ý nghĩa hơn thế.



Tấm poster được thiết kế dựa trên niềm cảm hứng The Beatles ẢNH: REUTERS

Bìa album huyền thoại của The Beatles ẢNH: REUTERS

Tấm ảnh cho thấy 4 cầu thủ Na Uy bước qua vạch kẻ đường giống hệt hình ảnh nổi tiếng của The Beatles trên phố Abbey Road ở London. Phía sau là tháp đồng hồ Big Ben, một biểu tượng khác của nước Anh. Chữ "The Vikings" cũng được thiết kế với phông chữ gợi nhớ tới logo của ban nhạc huyền thoại xứ sương mù.

Đáng chú ý hơn cả là dòng mô tả: "Here come the Vikings". Nhiều người hâm mộ lập tức liên hệ đến ca khúc nổi tiếng "Here Comes The Sun" của The Beatles. Nếu hiểu theo cách biểu tượng, Haaland và đồng đội dường như đang tự đặt mình vào vị trí của "mặt trời".

Thông điệp ấy có thể được xem như một lời tuyên chiến đầy tự tin. Thay vì e dè trước ứng viên vô địch Anh, Haaland muốn khẳng định Na Uy đến World Cup không phải để làm nền. Họ sẵn sàng viết tiếp câu chuyện cổ tích của riêng mình. Chiến thắng 2-1 trước Brazil là minh chứng rõ nét cho điều đó.

Người Anh có lý do để lo lắng

Poster có thể khiến người Anh khó chịu, còn phong độ của Haaland chính là điều khiến họ thực sự phải dè chừng. Tiền đạo 26 tuổi đang là một trong những ngôi sao sáng nhất World Cup 2026. Anh đã ghi 7 bàn, cùng Lionel Messi và Kylian Mbappe tạo nên cuộc đua Vua phá lưới cực kỳ hấp dẫn.

Hãng thống kê Opta cũng chỉ ra rằng Haaland ghi 7 bàn chỉ từ 18 pha dứt điểm tại World Cup 2026. Hiệu suất gần 40% này là thành tích tốt nhất của một cầu thủ có từ 15 cú sút trở lên tại World Cup kể từ Gary Lineker năm 1986.



Haaland đang đạt điểm rơi phong độ ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Đó chính là điều khiến Gary Neville phải lên tiếng cảnh báo tuyển Anh. Cựu hậu vệ Manchester United nhận định Haaland là mẫu tiền đạo rất khó kiểm soát vì anh có thể "biến mất" trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để kết liễu đối thủ. Neville đặc biệt nhấn mạnh Anh không được phép lùi quá sâu về phía khung thành Jordan Pickford và càng không được để Haaland có cơ hội chạm bóng trong vòng cấm.

Thực tế, Na Uy không phải đội bóng kiểm soát bóng vượt trội. Họ thường nhường thế trận, pressing đúng thời điểm rồi chuyển đổi trạng thái với tốc độ rất cao. Khi sở hữu một "quái vật săn bàn" như Haaland, mỗi tình huống phản công đều có thể trở thành bàn thắng.

Bởi vậy, phía sau tấm poster mang màu sắc hài hước và đầy tính biểu tượng kia là một thông điệp rất rõ ràng: Na Uy không đến Miami để ngắm cảnh hay đóng vai kẻ ngoài cuộc. Haaland và các đồng đội tin rằng họ đủ sức tạo thêm một cú sốc nữa. Và với phong độ hiện tại của chân sút mang áo số 9, người Anh có lẽ không thể xem đó chỉ là một lời đùa vui trên mạng xã hội.