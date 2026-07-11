Em trai Yamal trở thành ‘ngôi sao World Cup’, màn ‘lè lưỡi’ ăn mừng đáng yêu được giải mã

Sau chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026 trên sân SoFi rạng sáng 11.7, người hâm mộ không chỉ nói về bàn thắng quyết định của Mikel Merino hay tấm vé vào bán kết của Tây Ban Nha. Một lần nữa, sự chú ý còn hướng về khu vực khán đài, nơi Keyne - em trai cùng mẹ khác cha của Lamine Yamal - trở thành "ngôi sao" bất đắc dĩ với màn ăn mừng vô cùng đáng yêu.

Máy quay truyền hình bắt trọn khoảnh khắc cậu bé hồn nhiên vẫy tay, lè lưỡi và nhảy cẫng lên khi hình ảnh của mình xuất hiện trên màn hình lớn của sân SoFi. Chứng kiến biểu cảm ngộ nghĩnh của em trai, Yamal không thể nhịn cười sau trận đấu đầy căng thẳng.

Em trai Yamal luôn gây sốt mỗi khi xuất hiện ẢNH: REUTERS

Yamal tiết lộ bí mật của hai anh em

Sau trận, tài năng trẻ của Barcelona tiết lộ câu chuyện thú vị phía sau màn ăn mừng này. Theo Yamal, trước đó một ngày, bác sĩ vật lý trị liệu đã gọi cho anh bằng điện thoại của mẹ và nói rằng Keyne sẽ lè lưỡi nếu được máy quay ghi hình. Đúng như lời hứa, cậu bé đã thực hiện "tín hiệu bí mật" ấy, khiến người anh trai cười nghiêng ngả ngay trên sân.

Đây không phải lần đầu Keyne trở thành tâm điểm của World Cup. Ở trận Tây Ban Nha thắng Áo tại vòng 16 đội, hình ảnh cậu bé hét lớn "Vamos!" sau bàn thắng của Tây Ban Nha đã lan truyền khắp mạng xã hội. Từ đó đến nay, các máy quay gần như luôn tìm kiếm Keyne sau mỗi chiến thắng của đội tuyển xứ bò tót, bởi mỗi lần xuất hiện, cậu bé đều mang đến những khoảnh khắc tự nhiên và đầy cảm xúc.

Dù cách nhau tới 15 năm tuổi, Yamal luôn dành tình cảm đặc biệt cho em trai. Sau khi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Áo, ngôi sao 18 tuổi từng chia sẻ rằng điều khiến anh hạnh phúc nhất không chỉ là chiến thắng, mà còn là việc được nhìn thấy mẹ và em trai tận hưởng cuộc sống mà gia đình luôn mơ ước.

"Em trai là tất cả đối với tôi. Tôi yêu em ấy và cảm giác như em ấy là con trai mình vậy", Yamal xúc động nói.

Với người hâm mộ Tây Ban Nha, Keyne vốn không còn xa lạ. Cậu bé từng gây chú ý từ sau EURO 2024 khi cùng gia đình xuống sân ăn mừng chức vô địch của Tây Ban Nha. Tại Barcelona, Keyne cũng thường xuyên xuất hiện trong các buổi tập, những đoạn video TikTok, YouTube hay các bài đăng của Yamal trên mạng xã hội. Sự hồn nhiên của cậu bé giúp Keyne dần trở thành một "linh vật" được người hâm mộ yêu mến.

World Cup 2026 càng đưa hình ảnh của Keyne đến gần khán giả toàn cầu. Không ít CĐV cho rằng cậu bé đang mang đến nguồn năng lượng tích cực cho tuyển Tây Ban Nha, trong khi các đoạn video ghi lại cảnh ăn mừng của Keyne liên tục thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha hiện đã có mặt ở bán kết World Cup 2026 và sẽ đụng độ đội tuyển Pháp ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Yamal vẫn giữ sự tập trung cho hành trình chinh phục World Cup. Sau khi vượt qua Bỉ, Tây Ban Nha sẽ đối đầu Pháp ở bán kết. Cầu thủ sinh năm 2007 khẳng định toàn đội không hề e ngại đối thủ.

"Có hai khả năng, hoặc họ vào ba trận chung kết World Cup liên tiếp, hoặc chúng tôi đánh bại họ ba lần liên tiếp. Chúng tôi không sợ hãi", Yamal tự tin phát biểu.

Ngôi sao của Barcelona cũng cho biết anh không quá bận tâm đến việc ghi bao nhiêu bàn thắng. Theo Yamal, nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup, điều người hâm mộ nhớ đến sẽ là chức vô địch của cả tập thể chứ không phải những thống kê cá nhân.