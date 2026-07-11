Quế Ngọc Hải: Haaland rất hay, nhưng Anh sẽ chiến thắng và vô địch World Cup 2026

Quế Ngọc Hải: "Tôi luôn là fan của tuyển Anh"

Chia sẻ với Thanh Niên, Quế Ngọc Hải cho biết anh đã theo dõi và ủng hộ đội tuyển Anh trong nhiều năm qua: "Tôi vẫn luôn là fan đội tuyển Anh, từ trước đến nay, luôn cổ vũ 'Tam sư' ở các kỳ World Cup cũng như EURO. Năm nay, Anh ít được truyền thông chú ý hơn nhưng thi đấu một cách bản lĩnh và lì lợm. Chất lượng đội hình, chất lượng cá nhân luôn nằm trong tốp đầu. Và dấu ấn của HLV trưởng Thomas Tuchel cũng đnag được thể hiện rõ nét".

Quế Ngọc Hải nhiều lần bày tỏ tình cảm với đội tuyển Anh trên trang cá nhân ẢNH: NVCC

Ở World Cup 2026, Anh khủng hoảng nhân sự ở vị trí hậu vệ phải. Sau khi Tino Livramento, Reece James chấn thương, Jarell Quansah bị treo giò, "Tam sư" không còn sự lựa chọn chất lượng nơi hành lang này. Trong khi đó, Spence bộc lộ quá nhiều điểm yếu trong khâu tấn công lẫn phòng ngự và Anh chủ yếu tấn công ở cánh trái.

Quế Ngọc Hải chia sẻ về vấn đề này: "Trong đội hình Anh vẫn còn đó những cầu thủ đảm nhận được vị trí hậu vệ phải. Quan trọng nhất vẫn là Anh có đảm bảo được lối chơi tập thể hay không. Tôi nghĩ các cầu thủ chạy cánh như Madueke, Saka đều rất xuất sắc, biết cách tạo đột biến. Chúng ta đã thấy điều đó qua tình huống Saka kiến tạo cho Bellingham ghi bàn mở tỷ số trước Mexico", anh phân tích.



Quế Ngọc Hải cũng đặc biệt nhắc đến Declan Rice như một quân bài chiến thuật đáng chú ý của HLV Tuchel: "Thậm chí Rice vẫn có thể chơi ở vị trí này. Rice từng chơi rất hay trong trận gặp CHDC Congo và mang đến bất ngờ cho đối thủ".

Đánh giá cao Haaland nhưng vẫn tin Anh chiến thắng

Quế Ngọc Hải dành nhiều lời khen cho Erling Haaland với 7 bàn thắng đang xếp thứ 3 sau Lionel Messi và Kylian Mbappe (đều 8 bàn) ở cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.

Cầu thủ đang khoác áo CLB Đà Nẵng cho biết: "Erling Haaland luôn là tiền đạo tốp đầu thế giới. Con số 7 bàn thắng giúp anh ấy đang đua Vua phá lưới cùng Kylian Mbappe đã cho thấy chân sút này đạt phong độ cao như thế nào. Anh ấy có những màn trình diễn quá ấn tượng".

Liệu những đồng đội ở Manchester City của Haaland như Marc Guehi, John Stones có đủ sức ngăn cản ngôi sao Na Uy? ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, Quế Ngọc Hải cho rằng Na Uy không còn là hiện tượng đơn thuần khi đã lần lượt vượt qua những đối thủ mạnh để góp mặt ở tứ kết: "Qua hành trình đến tứ kết và đặc biệt là trận gặp Brazil, chúng ta có thể thấy Na Uy là một tập thể rất bản lĩnh".

Tuy nhiên, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam vẫn nghiêng về khả năng chiến thắng của tuyển Anh: "Tôi vẫn tin rằng với chất lượng nhân sự và phong độ hiện tại, Anh sẽ vượt qua Na Uy. Trước giải, tôi muốn Anh gặp Bồ Đào Nha ở chung kết. Nhưng do Selecao châu Âu đã bị loại, tôi tin rằng Anh sẽ gặp Pháp trong trận cuối cùng của World Cup 2026 và thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ lên ngôi vô địch", Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Nếu dự đoán của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Anh đăng quang World Cup kể từ năm 1966, khép lại cơn khát danh hiệu kéo dài tròn 60 năm.