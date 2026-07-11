Bức tường đội tuyển Anh hóa giải 'cỗ máy' Haaland: Đã có trung vệ cao 2,01m

Bức tường Anh quốc sẵn sàng chặn đứng Haaland

Màn thư hùng giữa Anh và Na Uy ở tứ kết World Cup 2026 (4 giờ ngày 12.7) sẽ là cuộc chiến khốc liệt giữa hai đội bóng có sức mạnh thể chất ấn tượng nhất giải. "Tam Sư" có dàn hậu vệ cao lớn, giàu sức chiến đấu đã khẳng định đẳng cấp ở Ngoại hạng Anh, trong khi Na Uy sở hữu trung phong giỏi nhất World Cup hiện tại, đó là Erling Haaland.

Hình ảnh chậm rãi di chuyển quan sát, rồi ập vào như cơn cuồng phong, đánh bại trung vệ Gabriel Magalhaes để dứt điểm tung lưới Brazil là khoảnh khắc cho thấy rõ nhất sức mạnh "kiểu Viking" mà Haaland đang có. Na Uy là biểu tượng cho sức mạnh thể chất và tinh thần chiến binh, nơi Haaland thể hiện phẩm chất đó tốt hơn tất cả.

Na Uy là chướng ngại khó khăn với Anh ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, nếu phải tìm một đội tuyển khả dĩ có thể khóa trái Haaland, Anh chính là câu trả lời. Các hậu vệ Anh đều phải đối đầu với Haaland hàng tuần, nên hiểu quá rõ sự nguy hiểm của siêu sao Na Uy.

Có những gương mặt còn đối đầu Haaland hàng ngày trên sân tập, cùng anh rèn luyện và chinh chiến nhiều đấu trường, như Nico O'Reilly và Marc Guelhi (cũng khoác áo Man City). Trong tay HLV Thomas Tuchel là những hậu vệ không chỉ khỏe và cao lớn như Haaland, mà còn hiểu chân sút này từ chân tơ kẽ tóc.



"Đó sẽ là cuộc đối đầu rất thú vị. Tôi biết Haaland cũng sẽ rất quyết tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng", Marc Guelhi khẳng định.

Theo báo chí Anh, lợi thế lớn nhất của "Tam Sư" nằm ở việc O'Reilly và Guehi hiểu rất rõ những điểm mạnh của Haaland sau thời gian dài sát cánh tại Man City.

Tuy nhiên, HLV Tuchel còn một vũ khí lợi hại nữa, mang tên Dan Burn, "người khổng lồ" sinh ra tại vùng đông bắc nước Anh.

Dan Burn gánh trên vai hy vọng của Anh ẢNH: REUTERS

Haaland đã cao, Dan Burn còn cao hơn: 2,01m. Trong bối cảnh bóng đá Anh ngày càng chuyển mình, đòi hỏi các trung vệ phải chơi chân tốt hơn, năng động và kỹ thuật hơn, Dan Burn lại là hình mẫu hậu vệ cổ điển: cao lớn, cơ bắp, tranh chấp khỏe và ưu tiên an toàn. Anh là hậu vệ không tiền đạo nào muốn so tài ở các pha 1-1, khi bóng ở trên không.

Là kiểu lính ngự lâm thuần Anh hiếm hoi còn sót lại trong đội hình "Tam Sư", Dan Burn là bức tường thành vững chãi, để Anh đối đầu với Haaland hay những hậu vệ Na Uy trong các pha không chiến, tranh chấp tay đôi.

Dan Burn không lạ lẫm Haaland. Trong 8 lần đối đầu đội bóng của Dan Burn, Haaland chỉ có 1 bàn thắng duy nhất. "Cận vệ" của Newcastle hóa giải Haaland trong các pha đối đầu, hạn chế tối đa các cơ hội rõ rệt ngay cả khi đội bóng của anh lép vế trước Man City. Dan Burn cao hơn Haaland 6cm, có sức bật tương đương, và hơn hết, không ngán ngại bất cứ cuộc chiến tay đôi nào.

Sự lợi hại của Haaland

Từ khi khoác áo Man City, Haaland đã định hình bản thân theo hướng chạm bóng ít, nhưng chất. Chân sút Na Uy không cần xuất hiện thường xuyên. Anh hiếm khi chuyền bóng, sút xa, điều tiết lối chơi.

Trung bình, Haaland 19,4 lần chạm bóng/trận (tổng 97 lần chạm bóng từ đầu giải). Trong đó, có 7,2% số lần chạm bóng trở thành bàn thắng (7/97), con số cực kỳ hiếm thấy đối với một tiền đạo. Theo thống kê của Opta, đây là tỷ lệ ghi bàn trên số lần chạm bóng cao nhất đối với bất kỳ cầu thủ nào có ít nhất 60 lần chạm bóng tại một kỳ World Cup kể từ năm 1966.

Việc của Haaland đơn giản là đưa bóng vào lưới ở tình huống cuối, và khác biệt của Haaland là anh làm nhiệm vụ ấy... quá giỏi.

Haaland khó bị chặn lại ẢNH: REUTERS

Ở World Cup 2026, Haaland dứt điểm 17 lần, trúng đích 11 và ghi tới... 7 bàn. Tức là, anh chỉ cần trung bình 2,43 cú sút để có 1 bàn thắng, cao nhất trong các cầu thủ đã ghi 4 bàn trở lên. Trong khi đó, Lionel Messi cần 24 cú sút để ghi 7 bàn và Kylian Mbappe tung ra 26 pha dứt điểm để có cùng thành tích, Haaland chỉ cần 17 lần kết thúc. Haaland cũng mới bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn ở World Cup năm nay. Đó là sự thực dụng tàn nhẫn.

Đội tuyển Anh không chỉ phải chặn Haaland, mà phải ngăn mọi đường bóng hướng đến anh. "Haaland không phải cầu thủ nguy hiểm duy nhất của Na Uy. Họ có những cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí và đã chứng minh điều đó bằng việc vào tới tứ kết", Nico O'Reilly khẳng định.

HLV Tuchel cũng nhấn mạnh Na Uy là đội bóng "được tổ chức bài bản và ấn tượng". Anh phải phá được thế công của Na Uy, nơi mọi đường chuyền sẽ hướng tới Haaland. Có như vậy, "Tam Sư" mới có cơ hội vào bán kết.