Nhận định, dự đoán tỷ số Argentina - Thụy Sĩ: Messi đưa đương kim vô địch vào bán kết

Chỉ còn 3 chiến thắng nữa là đội tuyển Argentina sẽ bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Sau 2 trận đấu loại trực tiếp đầy vất vả, trong đó tranh cãi về công tác trọng tài còn được nhắc đến nhiều hơn các bàn thắng, Argentina đã bước vào giai đoạn quyết định của giải đấu. Ở vòng bảng, nhà đương kim vô địch thể hiện sức mạnh vượt trội trước các đối thủ nhờ phong độ chói sáng của Lionel Messi.

Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục tại vòng knock-out, dù chỉ phải gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Argentina có đủ khả năng bảo vệ chức vô địch?

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Đối thủ tiếp theo của họ là Thụy Sĩ, đội bóng lần đầu tiên sau 72 năm góp mặt ở tứ kết World Cup. Bộ đôi Breel Embolo và Johan Manzambi đang là niềm hy vọng lớn của bóng đá Thụy Sĩ. Trận đấu này cũng là cơ hội để họ "phục hận" thất bại trước Argentina tại World Cup 2014.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Thụy Sĩ diễn ra tại Miami (nước Mỹ) vào lúc 8 giờ ngày 11.7 (giờ Việt Nam). Đây là trận xác định cái tên cuối cùng góp mặt ở bán kết. Argentina được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, Thụy Sĩ đã nhiều lần chứng minh họ là một trong những đội bóng khó chịu nhất châu Âu, đủ khả năng gây bất ngờ trước bất kỳ đối thủ nào.

Argentina vẫn biết cách vượt khó

Argentina bước vào tứ kết với vị thế của ứng viên vô địch, nhưng hành trình của họ không hoàn toàn bằng phẳng. Sau khi vượt qua vòng bảng, đại diện Nam Mỹ liên tiếp trải qua những trận đấu nhiều thử thách ở vòng knock-out.

Messi tập luyện chuẩn bị cho trận tứ kết gặp Thụy Sĩ ẢNH: REUTERS

Đặc biệt, chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Ai Cập ở vòng 16 đội chỉ đến sau màn ngược dòng khi Argentina bị dẫn 0-2 đến phút 79. Màn lội ngược dòng đó cho thấy bản lĩnh của đội bóng Nam Mỹ, nhưng cũng phản ánh những vấn đề nơi hàng phòng ngự khi họ để đối phương khai thác khoảng trống khá nhiều.

HLV Scaloni của Argentina thẳng thắn đáp trả các công kích rằng đội bóng của ông được ưu ái ẢNH: REUTERS

Điểm tựa lớn nhất của Argentina vẫn là Lionel Messi. Dù không còn đạt đỉnh cao về thể lực, đội trưởng Albiceleste vẫn tạo khác biệt bằng khả năng điều tiết lối chơi, những đường chuyền quyết định và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Bên cạnh đó, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez hay Rodrigo De Paul giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Xét về thành tích đối đầu, Argentina cũng đang chiếm ưu thế rõ rệt. Hai đội đã gặp nhau 7 lần, trong đó đại diện Nam Mỹ thắng 5 trận và hòa 2. Tại World Cup, Argentina toàn thắng trước Thụy Sĩ với tỷ số 2-0 ở vòng bảng năm 1966 và 1-0 sau hiệp phụ tại vòng 16 đội World Cup 2014.

Đáng chú ý, sau 12 năm kể từ cuộc đối đầu gần nhất, chỉ còn 3 cầu thủ từng góp mặt ở trận đấu đó vẫn còn thi đấu cho hai đội là Lionel Messi bên phía Argentina cùng đội trưởng Granit Xhaka và hậu vệ Ricardo Rodriguez của Thụy Sĩ. Kinh nghiệm từ những cuộc đối đầu trước có thể mang lại lợi thế tâm lý cho nhà đương kim vô địch, nhưng khoảng cách giữa hai đội hiện tại không còn quá lớn.

Thụy Sĩ chờ thời cơ phản công

Ở phía đối diện, Thụy Sĩ tiếp tục khẳng định hình ảnh của một tập thể giàu kỷ luật. Đội bóng của HLV Murat Yakin lần lượt vượt qua Algeria rồi loại Colombia trên chấm luân lưu để góp mặt ở tứ kết.

Lối chơi của Thụy Sĩ dựa trên hệ thống phòng ngự chặt chẽ cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh. Granit Xhaka vẫn là thủ lĩnh tuyến giữa, trong khi Breel Embolo luôn sẵn sàng khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Granit Xhaka tự tin trước trận đối đầu nhà đương kim vô địch ẢNH: REUTERS

Đội bóng châu Âu sẽ chịu tổn thất khi tiền vệ Johan Manzambi không kịp bình phục chấn thương và phải vắng mặt ở trận đấu với Argentina. Dù vậy, HLV Murat Yakin khẳng định Thụy Sĩ sẽ không xây dựng chiến thuật chỉ để kèm Messi, mà sẽ cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn nhằm hạn chế sức ép từ nhà đương kim vô địch.

Khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở cách tiếp cận trận đấu. Argentina nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và tìm cách đưa Messi vào những khu vực nguy hiểm để kết nối với Lautaro Martinez. Trong khi đó, Thụy Sĩ sẽ ưu tiên giữ cự ly đội hình, chờ cơ hội từ các tình huống phản công hoặc những pha cố định.

Đội tuyển Thụy Sĩ do HLV Murat Yakin dẫn dắt cũng đang cho thấy bản lĩnh ngày càng vững vàng ẢNH: REUTERS

Nếu Argentina ghi bàn sớm, trận đấu có thể diễn ra theo đúng ý đồ của HLV Scaloni. Nhưng nếu Thụy Sĩ giữ sạch lưới trong phần lớn thời gian, sức ép tâm lý sẽ dần chuyển sang phía đội bóng Nam Mỹ.

Xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu và khả năng tạo đột biến, Argentina vẫn nhỉnh hơn đối thủ. Tuy nhiên, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu không dễ dàng, khi Thụy Sĩ luôn biết cách kéo đối thủ vào thế trận giằng co.

Theo siêu máy tính Opta, Argentina có 57,1% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, trong khi xác suất dành cho Thụy Sĩ là 18,7%. Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ được dự đoán ở mức 24,2%, cho thấy giới chuyên môn vẫn đánh giá đây sẽ là màn so tài giằng co dù Argentina được xếp ở cửa trên.

Dự đoán: Đội tuyển Argentina thắng đội tuyển Thụy Sĩ 2-1, qua đó giành quyền vào bán kết World Cup 2026.