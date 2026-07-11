Dự đoán tỷ số tứ kết Na Uy vs Anh: Chiến thắng sít sao cho 'Tam sư'

Phong độ của đội tuyển Anh

Đội tuyển Anh xếp nhất bảng L với thành tích bất bại (7 điểm): thắng Croatia 4-2 ở trận đầu, hòa Ghana 0-0 ở lượt trận thứ hai và thắng Panama 2-0 ở lượt trận cuối. Tại vòng 32 đội, "Tam sư" thắng Congo với tỷ số 2-1. Đến vòng 16 đội, Harry Kane cùng các đồng đội vượt qua chủ nhà Mexico với tỷ số 3-2.

Ảnh: FPT PLAY

Kinh nghiệm của Harry Kane hứa hẹn phát huy khi đội tuyển Anh chạm trán Na Uy ở tứ kết diễn ra hôm nay ẢNH: REUTERS

Dù giành vé vào tứ kết nhưng đội tuyển Anh chưa làm người hâm mộ an tâm khi thắng chật vật Congo ở vòng 32 đội, bị đối thủ ghi bàn sớm và ngược dòng trong những phút cuối nhờ công Harry Kane. "Tam sư" cũng làm thót tim người hâm mộ khi 2 lần để thủng lưới trong chiến thắng 3-2 trước Mexico ở vòng 16 đội.

Hàng tấn công nơi có Harry Kane (6 bàn), Bellingham (4 bàn) bên cạnh các mũi khoan cơ động khác là điểm mạnh của đội tuyển Anh nhưng đội bóng này cũng cân chỉnh khả năng phòng ngự. Bởi lẽ chạm trán với đội tuyển Na Uy có chân sút thượng thặng Haaland, chỉ cần sơ sẩy là hàng phòng ngự đội tuyển Anh sẽ phải trả giá.

Na Uy càng chơi càng hay

Haaland cùng đội tuyển Na Uy quyết tâm tạo bất ngờ cho đội tuyển Anh như đã làm với Brazil ẢNH: REUTERS

Tại vòng bảng, đội tuyển Na Uy lần lượt thắng Iraq 4-1, thắng Senegal 3-2, thua Pháp 1-4 và xếp nhì bảng I. Đến vòng 32 đội, Haaland ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà.

Bị đánh giá thấp hơn so với Brazil từng 5 lần vô địch thế giới khi chạm trán ở vòng 16 đội, tuy nhiên Haaland rực sáng với cú đúp bàn thắng giúp đội tuyển Na Uy đánh bại "Vũ công samba" với tỷ số 2-1. Chiến thắng bất ngờ này đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup.

Với 7 bàn thắng, Haaland hiện kém Mbappe (Pháp), Messi (Argentina) 1 bàn trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới World Cup. Sở hữu cây săn bàn đẳng cấp như Haaland cùng lối chơi gắn kết, đội tuyển Na Uy được kỳ vọng tạo bất ngờ cho đội tuyển Anh.

Opta nhận định đội tuyển Anh sáng giá hơn

Siêu máy tính Opta đánh giá đội tuyển Anh sáng giá hơn Na Uy trong việc giành vé vào bán kết. Theo đó, trong 25.000 lần mô phỏng trước trận đấu, tỷ lệ thắng của đội tuyển Anh là 50,4% còn khả năng thắng của đội tuyển Na Uy là 25,1% và kết quả hòa là 24,6%, tính ở thời gian thi đấu chính thức (90 phút). Nếu tính thêm hiệp phụ và đá luân lưu, siêu máy tính Opta đánh giá cơ hội đi tiếp của đội tuyển Anh lên tới 62,3%.

Tuy nhiên trong 4 cặp đấu của vòng tứ kết, đội tuyển Anh có tỷ lệ thắng thấp nhất so với các đội cửa trên, vì thế nhiều dự đoán cho rằng "Tam sư" sẽ phải trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Na Uy.

Dự đoán tỷ số trận đấu: Đội tuyển Anh thắng Na Uy với tỷ số 2-1.



