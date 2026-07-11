Lịch sử đối đầu kỳ lạ: Tây Ban Nha thắng nhiều hơn, nhưng Pháp mới là 'vua giải đấu lớn'

Đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ tái ngộ ở bán kết World Cup 2026 trong một trong những cặp đấu được chờ đợi nhất giải. Cả hai đều là những thế lực hàng đầu của bóng đá châu Âu, nhưng lịch sử đối đầu giữa họ lại không nghiêng hẳn về bất kỳ bên nào.

Nếu nhìn vào thống kê tổng thể, đội tuyển Tây Ban Nha là đội chiếm ưu thế. Nhưng nếu chỉ xét các giải đấu lớn, đội tuyển Pháp lại thường là cái tên mỉm cười sau cùng.

Tây Ban Nha thắng nhiều hơn, nhưng khoảng cách không quá lớn

Theo thống kê được báo thể thao AS của Tây Ban Nha dẫn lại, hai đội đã gặp nhau 38 lần. Đội tuyển Tây Ban Nha thắng 18 trận, đội tuyển Pháp thắng 13 trận và 7 trận kết thúc với tỷ số hòa. La Roja cũng ghi nhiều hơn đối thủ với 71 bàn, trong khi Les Bleus có 44 bàn.

Đội tuyển Tây Ban Nha đang đặt niềm tin vào thế hệ trẻ ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Pháp thể hiện phong độ hủy diệt ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, phần lớn lợi thế này được xây dựng từ những cuộc đối đầu trong nhiều thập kỷ trước và các trận giao hữu. Vì thế, nếu chỉ nhìn vào thành tích đối đầu để dự đoán kết quả bán kết World Cup 2026, những con số ấy có thể chưa phản ánh đầy đủ tương quan hiện tại.

Những năm gần đây, cán cân giữa hai đội liên tục thay đổi. Đội tuyển Tây Ban Nha thắng bán kết EURO 2024 với tỷ số 2-1, rồi tiếp tục vượt qua đội tuyển Pháp 5-4 ở bán kết UEFA Nations League 2025. Trong thế kỷ 21, La Roja thắng 8 trong 12 lần chạm trán đối thủ. Điều đó cho thấy đội tuyển Tây Ban Nha đã dần lấy lại ưu thế sau giai đoạn lép vế trước đối thủ ở các giải đấu lớn.

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Đội tuyển Pháp biết cách thắng ở World Cup

Nếu đội tuyển Tây Ban Nha nhỉnh hơn về lịch sử đối đầu, thì đội tuyển Pháp lại có thành tích tốt hơn ở sân chơi World Cup. Hai đội mới chỉ gặp nhau 1 lần tại giải đấu lớn nhất hành tinh, ở vòng 16 đội World Cup 2006. Khi đó, Les Bleus giành chiến thắng 3-1 để tiến vào tứ kết, trước khi lọt đến trận chung kết.

Đó cũng là lý do đội tuyển Pháp bước vào trận bán kết năm nay với sự tự tin nhất định. Họ không có lợi thế về số lần đối đầu, nhưng lại sở hữu kinh nghiệm vượt qua chính Tây Ban Nha ở sân khấu World Cup.

Lamine Yamal đang là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá xứ sở bò tót ẢNH: REUTERS

Trong nhiều năm, Les Bleus cũng duy trì chuỗi bất bại trước La Roja ở các giải đấu chính thức, trước khi đội tuyển Tây Ban Nha chấm dứt chuỗi này tại EURO 2012.

Dẫu vậy, những con số trong quá khứ chỉ mang giá trị tham khảo. Đội hình hiện tại của hai đội đã thay đổi gần như hoàn toàn so với lần gặp nhau cách đây 20 năm.

Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào bán kết với thế hệ mới với Lamine Yamal là hy vọng lớn nhất, bên cạnh những trụ cột như Rodri hay Fabian Ruiz. Trong khi đó, đội tuyển Pháp tiếp tục đặt niềm tin vào Kylian Mbappe cùng chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở các vòng knock-out.

Đã có 1 cúp vàng World Cup nhưng khát khao trong Mbappe vẫn vô cùng mãnh liệt ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Tây Ban Nha có lợi thế về thống kê. Đội tuyển Pháp lại có ký ức đẹp ở World Cup. Một bên đại diện cho phong độ và xu hướng gần đây, bên kia mang theo bản lĩnh của đội bóng luôn biết cách vượt qua áp lực ở các trận đấu lớn.

Có lẽ cũng vì vậy mà bán kết World Cup 2026 được xem là một trong những cuộc đối đầu cân bằng nhất giải. Lịch sử đối đầu đủ để tăng thêm sức nóng, nhưng sẽ không quyết định kết quả.