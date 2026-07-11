HLV Scaloni: ‘Nhiều người không muốn Argentina thắng hay Messi ghi bàn’

Chỉ trích Argentina hay coi thường Messi, không có gì mới mẻ

Trong cuộc họp báo trước trận tứ kết Argentina gặp Thụy Sĩ diễn ra lúc 8 giờ ngày 12.7, HLV Scaloni đáp trả mạnh mẽ những lời chỉ trích nhắm vào đội tuyển và Messi sau trận gặp Ai Cập ở vòng 16 đội.

Nhà cầm quân này cho rằng: "Càng chỉ trích thì càng giúp các cầu thủ chúng tôi bộc lộ hơn bản thân, và sẵn sàng để tạo nên một cuộc nổi loạn, giúp đội tuyển Argentina chơi hay hơn nữa".

Messi và De Paul của đội tuyển Argentina trong buổi tập trước trận gặp Thụy Sĩ, họ hoàn toàn bình thản trước các lời chỉ trích vô cớ Ảnh: Reuters

"Từ năm 1986, họ đã nói rằng chúng tôi được ưu ái; đó không phải là điều mới mẻ. Argentina là một trong những đội luôn làm sôi động giải đấu, và đúng vậy, có khá nhiều người không muốn Argentina chiến thắng, điều đó là bình thường. Có lẽ còn nhiều người hơn nữa không muốn chúng tôi chiến thắng. Các cầu thủ của chúng tôi đang sử dụng điều này như một hình thức nổi loạn.

Nhưng tôi vẫn khẳng định: với VAR, rất khó để nhận được sự trợ giúp. Chân của Lisandro Martinez đã bị giẫm lên, không có sự thay đổi quyền kiểm soát bóng, và bàn thắng đã bị từ chối. Với mạng xã hội, mọi thứ đều bị phóng đại ngày nay, nhưng không có sự thiên vị. Rất khó để các trọng tài thiên vị bất kỳ ai", HLV Scaloni chia sẻ thẳng thắn về các tranh cãi xung quanh bàn thắng bị từ chối hợp lệ của đội Ai Cập, nhưng đã bị mạng xã hội đẩy lên cao trào thành phản ứng.

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"Đội tuyển Argentina luôn được nhắc đến, và đó là bởi vì chúng tôi luôn là đội làm sôi động các giải đấu như thế này, và có lẽ đó cũng là vì chúng tôi vô địch World Cup lần trước. Điều này không khiến chúng tôi bị áp lực, trái lại là khác, nó là động lực cho chúng tôi", HLV Scaloni nhấn mạnh.

Về Messi, liệu có bị ảnh hưởng gì ở các cuộc chỉ trích trên hay không? HLV Scaloni xác nhận, Messi cũng như các cầu thủ khác đều xem những chỉ trích vô cớ đó là động lực để giúp họ thi đấu bùng nổ hơn.

"Messi duy trì tốc độ tương tự trong suốt các trận đấu; không phải là cậu ấy chạy nhiều hơn hay ít hơn. Cậu ấy quyết đoán hơn nhiều. Tôi nghĩ đồng đội đã hỗ trợ cậu ấy rất nhiều, nhưng về thể chất, cậu ấy đã trải qua quá trình chuẩn bị và điều đó đã được đền đáp. Điều rõ ràng là cậu ấy đang cống hiến hết mình. Khi cảm nhận được cơ hội tạo ra nguy hiểm, cậu ấy như một cỗ máy.

Điều đó không làm tôi ngạc nhiên; có lẽ nó sẽ làm những người không biết cậu ấy ngạc nhiên. Chừng nào cậu ấy còn động lực, cậu ấy sẽ vẫn là người giỏi nhất. Những người trong chúng ta biết cậu ấy, những người đã thấy cậu ấy tập luyện, đều biết khả năng của cậu ấy. Chứng kiến những gì cậu ấy đã làm ở tuổi 23 với Guardiola tại Barcelona hẳn rất khó để diễn tả. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ vẫn là người giỏi nhất chừng nào cậu ấy còn muốn", HLV Scaloni chia sẻ về Messi.

Messi như một cỗ máy, theo HLV Scaloni Ảnh: Reuters

Thụy Sĩ hoặc bất cứ đội nào khác ở World Cup 2026 đều rất mạnh

HLV Scaloni cũng khẳng định, Thụy Sĩ hoặc bất cứ đội nào khác ở World Cup 2026, đều là những đội bóng mạnh và đầy tính cạnh tranh.

HLV Scaloni đáp trả mạnh mẽ các chỉ trích nhắm vào đội tuyển Argentina và Messi Ảnh: Reuters

Ông nói: "Đối với tôi, không có đối thủ nào là dễ dàng. Thụy Sĩ là một đội bóng tốt, một đội có thể cạnh tranh với những đội tuyển quốc gia mạnh nhất, họ luôn giành chiến thắng, họ có truyền thống mạnh mẽ ở World Cup, những cầu thủ giàu kinh nghiệm và thể lực tốt.

Họ sẽ là một đối thủ khó chơi, chúng tôi tôn trọng họ như mọi đội khác. Colombia đã làm rất tốt và tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng họ có thể sánh ngang với chúng tôi, nhưng Thụy Sĩ đã vượt qua họ (trận vòng 16 đội)".

Trong khi đó, HLV Murat Yakin của Thụy Sĩ cũng bác bỏ chỉ trích đội tuyển Argentina đã hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài ở trận gặp Ai Cập. Ông chia sẻ: "Nếu bạn không thắng được trên sân cỏ, thì đừng lấy trọng tài ra để đổ lỗi. Việc đáp lại bằng lời nói sau trận đấu là không tốt; điều đó không liên quan gì đến tinh thần thể thao. Bạn phải nói chuyện trên sân. Tôi nghĩ các trận đấu rất công bằng. Mọi thứ đều có thể được giải quyết bằng VAR".